Եվրոպական առաջնորդները հանրությանը պատրաստում են Պուտինի կողմից «ուժեղացված սպառնալիքի» համար

Այնուամենայնիվ, ՆԱՏՕ-ն «անխուսափելի հարձակման» վտանգ չի տեսնում, չնայած այնպիսի երկրներից ստացված նոր նախազգուշացումներին, ինչպիսիք են Լեհաստանը, Լիտվան, Ֆրանսիան և Նիդեռլանդները։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական բարձրաստիճան պաշտոնյաները գնալով ավելի են մտահոգվում, որ Ռուսաստանը կարող է անօդաչու սարքերով կամ հրթիռային հարձակումներ իրականացնել ՆԱՏՕ-ի երկրների դեմ, քանի որ Մոսկվան ակտիվացնում է իր հիբրիդային արշավը մայրցամաքում։
Գերմանիան հիվանդանոցներ է պատրաստում հնարավոր հակամարտության համար, Լիտվան թարմացրել է տարհանման ծրագրերը, իսկ ՆԱՏՕ-ի զորքերը վարժանքներ են անցկացնում Բալթյան տարածաշրջանում, մինչդեռ բելառուսական ուժերը մեծ զորավարժություններ են անցկացրել Լիտվայի մոտակայքում։
Հինգշաբթի օրը Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը զգուշացրեց, որ Մոսկվան կարող է անօդաչու սարքեր կամ հրթիռներ ուղարկել Ուկրաինային աջակցող ՆԱՏՕ-ի երկրների տարածք «հաջորդ մի քանի ամիսների ընթացքում»։
Զգուշացումները ընդգծում են Եվրոպայում աճող անհանգստության զգացումը՝ վերջին ամիսներին օդային տարածքի խախտման և դիվերսիոն փորձերի արագ տարածման ֆոնին: ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները բազմիցս հայտարարել են, որ հարձակումները համարում են Կրեմլի կողմից ճնշում՝ Ուկրաինային իրենց աջակցությունը նվազեցնելու համար, բայց մեղմացրել են իրենց արձագանքը՝ լարվածության սրման վախի պատճառով։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ուրբաթ օրը հրավիրել է կուսակցության առաջնորդներին և 2027 թվականի նախագահի թեկնածուներին արտակարգ հանդիպման՝ քննարկելու Ուկրաինայի, Իրանի և աճող էներգետիկ ճգնաժամի հարցերը։
Նա Տուսկի նախազգուշացումները անվանել է «հիմնավոր և լավ փաստաթղթավորված», երբ հայտարարել է կարևորագույն ենթակառուցվածքների պաշտպանության նոր ծրագրի մասին՝ հավելելով. «Վերջին շաբաթներին… եվրոպացիների և Ֆրանսիայի դեմ ռուսական հիբրիդային սպառնալիքը սրվել է»։
Ձախերի արմատական կուսակցության առաջնորդ Գիլյոմ Լակրուան դուրս է եկել հանդիպումից՝ ասելով. «50 տարեկանում ես հազվադեպ եմ նման գլխապտույտ զգացել»։
«Պատահական չէ, որ Լեհաստանի վարչապետը այդքան ուժեղ է խոսում», – ուրբաթ օրը հայտարարել է Հոլանդիայի վարչապետ Ռոբ Ջեթենը: «Մենք պետք է շատ լուրջ վերաբերվենք այդ նախազգուշացմանը… մենք պետք է հետևողականորեն ցույց տանք, որ չենք ընդունում դա և անհրաժեշտության դեպքում գործողություններ կձեռնարկենք»։
Հինգշաբթի օրը Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը իր երկրին ասել է, որ «արժե մտավորապես պատրաստվել ինչ-որ բանի», այդ թվում՝ դիվերսիաների և ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի։
Մոսկվան նաև ուժեղացնում է իր ռազմատենչ հռետորաբանությունը այս շաբաթավերջին Ռուսաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, որոնք, լայնորեն սպասվում է, որ կպահպանեն նախագահ Վլադիմիր Պուտինի «Եդինայա Ռոսիա» կուսակցությունը իշխանության գլուխ։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այս շաբաթ զգուշացրեց Եվրոպային, որ այն կբախվի «շատ կարճատև» պատերազմի, եթե ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները փորձեն հարձակվել երկրի վրա։
«Ռուսաստանը արագացրել է իր գործունեության տեմպը. մենք պետք է զգոն մնանք», – ասաց եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտպանության պաշտոնյաներից մեկը, որին անանունությունը թույլատրվեց ազատ խոսելու համար։ «Սա կարող է դիտվել որպես ավելի լայն միտման դրսևորում… մենք նմանատիպ նախազգուշացումներ տեսել ենք նախկինում, և կարող են լինել ավելին»։
Մինչ այժմ վերջին միջադեպերը որևէ լրացուցիչ բազմակողմանի արձագանք չեն առաջացրել, ասաց երկրորդ բարձրաստիճան եվրոպական պաշտպանության պաշտոնյան։ Սակայն «մենք ուշադիր հետևում ենք», – հավելեցին նրանք։
Պահպանելով ուղղությունը
Ուրբաթ օրը գերմանական և շվեդական ուժերը համատեղ զորավարժություններ անցկացրեցին շվեդական ռազմավարական նշանակություն ունեցող Գոտլանդ կղզու մոտ, ընդամենը մի քանի շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները չհայտարարված զորավարժություններ անցկացրեցին Ռուսաստանի Կալինինգրադի էքսկլավի մոտ։
