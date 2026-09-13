Պայթյուններ՝ Բուլղարիայի ռազմական գործարանի պահեստներում

Բուլղարիայի ռազմական գործարանի պահեստներում պայթյուններ են որոտացել, հայտնում է Nova հեռուստաալիքը։
«Տեղի է ունեցել զինամթերքի բռնկում, և դեպքի վայրում պայթյուններ են տեղի ունեցել»,- ասված է հաղորդագրության մեջ՝ վկայակոչելով ընկերության տնօրեններից մեկին։
Միջադեպը տեղի է ունեցել անցյալ գիշեր Գորնի-Վիրպիշտա գյուղի շրջանում գտնվող «Եմկո» գործարանի պահեստներում։ Պարբերականի տեղեկություններով՝ այնտեղ կա 11 պահեստ։ Հրդեհը բռնկվել է դրանցից մեկում, ապա տարածվել հարևան պահեստների վրա։ Տուժածներ չկան։
Սա այս ձեռնարկությունում տեղի ունեցած նմանատիպ երկրորդ դեպքն է մեկ ամսվա ընթացքում։ Օգոստոսի 10-ին պահեստներից մեկում նույնպես պայթյուն էր տեղի ունեցել։
Բաց մի թողեք
Մելոնին բացառում է Ուկրաինայի հարցում ընտրական շրջադարձը
ԵԿԲ-ի նախագահը Նորմանդիայում անորոշության մեջ է թողնում բոլորին. Լուսանկար
Եթե ձմռանը հարվածեն մեր էներգետիկ համակարգին, հայելային պատասխան կտանք. Զելենսկի