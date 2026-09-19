Եվրոպայի ուղեղը «դուրս է եկել զրույցից»

Չորեքշաբթի օրը կայանալիք «SOTEU»-ին (Եվրամիության վիճակի մասին ելույթին) նախորդած աղմկալից գովազդային արշավն աննախադեպ էր։ Ինչո՞ւ է Բրյուսելը կորցնում ողջախոհությունը։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի՝ Եվրամիության վիճակի մասին ելույթում հնչած սակավաթիվ կոնկրետ առաջարկներից մեկը սոցիալական ցանցերից 13 տարեկանից ցածր երեխաների օգտվելու արգելքն էր։ Թեև այն լայնորեն ողջունվեց, կարելի է պնդել, որ առաջարկը բավարար հավակնոտ չէր. եթե այս շաբաթվա իրադարձությունները մեզ որևէ բան սովորեցրին, ապա այն է, որ մեծահասակների մեծ մասին՝ այդ թվում Եվրոպական հանձնաժողովի՝ վաթսունն անց նախագահին, նույնպես պետք է արգելել մուտք գործել առցանց հարթակներ։
Չորեքշաբթի օրվա ելույթին (կամ, ինչպես ընդունված է ասել՝ «SOTEU»-ին) նախորդեցին Facebook-ում, Instagram-ում և X-ում հրապարակված բազմաթիվ գրառումներ, որոնք Եվրոպայի անտարբեր քաղաքացիներին հորդորում էին «հիշել ամսաթիվը»՝ թագուհի Ուրսուլայի՝ իր «տիրույթներին» պատուհասած մարտահրավերների վերաբերյալ ամենամյա ճառը լսելու համար։
«Եվրոպայի անվտանգության և պաշտպանության հաջորդ սահմանագիծը մեր գլխավերևում է», — հայտարարում էր Հանձնաժողովի Instagram-յան տեսահոլովակը, որն ուղեկցվում էր Քրիստոֆեր Նոլանի «Միջաստղայինը» (Interstellar) գիտաֆանտաստիկ ֆիլմի երաժշտությամբ և պարունակում էր քաղաքների, արբանյակների, մոլորակների, հրդեհների, հրշեջների, ինքնաթիռների, նավերի, սուզանավերի, անօդաչու սարքերի, պահեստների, հետախույզների, ձկնորսների և (ինչ-որ բան, որ նման է) տիեզերագնացի՝ կարծես թե պատահականորեն ընտրված պատկերներ։
«Աչքեր երկնքում, որոնք կարող են ճեղքել ծուխն ու ամպերը՝ տվյալները վերածելով հետախուզական տեղեկատվության և ապահովելով մեզ ու մեր դաշնակիցների անվտանգությունը՝ շնորհիվ մեր նորարարների տաղանդի», — շարունակվում է տեսանյութում։ (Տեսանյութն ինքնին չի պարունակում կետադրական որևէ նշան։ Եվ թեև ես մասնագիտությամբ գրող եմ, անկեղծ ասած, չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչպես պետք է այն կետադրել)։
«Հոյակապ է»՝ ինչպես կասեին Z սերնդի իմ ընկերները (նախքան, ենթադրաբար, կհավելեին. «Ուղեղս «դուրս եկա՞վ զրույցից», թե՞ նրա՞նը»):
Ցավոք Եվրոպայի սուզանավեր վարող, անօդաչուներ կառավարող և տիեզերք նվաճող «նորարարների» համար՝ նրանց «պատմությունը» միակը չէր, որը Հանձնաժողովի ղեկավարը բարեհաճորեն խոստացավ «պատմել»: Սոցիալական ցանցերից կախվածություն ունեցող երեխաներին, ուկրաինացի երեխաներին և հրշեջներին (այսինքն՝ ոչ միայն նորարարներին) նույնպես խոստացվեց և, իհարկե, տրամադրվեց իրենց տեղը Ստրասբուրգի արևի տակ, կամ ավելի ճիշտ՝ Եվրախորհրդարանի նիստերի դահլիճի մռայլ մթնոլորտում: Danke, Ursula (Շնորհակալություն, Ուրսուլա):
Սակայն, ինչպես Նոլանի վերջին ֆիլմերի դեպքում, պարզվեց, որ ԵՄ վիճակի մասին ելույթի (SOTEU) անոնսը զգալիորեն ավելի լավն էր, քան բուն ելույթը:
