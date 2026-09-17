17/09/2026

EU – Armenia

Հարցը վերաբերում է ոչ միայն մասնավոր բիզնեսին, այլև պետական շահին. Արմեն Սաքապետոյան

infomitk@gmail.com 17/09/2026 1 min read

Հարգելի՛ գործընկերներ,

Ես գործարար, իրավաբան Արմեն Սաքապետոյանն եմ։ Շարունակելով բարձրաձայնել իմ և ընտանիքիս նկատմամբ բանկային գաղտնիքի ապօրինի արտահոսքի և դրա հիմքով սկսված գործընթացների մասին՝ այս անգամ ներկայացնում եմ այս ապօրինությունների տնտեսական, կործանարար մուլտիպլիկատիվ հետևանքները։

Խոսքը վերաբերում է իմ ընկերությունների կողմից 2020 թվականից հիմնված ավելի քան 600 հեկտար բազմամյա երիտասարդ նուշի այգիներին, որոնք ապօրինի գույքի բռնագանձման վարույթի հետևանքով այսօր կանգնած են չորացման և վերացման իրական սպառնալիքի առաջ։

Հարցը վերաբերում է ոչ միայն մասնավոր բիզնեսին, այլև պետական շահին.

1. Պետության ուղղակի վնասը. Այգիները հիմնվել են պետական աջակցության՝ սուբսիդավորվող վարկերի և ներդրումային ծրագրերի մասնակցությամբ։ Այգիների կորստի դեպքում պետությունը կկորցնի ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամի ներդրում և տոկոսադրույք։

2. Օրենքի չգործող մեխանիզմը. Որպեսզի այգիները չոչնչանան, դատարան միջնորդություն եմ ներկայացրել՝ մինչև վարույթի ավարտը այգիների կառավարումը պետությանը հանձնելու համար (մենք միակ ընկերությունն ենք, որ ինքնակամ գնացել է այս քայլին)։

3. Դատախազության անգործությունը. Դատարանը մերժել է միջնորդությունը, քանի որ պարզվել է՝ դատախազությունն արդեն 6 տարի է՝ օրենքով սահմանված գույքի կառավարման այս դրույթի համար պետբյուջեից ոչ մի ֆինանսավորում չի նախատեսում։

Կից տրամադրում եմ տեսանյութը և անհրաժեշտ նյութերը, որտեղ հանգամանալից ներկայացնում եմ այս աբսուրդային իրավիճակը։ «Յերրա»-ի պաշտոնական էջում էլ կարող եք ծանոթանալ այն ծրագրերին, որոնք անժամկետ սառեցվել են։

• Տեսանյութի հղումը – https://we.tl/t-RuH8qBdY1TBdShYv

• «Յերրա»-ի պաշտոնական յութուբյան էջը – https://www.youtube.com/@YerraProject

Պատրաստ եմ պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին և տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերը։

Հարգանքով՝ Արմեն Սաքապետոյան

Բաց մի թողեք

1 min read

12 միլիարդ եվրո՝ միջանցքի կառուցման համար

17/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նարեկ Նալբանդյանը չի կարող գնել «Ջերմուկ գրուպը»․ այն չի վաճառվում

17/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Yandex Maps-ը Հայաստանում ստացել է խոշոր թարմացում․ վայրերի որոնման և նավիգացիայի նոր հնարավորություններ

17/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

12 միլիարդ եվրո՝ միջանցքի կառուցման համար

17/09/2026 infomitk@gmail.com

Ուղին, որով ընթանում է աշխարհը, տանում է ուղիղ դեպի դժոխքի դարպասներ․ Չեխիայի վարչապետ

17/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարցը վերաբերում է ոչ միայն մասնավոր բիզնեսին, այլև պետական շահին. Արմեն Սաքապետոյան

17/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խուլիգանություն «Դելիս» գիշերային ակումբում, 4 անձ ձերբակալվել է

17/09/2026 infomitk@gmail.com