Ինչպե՞ս են եվրոպացիները ընկալում ֆոն դեր Լայենին և ԵՄ-ի վիճակը

«Գլխավոր ղեկավարից» մինչև «ԵՄ նախագահ» կամ նույնիսկ «Մերկել»՝ շատ եվրոպացիների համար հստակ չէ, թե ով է իրականում Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։
Չորեքշաբթի օրը Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին հայտարարեց, որ ԵՄ-ն երբեք ավելի ուժեղ չի եղել, սակայն ամբողջ Եվրոպայում շատ քաղաքացիներ ավելի քիչ վստահությամբ էին գնահատում իրավիճակը։
Բրյուսելում, Ստրասբուրգում և ԵՄ մայրաքաղաքներում քաղաքական գործիչներն ու ոլորտի մասնագետները օրեր շարունակ սպասում էին Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի՝ «Միության վիճակի մասին» ամենամյա ելույթին։
Իսկ ի՞նչ կարելի է ասել մյուսների մասին
Մեր ցանցը դուրս եկավ եվրոպական քաղաքների փողոցներ, սրճարաններ և խանութներ՝ հարցնելով ավելի քան 35 մարդու Եվրոպայի 15 երկրներում, թե արդյոք ճանաչում են ֆոն դեր Լայենին, գիտեն նրա ելույթի մասին և ինչ են մտածում Եվրոպայի վիճակի մասին։
Ուրսուլա՝ «գլխավոր ղեկավար» ֆոն դեր Լայենը
Երբ եվրոպացիներին ցույց են տալիս նրա լուսանկարը, նրանք բավականին տարբեր, նույնիսկ անսովոր պատկերացումներ են ունենում այն մասին, թե ով է նա իրականում։
Գերմանիայի Դորտմունդ քաղաքում 57-ամյա Դավիդն անմիջապես պաշտպանության նախկին նախարարին անվանեց «Waffen-Uschi» (Զենքի Ուշի)՝ բավականին վիրավորական մականուն, որը նրան տվել էին պաշտոնավարման ընթացքում, մինչդեռ Փարիզում Ժորժը նրան ճանաչեց որպես «Եվրոպական միության նախագահ»՝ միանգամից որակելով որպես «անգործունակ»։
Ֆոն դեր Լայենի նախկին ղեկավարը հաճախ հիշատակվող կերպար էր։ Բուդապեշտում հարցվածներից մեկը ենթադրեց. «Անգելա Մերկելը… այսինքն՝ բրյուսելյան այդ տիկինը», իսկ Միլանում 62-ամյա Պաոլան հարցրեց՝ արդյոք ֆոն դեր Լայենը «նա է, ով փոխարինեց Մերկելին»։
Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում 47-ամյա Յորդանը նրան պարզապես անվանեց «Գլխավոր ղեկավար։ ԵՄ վարչապետի նման մի բան»։
Ուրիշների մոտ որևէ կոնկրետ պատկերացում չառաջացավ. օրինակ Թեև ֆոն դեր Լայենի անունը գոնե մակերեսորեն ծանոթ էր մարդկանց, նրա՝ տարվա գլխավոր ելույթի մասին դա չէր կարելի ասել. Բելգրադից մինչև Փարիզ ու Աթենք հարցվածները հաճախ նույնիսկ տեղյակ չէին, որ տարվա այդ կարևորագույն ելույթը տեղի է ունենում։
«Ես բացարձակապես տեղյակ չէի, որ այն այսօր է տեղի ունենում», – ասաց 59-ամյա Զուզանան Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայում։
Շվեդիայից կենսաբանություն ուսումնասիրող մի ուսանող գիտեր, որ ԱՄՆ նախագահը հանդես է գալիս «Երկրի վիճակի մասին» (State of the Union) ելույթով, «բայց չգիտեի, որ ԵՄ-ում էլ ենք նման բան անում»։
Աթենքում 43-ամյա Սպիրոսի հետ զրույցը տեղի ունեցավ հենց այն պահին, երբ ֆոն դեր Լայենը ելույթ էր ունենում։ «Լուրերով դրա մասին ոչինչ չկար», – դժգոհեց նա։
Այնուամենայնիվ, երբ հարցը վերաբերում էր ԵՄ-ի վիճակի մասին կարծիքին, հարցվածները շատ բան ունեին ասելու։
Նրանց մտահոգություններից շատերը համընկնում էին ֆոն դեր Լայենի օրակարգի հետ՝ պաշտպանություն, Ուկրաինա, միգրացիա, մրցունակություն, տեխնոլոգիաներ և բնակարանային ապահովվածություն, սակայն նրանց խոսելաոճը բնավ պաշտոնական չէր, իսկ տրամադրվածությունը՝ հաճախ ոչ այնքան վստահ։
Միգրացիա և սահմաններ
Միգրացիայի թեման պարբերաբար շոշափվում էր, թեև տարբեր մեկնաբանություններով։ Մադրիդում բնակվող 59-ամյա Խոակինը «ներգաղթը» համարեց ԵՄ-ի գլխավոր խնդիրը, իսկ Հունաստանում Սպիրոսը նույնպես այն առաջին տեղում դասեց՝ նույնիսկ կյանքի թանկացումից առաջ։