Իրականում, սա անխուսափելի էր: Ոչ մի ելույթ՝ նույնիսկ մեկ ժամ տասներեք րոպե տևողությամբ, չէր կարող լրջորեն անդրադառնալ այնպիսի լայնածավալ խնդիրների, ինչպիսիք են արհեստական բանականությունը, սոցիալական ցանցերից կախվածությունը, միգրացիան, Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Չինաստանը, Կանադան, կապիտալի շուկաները, տնտեսական ինտեգրումը, բանկային կանոնները, կլիմայի փոփոխությունը, Մերձավոր Արևելքը, կրիտիկական նշանակության հանքանյութերը, գյուղատնտեսությունը, ապաարդյունաբերականացումը, ճգնաժամերին պատրաստվածությունը, առողջապահությունը, աշխատանքային իրավունքները, ազատ առևտրի համաձայնագրերը, կիբերանվտանգությունը, ՆԱՏՕ-ն, պաշտպանական ծախսերը, հարկաբյուջետային կայունությունը, ընդլայնումը, օրենքի գերակայությունը և, որպես մռայլ ավարտ, Բելգրադում պատերազմական հանցագործի հուղարկավորությունը:
Իսկապես, թեմաների այս ծավալուն շրջանակը միայն խթանեց Հանձնաժողովի նախագահին՝ ընդօրինակելու ԱՄՆ առաջնորդներին, որոնց ելույթները նա, կարծես, այդքան մեծ ցանկությամբ է փորձում կրկնօրինակել՝ դիմելով մաշված արտահայտությունների:
Այսպիսով, ֆոն դեր Լայենը հայտարարեց, որ պետք է «կտրուկ կրճատել» բյուրոկրատական քաշքշուկը։ Կապիտալի շուկաներում և բանկային կանոնակարգերում առկա «մասնատվածության» հաղթահարումը «կենսական նշանակություն» ունի։ Չինաստանի հետ առևտուրը պետք է «վերահավասարակշռվի»։ ԵՄ բյուջեն պետք է դառնա ավելի «ժամանակակից»։ Եվ այլն։
Ընդ որում, այս ընդհանուր ու մաշված ձևակերպումներից շատերը նորություն չէին։ 2020 թվականին «Եվրոպական միության վիճակի մասին» (SOTEU) իր առաջին ելույթում ֆոն դեր Լայենը նույնպես պահանջում էր «կրճատել» բյուրոկրատական քաշքշուկը, «ավարտին հասցնել» Կապիտալի շուկաների միության և Բանկային միության ձևավորումը, Բրյուսելի և Պեկինի հարաբերությունները դարձնել ավելի քիչ «անհավասարակշիռ», ինչպես նաև «վերափոխել» ԵՄ բյուջեն։
Բայց և դրանք նորություն չէին նույնիսկ այն ժամանակ։ 2010 թվականին՝ «Եվրոպական միության վիճակի մասին» պատմության մեջ առաջին ելույթի ժամանակ, Եվրահանձնաժողովի այն ժամանակվա ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզուն նույնպես խոստացել էր «կրճատել բյուրոկրատական քաշքշուկը», «խորացնել» միության միասնական շուկան, «խթանել ընկերությունների մրցունակությունը» և ներդնել ԵՄ «ժամանակակից» բյուջե։
Բարոզուն նույնիսկ ներառել էր Իտալիայի նախկին վարչապետի կողմից ԵՄ տնտեսության վերաբերյալ պատրաստված զեկույցի հիշատակումը, որը դարձել էր պարտադիր տարր․ մի բան, որը ֆոն դեր Լայենը, ի հավերժական ամոթ իրեն, բաց էր թողել 2020 թվականի իր ելույթում։ (Եթե հետաքրքրում է՝ թեև հավանաբար չի հետաքրքրում, ապա խոսքը Մարիո Մոնտիի՝ 2010 թվականին կատարած ուսումնասիրության մասին է․ նա Էնրիկո Լետտայի նախորդն էր թե՛ Հռոմի ղեկավարի պաշտոնում, թե՛ որպես Բրյուսելի՝ միասնական շուկայի գծով գլխավոր փորձագետ)։
Այլ խոսքով՝ ամեն ինչ հանգում է սոսկ մաշված ու ընդհանուր ձևակերպումների։
Անհնարին բացթողում
Մյուս կողմից՝ Բարոզուի՝ ԵՄ-ի վիճակի մասին ելույթները (SOTEU), ի տարբերություն ֆոն դեր Լայենի ելույթների, երբեք չեն հավակնել այլ բան լինել։ Դրանք նաև չէին պարունակում այնպիսի անհեթեթ առաջարկներ, որոնք, կարծում եմ, կարող էին ծնվել (էլ չեմ խոսում դրանք բարձրաձայնելու մասին) միայն սոցիալական ցանցերով տարված մեր ժամանակներում։
Վերցնենք, օրինակ, ֆոն դեր Լայենի հայտարարությունն այն մասին, որ Կանադան պետք է դառնա ԵՄ-ի առաջին «ասոցացված անդամը». անդամակցության մի կարգավիճակ, որն իրավականորեն գոյություն չունի, նախկինում երբեք չի հիշատակվել և անմիջապես՝ ընդ որում՝ նվաստացուցիչ կերպով՝ մերժվել է Օտտավայի կողմից։
«Ես պարզապես ասում եմ՝ նախքան որևէ բան անվանելու մասին որոշում կայացնելը, պետք է պատկերացում ունենալ դրա էության կամ ձևաչափի մասին», – լրագրողներին ասել է ԵՄ-ում Կանադայի նշանակված դեսպան Ջոնաթան Ուիլկինսոնը՝ ֆոն դեր Լայենի ելույթից ընդամենը րոպեներ անց։
