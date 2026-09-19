Կինը, ով կարող է փրկել Գերմանիան

Սոցիալ-դեմոկրատներին նոր թափ է անհրաժեշտ, և Մանուելա Շվեզիգը կարող է ապահովել այն։
Վերջին տարիներին Գերմանիայի Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը (SPD) հետևում էր, թե ինչպես է նվազում իրեն ցուցաբերվող աջակցությունը, մինչդեռ երկրում՝ հատկապես արևելյան հատվածում, ծայրահեղ աջ ուժերը մեծ թափով ակտիվանում էին։
Մանուելա Շվեզիգը կարող է շրջադարձային դեր խաղալ և հակառակ ուղղությամբ փոխել այդ երկու միտումներն էլ։
Նա Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիա երկրամասի վարչապետն է և սեպտեմբերի 20-ին պայքարելու է վերընտրվելու համար։ Ինչպես ժամանակին պատմել է «Zeit» շաբաթաթերթին, վազքն ավարտելիս նա սիրում է լսել «Survivor» խմբի «Eye of the Tiger» երգը։ Ե՛վ երգի անվանումը, և՛ այն կատարող խմբի անունը խիստ խորհրդանշական են։
52-ամյա Շվեզիգն իր քաղաքական սերնդի միակ սոցիալ-դեմոկրատն է, որը շարունակում է մնալ ասպարեզում։ Նրանք, ովքեր 2013-2017 թվականներին Բեռլինում նրա՝ ընտանիքի հարցերով նախարար պաշտոնավարման ընթացքում աշխատում էին նրա հետ (թե՛ ավելի բարձր, թե՛ ավելի ցածր պաշտոններում), կա՛մ քաղաքական ասպարեզից անհետացան, կա՛մ վարկաբեկվեցին։
Նրա համար էլ ճանապարհը հեշտ չի եղել։ 2019 թվականին Շվեզիգի մոտ քաղցկեղ ախտորոշվեց, ինչի պատճառով նա ստիպված եղավ երկու տարի բուժում անցնել։
Հենց որ նա ապաքինվեց, պարզ դարձավ, որ Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիայում նրա ղեկավարած կառավարությունը ռուսական էներգետիկ հսկա «Գազպրոմի» հետ 20 միլիոն եվրո արժողությամբ գործարք էր կնքել՝ «Հյուսիսային հոսք 2»-ի (Nord Stream 2) ավարտին աջակցելու նպատակով (չնայած ԱՄՆ-ի կողմից սահմանված պատժամիջոցներին)՝ օգտագործելով բնապահպանական կեղծ հիմնադրամ։
Խորհրդարանական հետաքննության երեք տարիների ընթացքում ծախսված 7 միլիոն եվրոյից, 8000 էջ կազմող արձանագրություններից և 94 նիստից հետո նա մաքուր դուրս եկավ իրավիճակից՝ հնարավորություն ստանալով մասնակցելու այս ամռանը՝ հունիսին կայանալիք ընտրություններին։
Կիրակի օրը կայանալիք քվեարկության նախաշեմին նա մրցակց Սակայն Շվեզիգի արդյունքն է, որ կարող է նշանակություն ունենալ քվեարկությունից այն կողմ։ 2021 թվականին նա ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում 23%-ից իջավ մինչև 39.6%՝ 4%-ով կրճատելով ծայրահեղ աջերի ձայները։
Եթե նա հիմա կրկին վերադառնա, ծայրահեղ աջերի դեմ նրա դիմակայության մոդելը կարող է արագորեն դառնալ ավետարան SPD-ի ներսում։
Հեղափոխականը դարձավ խորհրդանիշ
Շվեզիգն իր քարոզարշավն անցկացնում է այն բանի հիման վրա, ինչը քննադատները անվանում են «անվճարի մտածելակերպ». անվճար մանկապարտեզ, աշակերտների և տարեցների համար հասարակական տրանսպորտի զեղչեր և հերթապահ ավտոբուսներ իր հիմնականում գյուղական բնակչության համար։
Բայց նա նաև Բեռլինի կառավարության և սոցիալական բարեփոխումների խիստ քննադատ է, որտեղ նրա SPD-ն գլխավորում է ինչպես ֆինանսների, այնպես էլ աշխատանքի նախարարությունները։
Նա իր դեմքը կերտեց՝ կոչ անելով դիզելային վառելիքի և բենզինի գների սահմանաչափ սահմանել, քննադատելով կենսաթոշակային բարեփոխումները, որոնք պետք է վերացնեն 63 տարեկանում թոշակի անցնելը, և խոստացավ դիմադրել առողջապահական համակարգի բարեփոխումներին։
Շվեզիգն արդեն իսկ առաջատար թեկնածուն է Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության (SPD) ոչ ժողովրդական ազգային առաջնորդական զույգի՝ սոցիալական նախարար Բարբել Բասի և ֆինանսների նախարար Լարս Քլինգբեյլի փոխարեն, որոնք միաժամանակ ղեկավարում են կուսակցությունը։
Ոչ միայն այն պատճառով, որ նա կհաստատեր մի պատմություն, որը սոցիալ-դեմոկրատները սիրում են պատմել իրենց։ Որ կուսակցությունը, ինչպես մի անգամ ասել է սոցիալիստ Եվրախորհրդարանի փոխնախագահ Կատարինա Բարլին, մնում է «ֆաշիզմի դեմ պաշտպանական պատնեշ»։
Շվեզիգին հարցրել են, թե արդյոք նա կղեկավարի իր կուսակցությունը սեպտեմբերի սկզբին կայացած առաջին հեռուստաբանավեճի ժամանակ։ «Ոչ, ես արդեն մի քանի անգամ որոշել եմ դա չանել»։
Այնուամենայնիվ, քչերն են կարծում, որ եթե կուսակցությունը նրան առաջարկի, նա կհրաժարվի։
Բաց մի թողեք
Փարիզն ու Բեռլինը պետք է դուրս գան ԵԿԲ-ի գլխավոր տնտեսագետի պաշտոնի համար մրցավազքից
Ավստրալիայի կառավարությունը խախտում է լռությունը ԵՄ «ասոցացված անդամ» դառնալու անիրատեսական գաղափարի շուրջ
Բրյուսելը փորձում է հանգստացնել Թրամփին Կանադան ԵՄ ասոցացված անդամ դարձնելու առաջարկի վերաբերյալ