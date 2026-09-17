Դեսպանները հավանություն են տվել պաշտպանության ոլորտի հինգ խոշոր համատեղ նախագծի

Դրանց թվում են հակաօդային պաշտպանությունը և Արևելյան թևի մշտադիտարկումը:
Չորեքշաբթի օրը ԵՄ դեսպանները հաստատեցին «Ընդհանուր շահեր ներկայացնող եվրոպական պաշտպանական նախագծերի» (EDPCI) առաջին հինգ նախաձեռնությունը՝ պաշտպանական ոլորտում առկա բացերը լրացնելու նպատակով։
Տարեսկզբից ի վեր ԵՄ անդամ երկրները կոալիցիաներ են ձևավորել և քննարկել մի շարք համատեղ նախագծեր՝ «Եվրոպական պաշտպանական արդյունաբերության ծրագրի» (EDIP) 1,5 միլիարդ եվրո կազմող ֆինանսական միջոցներից օգտվելու համար։
Ծրագրի համաձայն՝ EDPCI-ները արդյունաբերական համագործակցության նախագծեր են, որոնցում ներգրավված են ԵՄ առնվազն չորս երկրներ՝ համատեղ պաշտպանական նախագծեր իրականացնելու նպատակով։
Վերջնական ցանկն ընդգրկում է «հակաօդային պաշտպանությունը, ծովային անվտանգությունը, տիեզերական ոլորտը, անօդաչու թռչող սարքերի և դրանց դեմ պայքարի կարողությունները, ինչպես նաև ԵՄ արևելյան թևի մշտադիտարկումը», – չորեքշաբթի օրը դեսպանների քվեարկությունից հետո հայտնել է Խորհրդում նախագահող Իռլանդիայի ներկայացուցիչը։
Այս հինգ նախագծերը, որոնք հուլիսին Եվրահանձնաժողովի կողմից ներկայացվել էին Խորհրդի հաստատմանը, այժմ EDIP-ի շրջանակներում յուրաքանչյուրը կստանա 60 միլիոն եվրո ֆինանսավորում։
EDIP-ը 300 միլիոն եվրո է հատկացրել արդեն իսկ պատրաստի համատեղ նախագծերի համար (քանի որ մոտենում է ԵՄ բյուջետային ընթացիկ ցիկլի ավարտը) և 25 միլիոն եվրո՝ լրացուցիչ մշակում պահանջող նախագծերի համար։
Խորհրդում նախագահող Իռլանդիան հավելել է, որ մինչև 2027 թվականի ապրիլի վերջը սպասվում է առաջարկների ներկայացման երկրորդ փուլը։
Հուլիսին Հանձնաժողովը ստացել էր ևս չորս նախագծի վերաբերյալ հայտեր՝ հրետանային համակարգեր (ARTISYS), մարտական ռոբոտացված միավորներ (ERCUL), բազմոլորտային գործողությունների հարթակ (ARCADIA) և արհեստական բանականության համար նախատեսված տվյալների տարածք (EDDS), որոնք դեռևս լրացուցիչ հստակեցման կարիք ունեին։
Մայրաքաղաքները կկարողանան հաջորդ տարի կրկին ներկայացնել այս նախագծերը։ Սակայն ԵՄ գործադիր մարմինն ընդգծել է, որ ցանկը դեռ կարող է փոփոխվել, քանի որ երկրները հնարավորություն կունենան լրացուցիչ գաղափարներ ներկայացնել հայտերի ընդունման նոր փուլի ընթացքում։
Դրանք կբաշխեն մնացած 25 միլիոն եվրոն, որը նախատեսված է լրացուցիչ հստակեցում պահանջող «ավելի փոքր ծավալի» նախագծերի համար։
Թեև EDIP-ի ֆինանսավորումը սահմանափակ է, ակնկալվում է, որ EDPCI-ները կօգտվեն նաև Եվրոպական մրցունակության ապագա հիմնադրամից՝ ԵՄ հաջորդ յոթնամյա բյուջեի պաշտպանության և տիեզերական ոլորտին հատկացված մասից։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելն ակնարկում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ռազմավարության փոփոխության մասին
Իսպանիայի Պեդրո Սանչեսի կարիերան ավարտվե՞ց
Վրաստանի հատուկ ծառայությունների նախկին ղեկավարը դատապարտվել է 13 տարվա ազատազրկման. Լուսանկար