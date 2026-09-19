«Այլևս ոչ մի արժանապատիվ կուսակցություն չի մնացել». ձևական ընտրություններն ընդգծում են Պուտինի վերահսկողությունը Ռուսաստանի նկատմամբ

Հակապատերազմական դիրքորոշում ունեցող թեկնածուների նկատմամբ կիրառված ճնշումներից հետո ռուսաստանցի ընտրողների համար ընտրության հնարավորությունները խորհրդարանական այս ընտրություններում ավելի սահմանափակ են, քան սովորաբար։
Այս հանգստյան օրերին Ռուսաստանում անցկացվում են խորհրդարանական առաջին ընտրությունները 2022 թվականին Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժումից ի վեր. քվեարկություն, որի ընթացքում ընդդիմությունը փորձում է ընտրողներին այլընտրանք առաջարկել Կրեմլի կողմից գնալով նեղացվող քաղաքական դաշտում։
Գործընթացի վրա մեծապես ազդում է պատերազմի ստվերը։ Մինչ Ուկրաինան ուժեղացնում էր Ռուսաստանի տարածքին հասցվող հարվածները և ավելի մեծ հանդուրժողականություն ցուցաբերում քաղաքացիական զոհերի նկատմամբ, Ռուսաստանի Գերագույն դատարանն օգոստոսին արգելեց «Յաբլոկո»-ին՝ երկրի միակ բացահայտ հակապատերազմական կուսակցությանը, Պետդումայում (Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատում) թեկնածուների համադաշնային ցուցակ առաջադրել։
Եվ քանի որ այլախոհ ձայները գրեթե լռեցվել են, ընդդիմության որոշ գործիչներ, այդ թվում՝ ռուս ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի այրին՝ Յուլիա Նավալնայան, ռուսաստանցիներին կոչ են անում քվեարկել այն թեկնածուների օգտին, ովքեր պատերազմի հարցում գոնե չեզոք դիրքորոշում ունեն։
Սակայն Կրեմլի մյուս հակառակորդները պնդում են, որ Նավալնայայի ռազմավարությունը հավաստիություն է հաղորդում կեղծ ընտրություններին, որոնք անցկացվում են միայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մաքսիմալիստական պատերազմը Ուկրաինայի դեմ արդարացնելու և ռուսական հասարակության վրա նրա վերահսկողությունը ամրապնդելու համար։
«Նրան, ով մեզ մոտ է գալիս սրով՝ մի սպասեք ողորմության», – ասել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Պուտինի «Եդինայա Ռոսիա» կուսակցության քարոզարշավի գովազդում՝ NHL-ի սուպերաստղ Ալեքս Օվեչկինի և RT պետական հեռարձակողի ղեկավարած քարոզիչ Մարգարիտա Սիմոնյանի հետ միասին։
Պուտինի վետերանները
Կրեմլի արձագանքը ընդդիմությանը ենթադրում է, որ այն մտահոգված է, որ մարդիկ հոգնել են պատերազմից։
Պատերազմի դեմ թեկնածուներին քվեաթերթիկից հանելով և պատերազմի կողմնակից ձայներ առաջ մղելով՝ Մոսկվան ձգտում է չափազանցնել հանրային աջակցությունը Ուկրաինա ներխուժմանը, ասում է Պրահայում բնակվող ռուս քաղաքագետ Իվան Պրեոբրաժենսկին։ «Նրանց ընտրելով՝ մարդիկ փաստացիորեն աջակցում են իշխող կուսակցության և կառավարության քաղաքականությանը», – ասել է նա, չնայած ընտրողները իրական այլընտրանք չունեն։
