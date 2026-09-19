Փարիզն ու Բեռլինը պետք է դուրս գան ԵԿԲ-ի գլխավոր տնտեսագետի պաշտոնի համար մրցավազքից, ասում են նախկին պաշտոնատար անձինք։
Եվրոպայի առաջատար բանկում երեք բարձր պաշտոններ զբաղեցնելու վերաբերյալ քաղաքական բանակցությունները կարող են սխալ լինել։
Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախկին գլխավոր տնտեսագետները խիստ նկատողություն են արել Փարիզին և Բեռլինին, քանի որ մայրաքաղաքները փորձում են ապահովել բանկի գլխավոր տնտեսագետի պաշտոնը՝ զգուշացնելով, որ դա վնասակար է հաստատության համար և կարող է նույնիսկ չբերել այն ազդեցությունը, որը նրանք ակնկալում են։
ԵԿԲ նախագահ Քրիստին Լագարդին փոխարինելու մրցավազքը, որը, կարծես, ավելի ու ավելի հավանական է, որ կհեռանա մինչև իր պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը, արագորեն վերածվել է ոչ թե նախագահի պաշտոնը ստանձնելու, այլ գլխավոր տնտեսագետի ցանկալի պաշտոնի համար մրցակցության։
Քանի որ 2027 թվականին լրանում են խորհրդի երեք բարձր պաշտոնների ժամկետները, թափուր տեղերը կարող են լուծվել մեկ քաղաքական գործարքով, և մայրաքաղաքներն արդեն սկսել են առևտուրը։
Ըստ լուրերի, Փարիզը պատրաստ է աջակցել Նիդեռլանդների կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավար Կլաաս Կնոտին, ով ավանդական հյուսիսային բազե է, նախագահի պաշտոնում՝ տնտեսագիտության պաշտոնի դիմաց: Բեռլինը հակառակ խաղադրույքն է կատարում՝ աջակցելով մեղմ դիրքորոշմամբ Միջազգային հաշվարկների բանկի ղեկավար Պաբլո Էռնանդես դե Կոսի՝ իսպանացի, պաշտոնը ապահովելու համար, հաղորդում են գերմանական լրատվամիջոցները։
Ե՛վ Փարիզը, և՛ Բեռլինը կարող են զրկվել նախագահական պաշտոնից: Ֆրանսիան արդեն երկու անգամ զբաղեցրել է այն, ինչը դժվարացնում է պաշտոնը երրորդ անգամ ապահովելը: Գերմանիան արդեն ունի երկու կարևոր պաշտոն Եվրոպական հանձնաժողովում և ԵԿԲ-ի վերահսկողական մարմնում, ինչը թուլացնում է նրա հայտը ԵՄ-ում ևս մեկ բարձր պաշտոնի համար։
Այսպիսով, երկու ծանրքաշայինները պատրաստ են աջակցել մեկ այլ հայրենակցի նախագահի պաշտոնում և փոխարենը ուշադրություն են դարձրել այն բանին, ինչը նրանք համարում են հաջորդ լավագույն տարբերակը՝ բարձրաստիճան տնտեսագետի պաշտոնը, որը բացվում է 2027 թվականի մայիսին: Աճող պարտքի, շուկայական անկայունության և աշխարհաքաղաքական պայքարի ժամանակաշրջանում գլխավոր տնտեսագետը կարող է չափազանց մեծ դեր խաղալ դրամավարկային քաղաքականության վրա ազդելու գործում։
Սակայն նախկին գլխավոր տնտեսագետները նշում են, որ նման քաղաքականությունը սպառնում է ԵԿԲ-ի անկախությանը։
Փարիզի և Բեռլինի միջամտությունը «անընդունելի է», – ասել է ԵԿԲ-ի առաջին գլխավոր տնտեսագետ Օտմար Իսինգը, որը պաշտոնը զբաղեցրել է 1998-2006 թվականներին։
«Դե յուրե, գործադիր խորհրդի վրա պարտականությունների բաշխումը որոշվում է ներքին կարգով», – ասել է Իսինգը։
«Ներկայիս քննարկումն անտեսում է Եվրոպական կենտրոնական բանկի (ԵԿԲ) ներքին կանոնները և դրանով իսկ խախտում է դրա անկախությունը», — զգուշացրել է նրա իրավահաջորդ Յուրգեն Շտարկը, ով այդ պաշտոնը զբաղեցրել է 2006-ից 2011 թվականներին։ — «Գլխավոր տնտեսագետի նշանակումը կառավարության գործը չէ»։
ԵԿԲ-ի ընթացակարգային կանոնների 10.2-րդ հոդվածում նշվում է, որ «Գործադիր խորհուրդը որոշում է իր անդամների անհատական պարտականությունները՝ կապված ԵԿԲ-ի աշխատանքային ստորաբաժանումների հետ»։
ԵՄ կառավարությունները՝ գործելով Եվրոպական խորհրդի միջոցով, նշանակում են ԵԿԲ-ի նախագահին, փոխնախագահին և Գործադիր խորհրդի ևս չորս անդամի՝ առանց հստակեցնելու, թե կոնկրետ որ պաշտոններն են նրանք զբաղեցնելու։
