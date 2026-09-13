2027 թվականին սպասվող ընտրությունների նախաշեմին Իտալիայի վարչապետը ճնշման է ենթարկվում ծայրահեղ աջ, ռուսամետ մրցակիցների կողմից։
Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին հերքեց այն ենթադրությունները, թե նա կարող է դաշինք կազմել Կիևին ռազմական օգնություն տրամադրելուն դեմ հանդես եկող ուժերի հետ։
«Il Foglio» իտալական թերթին տված հարցազրույցում Մելոնին հայտարարեց, որ մտադիր չէ հրաժարվել իր համոզմունքներից՝ հանուն ընտրական շահի։
«Ջորջիա Մելոնին, անշուշտ, պատրաստ չէ քաղաքական կամ ընտրական հաշվարկների ելնելով անել այնպիսի բան, որը հակասում է իր մինչ այժմ կատարած գործողություններին կամ իր համոզմունքներին», – ասաց նա՝ պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ինքը հստակ «կարմիր գծեր» է սահմանել կոալիցիա կազմելու համար։
Նրա խոսքերը նախազգուշացում են Ռոբերտո Վանաչիի համար. վերջինս նախկին գեներալ է, որը դարձել է ծայրահեղ աջ քաղաքական գործիչ և ԵՄ-ի ու Ուկրաինային ցուցաբերվող ռազմական օգնության բացահայտ քննադատ։ Նա փորձում է օգտվել Մելոնիի՝ Եվրոպայի և արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ որդեգրած մոտեցումների հանդեպ առկա դժգոհությունից։
«Յուրաքանչյուր ոք, ով փնտրում է վարչապետի, որը փոխում է իր կարծիքը՝ կախված այս կամ այն կուսակցության աջակցությունից, և դա անում է միայն ու միշտ անձնական շահի համար, պետք է այլ թեկնածու փնտրի։
Ես լուրջ մարդ եմ և հարմար չեմ ցանկացած իրավիճակի կամ ցանկացած պահանջի համար»։
Մելոնին հաջորդ տարի կանգնելու է ընտրողների դատին՝ արդեն իսկ դառնալով Իտալիայի Հանրապետության պատմության մեջ ամենաերկար պաշտոնավարած վարչապետը։
Հարցումներում Վանաչիի վարկանիշի աճը կարող է բարդացնել Մելոնիի՝ երկրորդ ժամկետի համար կոալիցիա կազմելու գործընթացը։
«Ինձ համար այս տարիների ընթացքում ընտրական տեսանկյունից ավելի շահավետ կլիներ չաջակցել Ուկրաինային, քան աջակցել», – ասաց Մելոնին։
«Ես Ուկրաինային չաջակցեցի հանուն Կիևի, ես Ուկրաինային աջակցեցի հանուն Հռոմի»։ Մելոնին գերազանցում է Իտալիայի՝ պատերազմից հետոյի քաղաքական ռեկորդը
Քաղաքականություն
Մելոնին գերազանցում է Իտալիայի՝ պատերազմից հետոյի քաղաքական ռեկորդը
Պաշտպանական ծախսերի հարցը լարվածություն է առաջացրել Իտալիայի իշխող կոալիցիայի ներսում, այդ թվում՝ փոխվարչապետ Մատեո Սալվինիի գլխավորած «Լիգա» կուսակցության հետ հարաբերություններում։
Նա հավելեց, որ Իտալիան կարող է ամեն ինչ կորցնել միջազգային այնպիսի համակարգում, որտեղ փլուզվում են ազգերի միջև խաղաղ գոյակցության կանոնները, և գերիշխում է «ուժեղի օրենքը»։
Վարչապետը նաև պաշտպանեց պաշտպանական ծախսերի ավելացումը՝ ընդունելով, որ դա ժողովրդականություն չվայելող քայլ է։
Ըստ Eurispes մասնավոր հետազոտական ինստիտուտի տարեկան զեկույցի՝ իտալացիների ավելի քան 44%-ն այժմ պաշտպանական ծախսերը դիտարկում է որպես երկրի համար բեռ, մինչդեռ 32,1%-ը դրանք համարում է ռազմավարական ներդրում, իսկ գրեթե մեկ քառորդը դեռևս հստակ դիրքորոշում չունի։
«Իհարկե, ժողովրդականություն չվայելող մոտեցում է ասելը, որ պետք է գումար ծախսել նաև պաշտպանության վրա։ Սակայն, ցավոք, դա անհրաժեշտություն է», – ասել է Մելոնին։
Բաց մի թողեք
ԵԿԲ-ի նախագահը Նորմանդիայում անորոշության մեջ է թողնում բոլորին. Լուսանկար
Պայթյուններ՝ Բուլղարիայի ռազմական գործարանի պահեստներում
Եթե ձմռանը հարվածեն մեր էներգետիկ համակարգին, հայելային պատասխան կտանք. Զելենսկի