Ինչպես Գերմանիայի ծայրահեղ աջերը սովորեցին ժպտալ՝ ընտրություններում հաղթելու համար

«Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցությունը ազգային անկման մասին իր մռայլ պատկերացումները փաթեթավորում է հույսի և լավատեսության տեսքով։
Հինգ տարի առաջ Սաքսոնիա-Անհալթում «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցության նախընտրական պաստառների վրա գրված էր ընդամենը մեկ մռայլ բառ՝ «Բավական է»։
Այս ամիս ծայրահեղ աջ կուսակցությունը պատմական և համոզիչ հաղթանակ տարավ Գերմանիայի արևելյան այդ երկրամասում՝ առաջարկելով բոլորովին այլ բան՝ «Ամեն ինչ հնարավոր է»։ Կարելի է ասել, որ սա Բարաք Օբամայի 2008 թվականի «Այո՛, մենք կարող ենք» (Yes We Can) կարգախոսի՝ AfD-ի տարբերակն էր։
Այդ փոփոխությունը՝ դժգոհ զայրույթից դեպի ոգևորիչ լավատեսություն անցումը, օգնում է բացատրել, թե ինչու AfD-ն զգալի հաջողություն գրանցեց ընտրություններում՝ Սաքսոնիա-Անհալթում հասնելով նրան, որ առաջին անգամ հնարավորություն ստանա մաս կազմելու երկրամասային կառավարությանը, ինչպես նաև նախապատրաստվելով պատմականորեն բարձր արդյունքներ գրանցել կիրակի օրը կայանալիք ևս երկու երկրամասային ընտրություններում՝ Բեռլինում և Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիայում։
Այլ ուժեր ևս նկատի են առել սա, և այն ціանրապես կարող է ծառայել որպես քարոզարշավի նոր օրինակ ամբողջ Եվրոպայի ծայրահեղ աջ պոպուլիստների համար՝ գոնե նրանց պարագայում, ովքեր ունակ են անկեղծ ու վստահություն ներշնչող ժպիտ ցուցադրել։
«Ես դա անվանում եմ «լավ տրամադրություն ստեղծող» պոպուլիսզմ», — ասել է Բեռլինում գործող քաղաքական խորհրդատու Յոհանես Հիլյեն, ով ղեկավարել է Եվրոպական կանաչների կուսակցության՝ 2014 թվականի Եվրախորհրդարանի ընտրությունների քարոզարշավը։ — «Մենք ականատես եղանք AfD-ի (Գերմանիայի համար այլընտրանք) քարոզարշավի նոր տեսակի»։
«Նախկինում գերիշխում էին բացասական հռետորաբանությունը, միգրանտներին որպես քավության նոխազ օգտագործելը, էլիտաների դեմ հարձակումները, ինչպես նաև վախի ու զայրույթի հրահրումը», — հավելել է Հիլյեն։ — «Եթե իսկապես ցանկանում եք մոբիլիզացնել մարդկանց, բավարար չէ միայն հարձակվել ուրիշների վրա. պետք է նաև դրական հեռանկար առաջարկել»։
Իր էությամբ՝ AfD-ն շարունակում է Գերմանիայի ապագայի վերաբերյալ մռայլ պատկերացումներ ունենալ՝ երկիրը ներկայացնելով որպես աղետի եզրին կանգնած՝ միգրացիայի և ապաարդյունաբերականացման կործանարար գործընթացների պատճառով։ Կուսակցության մտավորական գաղափարախոսները պաշտպանում են Գերմանիայի և Արևմուտքի անկման վերաբերյալ գրեթե ապոկալիպտիկ տեսակետ։
Այնուամենայնիվ, վերջին ընտրություններում կուսակցությունը փորձել է քողարկել իր գաղափարական կորիզը՝ ստեղծելով ուրախ և վստահություն ներշնչող կերպար՝ փորձելով միավորել հույսն ու վախը։
Սաքսոնիա-Անհալթում AfD-ի (Գերմանիայի այլընտրանք) առաջատար թեկնածու Ուլրիխ Զիգմունդին մի ամսագիր անվանել էր «Գերմանիայի ամենավտանգավոր մարդը»։ Սակայն նախընտրական հանդիպումների և հեռուստատեսային ելույթների ժամանակ նա բոլորովին այլ կերպար էր դրսևորում. նրա դեմքին գրեթե մշտապես ժպիտ էր խաղում, նա միշտ քաղաքավարի էր ու բարեհամբույր, սելֆիներ էր անում ընտրողների հետ և վարում էր երկնագույն, հին ոճի՝ Արևելյան Գերմանիայի ժամանակաշրջանի սկուտեր։
Զիգմունդը համադրում էր ապագային միտված «Ամեն ինչ հնարավոր է» կարգախոսը մեկ այլ կարգախոսի՝ «Վերադարձնել հին ու բարի ժամանակները» հետ՝ միաձուլելով նոստալգիան և հույսը։ Սա հզոր համադրություն է այն մարդկանց համար, ովքեր մտահոգված են արմատական փոփոխությունների արագ տեմպերով և անորոշ ապագայով։
