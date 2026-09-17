Ավստրալիան և Նոր Զելանդիան կարող են հետևել Կանադայի օրինակին՝ դառնալով ԵՄ ասոցացված անդամներ. Մեցոլա

Մեցոլան հայտնել է, որ Կանադայի համար նախատեսված «ասոցացված անդամակցության» գաղափարը կամրապնդի համագործակցությունը համախոհ երկրների հետ և կխթանի նոր համագործակցային կապերի հաստատումը։
Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլան հայտնել է, որ Ավստրալիան և Նոր Զելանդիան կարող են հետևել Կանադայի օրինակին և դառնալ Եվրոպական միության «ասոցացված անդամներ», քանի որ համախոհ պետությունները ձգտում են ավելի սերտ կապեր հաստատել։
«Europe Today»-ին տված բացառիկ հարցազրույցում՝ Կանադայի վարչապետի (նկատի է առնվում Ջասթին Թրյուդոն, թեև տեքստում սխալմամբ նշված է Մարկ Քարնիի անունը)՝ հինգշաբթի օրը նախատեսված ելույթից առաջ, Մեցոլան առաջարկվող կարգավիճակը բնութագրել է որպես «երրորդ ուղի»՝ ԵՄ լիիրավ անդամակցության և թեկնածուի կարգավիճակի միջև։
«Կան երկրներ, որոնց հետ մենք ցանկանում ենք խորացնել մեր հարաբերությունները», – ասել է Մեցոլան։
«Չեմ կասկածում, որ դա կներառի նաև այլ երկրների, և ուրիշները նույնպես կդիմեն մեզ… Անորոշության այս ժամանակներում ընկերներ ունենալը կարևոր է»։
ԵՄ-ն արդեն առևտրային համաձայնագրեր ունի երկու երկրների հետ, ինչը հիմք է ծառայում ավելի սերտ համագործակցության համար։ Նմանատիպ հարաբերություններ են առաջարկվել Կանադայի հետ, որը 2016 թվականին ԵՄ-ի հետ ստորագրել է համապարփակ առևտրային համաձայնագիր։
Պատասխանելով ասոցացված անդամակցության գործնական կողմերի վերաբերյալ հարցին՝ Մեցոլան նշել է, որ բանակցությունները դեռ վաղ փուլում են, սակայն մատնանշել է առևտրային հարաբերությունների խորացումը, կենսական նշանակություն ունեցող հումքի հասանելիությունը և ընդհանուր կանոնակարգումները այնպիսի հարցերի շուրջ, որոնք կարևոր են «համախոհ» երկրների համար, օրինակ՝ սոցիալական ցանցերը և անչափահասների պաշտպանությունը։
Չորեքշաբթի օրը Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը «Միության վիճակի մասին» իր ամենամյա ելույթում առաջարկել է Կանադայի համար «ասոցացված անդամակցության» գաղափարը։
Կանադայի վարչապետը ձգտում է սերտացնել կապերը ԵՄ-ի հետ՝ ԱՄՆ-ի՝ Կանադայի խոշորագույն առևտրային գործընկերոջ հետ առևտրային պատերազմի Նա նշեց, որ ԵՄ-ն ոչ ոքի դեմ չի գործում, այլ հանդես է գալիս որպես կանոնների վրա հիմնված համագործակցության ջատագով։
Նա նաև մատնանշեց անցյալ ամառ համաձայնեցված և այս տարի վավերացված առևտրային համաձայնագիրը։
Առանձին հայտարարությամբ՝ Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակն ասաց. «Մեր գործընկերության առաջարկվող ամրապնդումը ոչ ոքի դեմ չէ, այլ ուղղված է մեր ընդհանուր հզորությանը»։
Մետսոլան բացառապես ասում է, քանի որ Քարնին ելույթ է ունենում ԵՄ խորհրդարանում՝ Թրամփի մաքսատուրքերի սպառնալիքի ֆոնին
ԵՄ խորհրդարանի ղեկավար Ռոբերտա Մետսոլան բացառիկ հարցազրույց է տալիս՝ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի առաջարկից մեկ օր անց, որը Կանադան դարձրեց ԵՄ առաջին «ասոցացված անդամը», մի ծրագիր, որով Թրամփը սպառնացել էր «շատ լուրջ մաքսատուրքերով»։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին այսօր Ստրասբուրգում ելույթ կունենա ԵՄ խորհրդարանում։
Այսօրվա հաղորդման մեջ. Մարիա Թադեոն հաղորդում է Ստրասբուրգից, քանի որ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին այսօր առավոտյան ելույթ է ունենում Եվրախորհրդարանում՝ ԵՄ հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի առաջարկից մեկ օր անց, երբ Կանադան դարձրեց ԵՄ առաջին «ասոցացված անդամը»։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը այս ծրագիրն անվանել է «ծիծաղելի» և սպառնացել «շատ լուրջ մաքսատուրքերով»։
Մենք բացառիկ զրույց ենք ունենում Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլայի հետ, ով արձագանքում է այս ծրագրին և երեկվա «Միության վիճակի մասին» ելույթին։
Մենք նաև լսում ենք եվրահանձնակատարներ Վալդիս Դոմբրովսկիսի, Մարոշ Շեֆչովիչի, Վոպկե Հոեկստրայի և Անդրիուս Կուբիլիուսի, ինչպես նաև Եվրախորհրդարանի անդամ Դեյվիդ ՄաքԱլիստերի (ԵԺԿ, Գերմանիա) արձագանքները Միության վիճակի վերաբերյալ։
Խորխե Լիբորեյրոն մանրամասնում է, թե արդյոք ելույթը կփոխի իրավիճակը, ինչու՞ ֆոն դեր Լեյենը ոչ մի նոր բան չհայտարարեց Ուկրաինայի աջակցության կամ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերաբերյալ՝ չնայած սպասումներին, և ինչ է սպասվում իրեն տարվա ամենամեծ ելույթից հետո։
Բաց մի թողեք
Ասոցացված անդամակցություն․ ողջունելի քայլ Կանադայի համար, բայց անընդունելի տարբերակ՝ Ուկրաինայի համար
Օտտավային արված առաջարկը բարդ խնդիրներ է հարուցում ԵՄ ընդլայնման գործընթացում
Էրդողանը ԵՄ-ին միանալու հույսը չի կորցրել