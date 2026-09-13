13/09/2026

EU – Armenia

Պայթյուններ՝ Բուլղարիայի ռազմական գործարանի պահեստներում

infomitk@gmail.com 13/09/2026 1 min read

Բուլղարիայի ռազմական գործարանի պահեստներում պայթյուններ են որոտացել, հայտնում է Nova հեռուստաալիքը։

«Տեղի է ունեցել զինամթերքի բռնկում, և դեպքի վայրում պայթյուններ են տեղի ունեցել»,- ասված է հաղորդագրության մեջ՝ վկայակոչելով ընկերության տնօրեններից մեկին։

Միջադեպը տեղի է ունեցել անցյալ գիշեր Գորնի-Վիրպիշտա գյուղի շրջանում գտնվող «Եմկո» գործարանի պահեստներում։ Պարբերականի տեղեկություններով՝ այնտեղ կա 11 պահեստ։ Հրդեհը բռնկվել է դրանցից մեկում, ապա տարածվել հարևան պահեստների վրա։ Տուժածներ չկան։

Սա այս ձեռնարկությունում տեղի ունեցած նմանատիպ երկրորդ դեպքն է մեկ ամսվա ընթացքում։ Օգոստոսի 10-ին պահեստներից մեկում նույնպես պայթյուն էր տեղի ունեցել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մելոնին բացառում է Ուկրաինայի հարցում ընտրական շրջադարձը

13/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵԿԲ-ի նախագահը Նորմանդիայում անորոշության մեջ է թողնում բոլորին. Լուսանկար

13/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե ձմռանը հարվածեն մեր էներգետիկ համակարգին, հայելային պատասխան կտանք. Զելենսկի

13/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ռոմեո և Ջուլիետը»՝ նոր շնչով․ Սունդուկյանի 105-ամյա բեմի նոր բացահայտումները․ Լուսանկարներ

13/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անօդաչու թռչող սարքի հարձակում Լայպցիգում. հետքերը, ըստ երևույթին, տանում են դեպի ռուսական հատուկ ծառայություններ

13/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Անհայտ կինը» (Woman Unknown) ֆիլմն արժանացել է Վենետիկի 83-րդ կինոփառատոնի «Ոսկե առյուծ» մրցանակին, իսկ «Նազա»-ն (Naza) ստացել է ժյուրիի հատուկ մրցանակը

13/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մելոնին բացառում է Ուկրաինայի հարցում ընտրական շրջադարձը

13/09/2026 infomitk@gmail.com