Սանկտ Պետերբուրգում կուսակցության նախկին ղեկավար Մաքսիմ Ռեզնիկի խոսքով՝ նախորդ խորհրդարանական ընտրություններում «Յաբլոկո»-ն ստացել էր ձայների 1-2%-ը, և Կրեմլի կողմից համարվում էր «քաղաքականապես մեռած»։ Ռեզնիկը նշել է, որ թույլ տալով կուսակցությանը մասնակցել ընտրություններին՝ Կրեմլը «ցանկանում էր ցույց տալ, որ ռուսաստանցիների ընդամենը 1,5%-ն է դեմ պատերազմին»։
Սակայն ռուսական լրատվամիջոցների հաղորդումները վկայում էին, որ «Յաբլոկո»-ի՝ վերջին շրջանում որպես «խաղաղության միակ կուսակցություն» հանդես գալը, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև անհապաղ հրադադարի կոչերը մեծացրել էին կուսակցության օգտին տրվող ձայների քանակը։ «Նեզավիսիմայա գազետա»-ն հաղորդել էր անանուն գործակալության կողմից հուլիսին անցկացված հարցման արդյունքների մասին, ըստ որոնց՝ «Յաբլոկո»-ն ուներ 9,4% վարկանիշ։ Faridaily-ն՝ անկախ լրագրող Ֆարիդա Ռուստամովայի հիմնած լրատվամիջոցը, հայտնել էր, որ կառավարության ներքին հարցումները կուսակցությանը վերագրում էին մոտ 5,5% ցուցանիշ։
Մեկ ամիս անց կուսակցության փոխնախագահ Լև Շլոսբերգը դատապարտվեց 11 տարվա ազատազրկման՝ Ռուսաստանի բանակի «վարկաբեկման» համար, իսկ ևս մեկ ամիս անց Գերագույն դատարանը չեղարկեց կուսակցության գրանցումը՝ հեղինակային իրավունքի ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ տարօրինակ դատական գործընթացից հետո։
Չնայած «Յաբլոկոյի» որոշ թեկնածուների թույլատրվում է մրցել միամանդատ ընտրատարածքներում, որոշումը թույլ է տալիս պատերազմի կողմնակից քաղաքական գործիչներին լիովին պահպանել Դումայի վրա ունեցած իրենց ճնշող ազդեցությունը։
«Չեն մնացել ոչ մի լավ կուսակցություն», – ասել է Մոսկվայի Շչուկինո շրջանի նախկին քաղաքային խորհրդական Մաքսիմ Կացը, որը հետագայում քարոզարշավներ է անցկացրել ընդդիմադիր հիմնական գործիչների, այդ թվում՝ Նավալնիի համար, և այժմ ապրում է աքսորում։ «Նրանք բոլորը նացիստական ողջույններ են տալիս և պատմում, թե որքան մեծ է պատերազմը», – ասել է նա։
Ընտրություններին մասնակցում են տասը կուսակցություններ, այդ թվում՝ Պուտինի «Եդինայա Ռոսիա» կուսակցությունը, Կոմունիստական կուսակցությունը, ազգայնական լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցությունը, «Արդար Ռուսաստանը» և «Նոր ժողովուրդը»։ Այս հինգ քաղաքական շարժումների անդամները միաձայն աջակցել են Կրեմլի կողմից Ուկրաինայի արևելյան շրջանների անեքսիային և դրանց Ռուսաստանի տարածքին միացմանը և կրկնել են Մոսկվայի պատերազմի կողմնակից հռետորաբանությունը։
«Յաբլոկո»-ի՝ մրցապայքարից հեռացված թեկնածուների փոխարեն Կրեմլն առաջ է քաշել սեփական այլընտրանքային թեկնածուներին։ Ընտրություններին կմասնակցեն Ուկրաինայում մղված պատերազմի ավելի քան հազար ռուս վետերաններ. նրանցից մեկը՝ Էդուարդ Շոնովը, ըստ տեղեկությունների, ծառայել է այն բրիգադում, որն օկուպացրել էր ուկրաինական Բուչա քաղաքը, որտեղ պատերազմի սկզբին ռուսական ուժերը հարյուրավոր խաղաղ բնակիչների էին սպանել։
