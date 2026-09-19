Շվեդիան և Գերմանիան 1500 զինծառայող են տեղակայում Գոտլանդում՝ Բալթիկ ծովում անցկացվող զորավարժությունների շրջանակում

Գերմանական բանակը մատնանշում է Ռուսաստանի «գնալով ավելի ագրեսիվ» վարքագիծը:
Ռուսաստանի նկատմամբ մտահոգությունների աճին զուգընթաց՝ երկու երկրների զինված ուժերը մշակել են Գոտլանդ՝ Բալթիկ ծովում գտնվող շվեդական ռազմավարական նշանակություն ունեցող կղզի, զորքերի «արագ տեղակայման» սցենարը։
Ուրբաթ օրը գերմանական զորքերը վայրէջք կատարեցին Գոտլանդի նավահանգստային քաղաք Վիսբիում, մինչ շվեդական և գերմանական ռազմածովային ու ռազմաօդային ուժերն ապահովում էին անվտանգությունը ծովում և օդում։ Զորավարժություններին, որոնց ընթացքում կիրառվել են մարտական զինատեսակներ, մասնակցել է շուրջ 1500 զինծառայող։
Շվեդիայի արևելյան ափի մոտ գտնվող այս փոքրիկ կղզին համարվում է «առանցքային»՝ Բալթիկ ծովը վերահսկելու տեսանկյունից. ծովն ընդհանուր է Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի անդամ ութ երկրների համար։
«Եթե անհրաժեշտություն առաջանա ապահովել ՆԱՏՕ-ի երկրների հավաքական պաշտպանությունը հյուսիսային կամ արևելյան թևում, Գոտլանդը կդառնա առանցքային տարածք դաշինքի համար», – նշել է զորավարժությունները ղեկավարած գերմանացի գեներալ Ալեքսանդր Սոլֆրանկը։
«Silver Wotan» («Արծաթե Վոտան») անվանումը կրող այս գործողությունն արդեն երրորդն է ընթացիկ տարում, որն անցկացվում է Շվեդիայի հետ Գոտլանդում՝ հաջորդելով Դանիայի, Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի հետ անցկացված զորավարժություններին։
Կղզի են իջեցվել նաև լեհական զորքեր
«ՆԱՏՕ-ի հյուսիսային և արևելյան թևերում զորավարժությունների ակտիվացումը» պայմանավորված է Եվրոպայում անվտանգության իրավիճակի փոփոխությամբ (այդ թվում՝ ԱՄՆ-ի ապագա աջակցության վերաբերյալ անորոշությամբ) և «Ռուսաստանի գնալով ավելի ագրեսիվ ու հիբրիդային գործողություններով», – ասել է Սոլֆրանկը։
«Silver Wotan»-ի շրջանակում մշակվում է ռազմական համակարգերի (օրինակ՝ հակա-նավային հրթիռների) արագ տեղափոխումը Գոտլանդ լաստանավով՝ գերմանական և շվեդական ռազմական նավերի ու կործանիչների ուղեկցությամբ։
Շվեդիայի զինված ուժերի հրամանատարության ներկայացուցիչ Մաննե Շագերստրյոմն ասել է. «Սա սովորական զորավարժություն չէ»։
«Գործողությունն իրական պայմաններում է իրականացվում, և ուժերը պաշտպանում են փոխադրումը մարտական զենքով», — հավելել է նա։
Բաց մի թողեք
Այն, ինչ գիտենք (և դեռ չգիտենք) Կանադայի՝ «ասոցացված անդամ» դառնալու մասին
Եվրոպական առաջնորդները հանրությանը պատրաստում են Պուտինի կողմից «ուժեղացված սպառնալիքի» համար
Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ Ատալը հայտարարում է՝ ժամանակն է ստեղծելու «Եվրոպայի Միացյալ Նահանգներ»