Վիլնյուսում 32-ամյա Ամելիան հարցրեց. «Այն երկրները, որոնք մեծ թվով միգրանտների ընդունեցին, իսկապես վտանգավոր դարձան։ Արդյո՞ք սա է մեր ապագան»։
Թոմասը կողմնակից էր ինտեգրմանը, այլ ոչ թե վախին՝ նշելով, որ լիտվացիները մոռանում են, որ «հենց մենք էինք, որ վերջերս «գնում էինք այնտեղ»՝ Լոնդոնի և Նորվեգիայի նման վայրեր»։
Իսկ Բուլղարիայում Յորդանն արհամարհանքով վերաբերվեց խնդրին. «Մենք այստեղ գրեթե միգրանտներ չենք տեսել»։
Մինչդեռ ԵՄ- «Ամենակարևոր հարցը ուժն է», — ասել է 72-ամյա լիտվացի Նիյոլեն՝ Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունը որակելով որպես «ողջ Եվրոպայի գոյատևման հարց»։
Վարշավայում 42-ամյա Ժանետան նույնքան ուղղամիտ է եղել. «Ռուսաստանը մեզ համար ամենամեծ սպառնալիքն է»։
Պրահայում մի երիտասարդ կին նշել է, որ Եվրոպան պետք է «ավելի անկախ դառնա պաշտպանության ոլորտում» և նվազեցնի կախվածությունը ԱՄՆ-ից։
Ռումինիայից 27-ամյա Անդրեան զգուշացրել է «Ռուսաստանի կողմից տարածվող մեծ քանակությամբ ապատեղեկատվության» մասին և հայտարարել, որ ԵՄ-ից դուրս գալը աղետալի կլինի. «Եթե Ռումինիան այլևս ԵՄ-ի մաս չկազմի, մեզ վերջ կլինի»։
Ֆրանսիայում թոշակառու Մարի-Նոելը Եվրոպան տեսնում է մի քանի կողմից ճնշման տակ. «Թրամփի միջև, ով ասում է այն, ինչ մտքին գալիս է, և անում է այն, ինչ ուզում է, ու Չինաստանի միջև… մենք դժվարին իրավիճակում ենք»։
ԵՄ-ն գործում է, բայց ո՞ւմ համար
Որոշ հարցվածներ կարևորում էին ինտեգրումը, սակայն կասկածի տակ էին դնում ԵՄ-ի նոր քաղաքականության արդյունավետությունը։
Սլովակիայից Միխալը դրական գնահատեց Շենգենյան գոտին, միասնական շուկան և եվրոն, սակայն նշեց, որ վերջին շրջանի քաղաքականությունը «ոչինչ չի տալիս շարքային մարդկանց կամ անձամբ ինձ»։ Հունաստանում 48-ամյա Լենան պարզապես ասաց. «ԵՄ-ն չի աջակցում մարդկանց»։
Մյուսները Բրյուսելը դիտարկում էին որպես պաշտպանության երաշխիք։ Ռումինիայից Մոնիկան ասաց, որ ԵՄ-ն «լավ բաներ է արել Ռումինիայի համար», իսկ Իտալիայից 28-ամյա Ֆրանչեսկոն այն անվանեց «դրական ուժ», սակայն դժգոհեց, որ տեղերում «իրականում ոչինչ չի փոխվում»։
Չափազա՞նց շատ Եվրոպա, թե՞ ոչ բավարար
Զրուցակիցների մեծ մասի կարծիքով՝ խնդիրն այն է, որ ԵՄ-ն չափից դուրս հեռուն է գնացել։
Միջին տարիքի շվեդ քաղաքացին ԵՄ-ին մեղադրեց «կարգավորման չափից ավելի մեծ ծավալների» և «գերպետություն» դառնալու հավակնությունների մեջ։
Սոֆիայից Յորդանը մտորում էր՝ արդյոք ԵՄ-ն «խիմերա» (անիրականալի երազանք) չէ, իսկ իտալուհի Պաոլան ասաց, որ կցանկանար, որ իր երկիրը դուրս գար Միությունից և «ինքնուրույն տնօրիներ իր գործերը»։
Ուրիշներն այլ եզրակացության հանգեցին
Դորտմունդից 26-ամյա Մարին ասաց, որ ԵՄ-ն «չափազանց քիչ իրական լիազորություններ ունի՝ իրականում իրականացնելու այն, ինչ ցանկանում է», իսկ Դեյվիդը կոչ արեց ավելի սերտ ինտեգրման և ԵՄ օրենքների ավելի միասնական կիրառման։
Փարիզում պանրի վաճառող երիտասարդ Գրեգուարը զգուշավոր լավատեսություն հայտնեց. «Սա Եվրոպական միության լավագույն ժամանակաշրջանը չէ, բայց կարծում եմ՝ այն կարող է վերականգնվել»։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լայենը մանրամասնում է Քարնիի տեսլականը՝ Եվրոպան ներկայացնելով որպես աշխարհի «միջին հզորության» պետությունների առաջատար
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի՝ «Եվրամիության վիճակի մասին» ելույթի 12 առանցքային կետերը
ԵՄ անվտանգության նոր առաջարկները վտանգում են ՆԱՏՕ-ի հետ նոր տարածքային պատերազմ