Թարգմանություն․ «Այս ի՞նչ անհեթեթությունների մասին է խոսքը»։
Սակայն ելույթի բովանդակային սակավությունը հատկապես ակնհայտ և խոսուն էր տնտեսական հարցերի մասով։ Արժե առանձնացնել երեք խնդիր։
Առաջինը ԱՄՆ-ի մասին որևէ հիշատակման բացակայությունն է. զարմանալի բացթողում՝ հաշվի առնելով Ամերիկայի գործողությունների ակնհայտ նշանակությունը ԵՄ-ի (վիճակի) համար, ինչպես նաև այն փաստը, որ Վաշինգտոնի քաղաքականությունը՝ Իրանի հետ հակամարտությունից մինչև հսկայական բյուջետային դեֆիցիտ, վտանգում է Եվրոպային տնտեսական անդունդը հրել։
Երկրորդը ֆոն դեր Լայենի կողմից Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներին չաջակցելն է (մինչդեռ անցյալ տարի նա հստակորեն կողմ էր արտահայտվել դրանց), ինչպես նաև Ուկրաինայում արյունահեղությունը դադարեցնելու վերաբերյալ որևէ հստակ տեսլական չներկայացնելը։
Երրորդ՝ հարակից կետը վերաբերում է Ուկրաինայի ռազմական ջանքերի ֆինանսավորման մեխանիզմների վերաբերյալ մանրամասների բացակայությանը. սա այն դեպքում, երբ Կիևը գնահատում է, որ այս տարի բախվելու է 27 միլիարդ դոլարի բյուջետային դեֆիցիտի, իսկ Բրյուսելը բազմիցս խոստովանել է, որ արևմտյան դաշնակիցները դեռևս չեն խոստացել բավարար ֆինանսական աջակցություն։
Այս բացթողումները պատահական չեն։ Դրանց չհիշատակման պատճառը հեշտ է կռահել. խոսքը այն սակավաթիվ թեմաների մասին է, որոնց ֆոն դեր Լայենն էականորեն անդրադարձել էր Եվրամիության վիճակի մասին նախորդ ելույթներում, և որոնց դեպքում հետագա իրադարձությունները ցույց տվեցին նրա գաղափարների անիրագործելիությունը։
Հիշենք, որ հենց ֆոն դեր Լայենն էր, որ 2020 թվականին՝ ԱՄՆ նախագահի պաշտոնում Դոնալդ Թրամփի առաջին ժամկետի ընթացքում, հայտարարեց, թե Եվրոպան «միշտ կփայփայի անդրատլանտյան դաշինքը», սակայն անցյալ տարի՝ առևտրային բանակցությունների ժամանակ, զիջեց Թրամփի՝ մաֆիոզ ոճի շանտաժին։
Հենց Եվրահանձնաժողովի մեր սիրելի ղեկավարն էր, որ 2022 թվականին Ռուսաստանի կողմից ագրեսիվ պատերազմ սկսելուց ընդամենը ամիսներ անց պնդում էր, թե պատժամիջոցները Մոսկվայի տնտեսությունը դրել են «արհեստական կենսապահովման» վիճակի մեջ, մինչդեռ չորս տարի անց այդպես էլ չբացատրեց, թե ինչու դրա հետևանքով չփլուզվեց Վլադիմիր Պուտինի ռազմական մեքենան։
Եվ հենց դոկտոր ֆոն դեր Լայենն էր, որ անցյալ տարվա ելույթում առաջարկեց Կիևին տրամադրել «ռեպարացիոն վարկ»՝ օգտագործելով սառեցված ռուսական ակտիվները. մի սխեմա, որը ամիսներ շարունակ թունավորում էր քաղաքական մթնոլորտը Բրյուսելում, մինչև Բելգիան բոլորին համոզեց դրա փոխարեն թողարկել համատեղ պարտքային պարտավորություններ։
Սակայն, փոխանակ կրկին անդրադառնալու այս կարևորագույն խնդիրներից որևէ մեկին, ֆոն դեր Լայենը, կարծես, եզրակացրել է, որ ավելի լավ է ընդհանրապես ոչինչ չասել դրանց մասին, իսկ մարդկանց ուշադրությունը շեղելու և բացթողումը քողարկելու համար՝ նրանց զբաղեցնել մի շարք անհեթեթ առաջարկներով և անհամապատասխան բովանդակությամբ Instagram-յան տեսանյութերով։
Բաց մի թողեք
Դանիան ողջունում է Թրամփի հետ Գրենլանդիայի վերաբերյալ «պարտադիր ուժ ունեցող» գործարքը
«Այլևս ոչ մի արժանապատիվ կուսակցություն չի մնացել». ձևական ընտրություններն ընդգծում են Պուտինի վերահսկողությունը Ռուսաստանի նկատմամբ
Ինչպես Գերմանիայի ծայրահեղ աջերը սովորեցին ժպտալ՝ ընտրություններում հաղթելու համար