«Նա յուրօրինակ փոփ-աստղի է վերածվել, և դա շատ բան է բացատրում այն մասին, թե ինչու AfD-ն կրկնապատկեց իր ձայների քանակը», — նշել է գերմանա-բրիտանացի պատմաբան Կատյա Հոյերը։ — «Դա նաև օգնում է հասկանալ, թե ինչու Սաքսոնիա-Անհալթում տղամարդկանց և կանանց միջև տարբերությունն ավելի փոքր էր։ Համազգային ընտրություններում AfD-ի օգտին քվեարկող տղամարդկանց թիվը շատ ավելի մեծ է, քան կանանցը»։
Հոյերը կարծում է, որ այս մոտեցման գրավչությունը չի սահմանափակվի միայն Գերմանիայով. այլոք նույնպես կօգտվեն այդ փորձից։
2024 թվականի ամռանը Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարեց, որ «կենտրոնը դիմադրում է»։ Այդ տարվա Եվրախորհրդարանի ընտրություններից հետո, թվում էր, թե ընտրողները դեռևս մեծ մասամբ աջակցում էին կենտրոնամետ կուսակցություններին, չնայած աջակողմյան պոպուլիստների և ազգային պահպանողականների զգալի հաջողություններին։ Սակայն այդ ժամանակից ի վեր տեղի ունեցած ընտրությունների շարքը, այդ թվում՝ Սաքսոնիա-Անհալթում, ենթադրում է, որ Եվրոպան կարող է ավելի հեռու լինել պոպուլիզմի գագաթնակետից, քան շատ կենտրոնամետներ հույս ունեին։
Ֆլորենցիայի համալսարանի իտալացի քաղաքագետ Մարկո Տարչին կարծում է, որ Եվրոպայում պոպուլիզմը դեռ շատ անելիքներ ունի։ «Քաղաքական պատմությունները, այլ ոչ թե քաղաքականության մանրամասները, որոշում են ընտրողների վարքագիծը», – ասել է նա։ Աջակողմյան պոպուլիստների համար, նրա խոսքով, կարևոր կլինի ապահովել, որ իրենց պատմությունները կենտրոնանան այն հարցերի վրա, որոնք պոտենցիալ ընտրողները համարում են ամենակարևորը։
Հոյերի վերջին գիրքը՝ «Վայմարը», պատմում է միջպատերազմյան Գերմանիայի և նացիստների վերելքի մասին՝ մինչև Վայմարը՝ երկրի առաջին լիարժեք ժողովրդավարության ծննդավայրը։ Նա ուշադիր հետևել է այս ամսվա նահանգային ընտրություններին և, չնայած մերժել է 1920-ականների վերջի հետ համեմատությունները, ընդունել է որոշ զուգահեռներ։
«Օդում, անշուշտ, ինչ-որ բան կա, որը ստիպում է բազմաթիվ քաղաքական գործիչների հիշատակել Վայմարյան հանրապետությունն ու նացիստական դարաշրջանը», — ասաց նա։
Սակայն նա նախազգուշացրեց, որ այդ ժամանակաշրջանները խիստ տարբեր են, հատկապես քաղաքական բռնության տեսանկյունից։ «Որքան էլ նմանություններ լինեն, մենք չենք տեսնում, որ AfD-ն (Գերմանիայի համար այլընտրանք կուսակցությունը) փողոցներում զինված մարդկանցով ահաբեկի կամ սպանի իր ընդդիմախոսներին», — հավելեց նա։
Այդուհանդերձ, Հոյերը մեկ կարևոր զուգահեռ է տեսնում. ապագայի համար մտահոգ ընտրողներն իրենց հայացքն ուղղում են դեպի այն կուսակցությունները, որոնք ավելի հստակ տեսլական են առաջարկում, քան չափավոր ուժերը։ Ուոլ սթրիթի փլուզումից հետո գերմանացիները կանցլեր Հայնրիխ Բրյունինգի օրոք բախվեցին խիստ խնայողության քաղաքականությանը։ Հիտլերը, մինչդեռ, խոստանում էր. «Տվեք ինձ չորս տարի, և ես կկարգավորեմ ամեն ինչ», — նշեց նա։
«Մտավախություն ունեմ, որ այժմ նման իրավիճակ է, — հավելեց նա։ — Մարդիկ լուծումներ չեն տեսնում ավանդական կուսակցությունների կողմից, որոնք մատնանշում են աշխարհաքաղաքականությունը և ասում. «Ի՞նչ կարող ենք անել»։ Մինչդեռ AfD-ն և որոշ այլ աջ պոպուլիստական ուժեր հայտարարում են. «Մենք կանենք X, Y և Z քայլերը»»։
«Դա նույնիսկ պարտադիր չէ, որ իրատեսական լինի, — ասաց նա։ — Կարծում եմ՝ մարդիկ պարզապես ցանկանում են զգալ, որ ինչ-որ մեկն ունի որոշակի ծրագիր»։
Բաց մի թողեք
Եվրոպայի ուղեղը «դուրս է եկել զրույցից»
Դանիան ողջունում է Թրամփի հետ Գրենլանդիայի վերաբերյալ «պարտադիր ուժ ունեցող» գործարքը
«Այլևս ոչ մի արժանապատիվ կուսակցություն չի մնացել». ձևական ընտրություններն ընդգծում են Պուտինի վերահսկողությունը Ռուսաստանի նկատմամբ