Ռուսաստանցիների համար պատերազմն այլեւս հեռավոր իրողություն չէ։ Ռուսական քաղաքների և ենթակառուցվածքների ուղղությամբ ուկրաինական վերջին հարվածները հանգեցրել են վառելիքի պակասուրդի և հարձակումների վախ առաջացրել մարդկանց շրջանում։ Երկրի այն մեծ հատվածի համար, որը համաձայնել էր անտեսել պատերազմը, քանի դեռ այն «իրենց չէր առնչվում», այդ համաձայնությունն ուժը կորցրեց «հենց որ անօդաչու սարքերը սկսեցին հարվածել իրենց քաղաքներին», — նշել է Պրեոբրաժենսկին։
«Խելացի քվեարկություն»
Ռուսական ընդդիմությունը շարունակում է փորձել լսելի դարձնել իր ձայնը գնալով ավելի ճնշող մթնոլորտում։
Նավալնայան առաջիկա ընտրությունները որակել է որպես Պուտինի համար «քարոզչական գործողություն» և կարծում է, որ անհրաժեշտ է թույլ չտալ նրան ստանալ այնպիսի արդյունքներ, որոնք կօրինականացնեն նրա պատերազմական գործողությունները թե՛ Ռուսաստանում, թե՛ Արևմուտքում։
«Մեր խնդիրն է ռուսաստանցիների մեծամասնությանը՝ պատերազմի դեմ հանդես եկող մեծամասնությանը, հասկացնել, որ չնայած լիակատար գրաքննությանը, վախին և բռնաճնշումներին՝ այս «ընտրությունները» բառացիորեն վերջին հնարավորությունն են՝ անվտանգ կերպով արտահայտելու բողոքը Պուտինի և նրա «Միասնական Ռուսաստան» կուսակցության քաղաքականության դեմ», – ասել է նա։
Նավալնայան և Կացը պաշտպանում են այսպես կոչված «խելացի քվեարկության» գաղափարը. սա աջակցության ռազմավարություն է, որի նպատակն է հաղթել «Միասնական Ռուսաստանին»՝ սատարելով այն թեկնածուներին, ովքեր դեմ են պատերազմին կամ, առնվազն, պակաս չափով են պաշտպանում այն։ Այս ռազմավարության հիմքը դրել է անձամբ Ալեքսեյ Նավալնին 2018 թվականին՝ այն բանից հետո, երբ ինքն ու իր համախոհները հիմնականում զրկվել էին նախագահական և տեղական ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունից։
«Խելացի քվեարկությունը» մեծապես հիմնված է միամանդատ ընտրատարածքներում առաջադրված «Յաբլոկո» կուսակցության թեկնածուների վրա, սակայն քանի որ նրանք Ռուսաստանի շատ շրջաններում ներկայացված չեն, Նավալնայայի և Կացի կողմից աջակցվող թեկնածուների ցանկում ընդգրկված են նաև կոմունիստների և իշխանամետ այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։
Այս մոտեցումը քննադատության է ենթարկվել ռուսական ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչների, այդ թվում՝ «Յաբլոկոյի» ղեկավար Նիկոլայ Ռիբակովի կողմից։ Պետդումայում արդեն իսկ ներկայացված կուսակցությունների օգտին քվեարկելը նշանակում է «սատարել նրանց, ովքեր «Յաբլոկոյի» անդամներին բանտ են ուղարկում», – հայտարարել է նա սեպտեմբերի 15-ին Սանկտ Պետերբուրգում կուսակցության աջակիցների հետ հանդիպման ժամանակ։
Թեկնածուներին աջակցելը «սխալ խաղադրույք» է, կարծում է «Յաբլոկոյի» նախկին պաշտոնյա Ռեզնիկը։ «Քվեարկության արդյունքները Կրեմլի ձեռքում են։ Նրանք միևնույն է՝ ամեն ինչ կվերաշարադրեն։ Տեսեք ու կհամոզվեք»։
Բաց մի թողեք
Դայակը «պոլի փայտով» դաժանորեն ծեծել է մանկատան չքայլող, չխոսող երեխային
Եվրոպայի ուղեղը «դուրս է եկել զրույցից»
Դանիան ողջունում է Թրամփի հետ Գրենլանդիայի վերաբերյալ «պարտադիր ուժ ունեցող» գործարքը