Վերջին շաբաթներին ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռները Լիտվայի վրայով խփեցին ռուսական անօդաչու թռչող սարք, ռուսական նավը լուսարձակներ արձակեց դանիական ռազմական ուղղաթիռի վրա, իսկ Գերմանիան Լայպցիգի օդանավակայանում անօդաչու թռչող սարքի հարձակման փորձի մեջ մեղադրեց կասկածյալ ռուս լրտեսի։
Օգոստոսին ԱՄՆ հետախուզական հաղորդագրություններում զգուշացվել էր, որ Մոսկվան առաջիկա տարիներին պլանավորում է սահմանափակ հարձակում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի վրա։ ԿՀՎ տնօրեն Ջոն Ռատկլիֆը անցյալ ամսվա վերջին Մոսկվայում գտնվող ռուս պաշտոնյաներին զգուշացրել էր չսրել հակամարտությունը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների, մասնավորապես՝ Էստոնիայի, Լատվիայի և Լիտվայի հետ՝ ի պատասխան Մոսկվայի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժման։
Այնուամենայնիվ, անհասկանալի է մնում, թե արդյոք վերջին նախազգուշացումները հիմնված են թարմ հետախուզական տվյալների վրա։
Ուրբաթ օրը Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Կեստուտիս Բուդրիսը հայտարարեց, որ Վիլնյուսն ունի «նույն հետախուզական տվյալները», ինչ Տուսկը, «հնարավոր օտարերկրյա դրոշի ներքո գործողության մասին», բայց ենթադրեց, որ դրանք թվագրվում են հուլիսին։
«Ես քաղաքական գործիչների հրապարակային հայտարարությունները այս մասին համարում եմ համակարգված արշավի մի մաս՝ Ռուսաստանին զգուշացնելու համար, որ հիմար որոշումներ չկայացի և չփորձի ինչ-որ բան անել՝ մտածելով, որ դա չի հասնի [ՆԱՏՕ-ի փոխադարձ պաշտպանության կետին] 5-րդ հոդվածին և չի ջնջվի», – ասաց նա։
Դաշինքի երկու դիվանագետների խոսքով՝ դաշնակիցները պաշտոնապես չեն տեղեկացվել ՆԱՏՕ-ի ներսում որևէ նոր հետախուզական տեղեկատվության մասին, և ՆԱՏՕ-ն մինչ օրս չի փոխել իր սպառնալիքների գնահատականը։
«Այս պահին մենք չենք տեսնում հարձակման անմիջական սպառնալիք», – ասել է ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյան, որը ելույթ է ունեցել կազմակերպության անունից, հավելելով. «Բայց մենք չենք կարող միամիտ կամ ինքնագոհ լինել, և մենք պետք է համոզվենք, որ ՆԱՏՕ-ն կմնա ուժեղ առաջիկա տարիներին»։
Էդ Արնոլդը, ՆԱՏՕ-ի նախկին պաշտոնյա և D Group խորհրդատվական ընկերության խորհրդական, ասել է, որ նախազգուշացումները կարող են նաև նախատեսված լինել սպառնալիքների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածությունը բարձրացնելու և կեղծ դրոշով հարձակումները «նախապես կանխարգելելու» համար, նախքան դրանք տեղի կունենան։
ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան ռազմական պաշտոնյան ասել է, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել Ուկրաինային հաղթելու դժվարությունների պատճառով։ «Հետևաբար, այն կարող է սխալմամբ ընկալել, որ միակ ելքը իր հիբրիդային արշավն ուժեղացնելն է. դա պարտվողական առաջարկ է, քանի որ մենք պատրաստ ենք արձագանքել»։
Ուկրաինայում գործող «Սահաիդաչնի» անվտանգության կենտրոն վերլուծական կենտրոնի տվյալներով՝ հունվարից օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում Եվրոպայում գրանցվել է պաշտոնապես վերագրվող 100 հիբրիդային միջադեպ՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 60-ի համեմատ, որտեղ հատկապես կտրուկ աճել է օդային տարածքի խախտումների թիվը։
ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտնել է, որ իրական թիվը «հեշտությամբ գերազանցում է 200-ը»՝ չհաշված կիբերհարձակումները, որոնց թիվը հասնում է «հազարների» ամեն ամիս՝ միայն ռազմական դաշինքի՝ Բրյուսելում գտնվող կենտրոնակայանի դեմ։ «Թվերն աճում են, լրջության աստիճանը՝ նույնպես, ինչպես և [Ռուսաստանի]՝ ռիսկի դիմելու պատրաստակամությունը», — նշել է նա։
Բաց մի թողեք
Այն, ինչ գիտենք (և դեռ չգիտենք) Կանադայի՝ «ասոցացված անդամ» դառնալու մասին
Շվեդիան և Գերմանիան 1500 զինծառայող են տեղակայում Գոտլանդում՝ Բալթիկ ծովում անցկացվող զորավարժությունների շրջանակում
Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ Ատալը հայտարարում է՝ ժամանակն է ստեղծելու «Եվրոպայի Միացյալ Նահանգներ»