Պետեր Պրաետը, ով այդ պաշտոնում աշխատել է 2011-ից 2019 թվականներին, Լագարդին կոչ է արել հստակ դիրքորոշում որդեգրել։ «Իդեալական տարբերակում նախագահը պետք է հստակեցնի, որ հենց նորանշանակ նախագահն ու Գործադիր խորհուրդն են որոշելու՝ հաշվի առնելով մասնագիտական փորձառությունը, ազգային զգայունությունները և այլ կարևոր գործոններ, թե որ անդամը որ պարտականությունները կստանձնի», — ասել է նա։ — «Այդ հարցը չպետք է թողնել քաղաքական սակարկությունների դաշտ»։
Տնտեսագետի ազդեցությունը
Նախկին տնտեսագետները նաև նշում են, որ Փարիզն ու Բեռլինը բաց են թողնում մի կարևոր հանգամանք. նրանք անտեսում են կապը ղեկավարի և տնտեսագետի միջև։
«Գլխավոր տնտեսագետի ազդեցությունը կախված է թե՛ տվյալ անձից, թե՛ նախագահից», — պնդել է Շտարկը։
Մասնագիտությամբ իրավաբան Լագարդն ավելի մեծապես էր ապավինում գլխավոր տնտեսագետ Ֆիլիպ Լեյնին, քան ԵԿԲ-ի նախկին նախագահ Մարիո Դրագին՝ իր գլխավոր տնտեսագետ Պրետին։
Ըստ Շտարկի՝ պաշտոնի հիմնական երկու հավակնորդները՝ Կլաաս Նոտը և Պաբլո Էռնանդես դե Կոսը, ունեն բավարար փորձառություն և կարիք չեն ունենա այդքան մեծապես ապավինելու գլխավոր տնտեսագետին։
Անհերքելի է, որ գլխավոր տնտեսագետը, ով համակարգում է ԵԿԲ-ի տնտեսական և դրամավարկային քաղաքականության ստորաբաժանումների աշխատանքը և մշակում այն առաջարկները, որոնք հիմք են ծառայում Կառավարիչների խորհրդի քննարկումների համար, էական դեր է խաղում։
Այս պաշտոնը լրացուցիչ կարևորություն ձեռք բերեց Իսինգի գործունեության շնորհիվ։ Ներկայումս 90-ամյա Իսինգը համարվում է ԵԿԲ-ի դրամավարկային ռազմավարության հիմնական մշակողը և կենտրոնական բանկային շրջանակներում լեգենդար համբավ է վայելում։
Սակայն Իսինգը նշել է, որ կարողացել է ազդեցություն ունենալ, քանի որ վայելել է նախագահ Վիմ Դույզենբերգի լիակատար աջակցությունը։
Պրետը համաձայնել է, որ այդ դերի կարևորությունը չպետք է գերագնահատել, հատկապես երբ գործադիր խորհրդում և Կառավարիչների խորհրդում կան այլ ուժեղ տնտեսագետներ։ Նա պնդել է, որ ներկայիս պայմաններում շուկայական գործառնությունների վերահսկումը (պաշտոն, որն այժմ զբաղեցնում է գերմանացի Իզաբել Շնաբելը) կարող է նույնքան կամ նույնիսկ ավելի կարևոր լինել, քան տնտեսական ոլորտի համակարգումը։
«Շուկայական գործառնությունները հատկապես կարևոր ոլորտ են խորը քաղաքական և ֆինանսական անորոշության ժամանակաշրջանում: Առաջիկա ամիսներին ֆինանսական շուկաներում լարվածություն կարող է առաջանալ, ինչը հնարավոր է հանգեցնի TPI-ի [փոխանցման պաշտպանության գործիք] ակտիվացման կամ նույնիսկ ֆինանսական կայունության քանակական մեղմացման [քանակական մեղմացում] ներդնելու կոչերի», – ասաց նա: «Այդ ժամանակ է, որ շուկայական գործառնությունների ղեկավարը պատասխանատու է»:
Պրաետի նշած գործիքները արդյունավետ են, բայց հակասական քննադատների շրջանում, հատկապես Գերմանիայում, ովքեր պնդում են, որ դրանք մշուշոտում են դրամավարկային քաղաքականության և կառավարության պարտքի ֆինանսավորման միջև գիծը և կարող են թուլացնել պարտքերի մեծ տեր երկրների խթանները՝ պահպանելու հարկաբյուջետային կարգապահությունը:
«Այսպիսով, հատկապես Գերմանիայի համար շուկայական գործառնությունների ղեկավարի դերը կարող է նույնքան կարևոր լինել, որքան գլխավոր տնտեսագետինը», – ասաց Պրաետը:
Շնաբելի ժամկետը լրանում է 2027 թվականի վերջին, բայց գերմանական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ նա կարող է ավելի շուտ հեռանալ՝ Արժույթի միջազգային հիմնադրամում ավագ պաշտոն ստանձնելու համար:
Բաց մի թողեք
Կինը, ով կարող է փրկել Գերմանիան
Ավստրալիայի կառավարությունը խախտում է լռությունը ԵՄ «ասոցացված անդամ» դառնալու անիրատեսական գաղափարի շուրջ
Բրյուսելը փորձում է հանգստացնել Թրամփին Կանադան ԵՄ ասոցացված անդամ դարձնելու առաջարկի վերաբերյալ