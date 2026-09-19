Թրամփը ստորագրել է Ռուսաստանի դեմ լայնածավալ պատժամիջոցներ սահմանող օրինագիծը

Օրենսդրական ակտը թիրախավորում է Ռուսաստանի էներգետիկ և պաշտպանական ոլորտները, նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների։
Ուրբաթ օրը Դոնալդ Թրամփը ստորագրեց օրինագիծ, որը թույլատրում է նոր պատժամիջոցներ կիրառել՝ Ուկրաինայում մղվող պատերազմի պատճառով Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու նպատակով։ Սա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Կոնգրեսը հաստատեց փաստաթուղթը՝ ամիսներ տևած ձգձգումներից հետո։
Վաշինգտոնը ձգտում է վերսկսել հակամարտության կարգավորմանն ուղղված միջնորդավորված գործընթացը՝ մինչ Մոսկվան ուժեղացնում է հարձակումներն Ուկրաինայի վրա, թեև ԱՄՆ-ի ուշադրության և զինամթերքի զգալի մասն այժմ կենտրոնացած է Իրանի դեմ ընթացող պատերազմի վրա։
Օրենսդրական ակտը, որը հաստատվել է ԱՄՆ օրենսդիրների կողմից այս շաբաթ, թիրախավորում է Ռուսաստանի էներգետիկ և պաշտպանական ոլորտները, ինչպես նաև նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների։
Այն նաև թիրախավորում է Մոսկվայի այսպես կոչված «ստվերային նավատորմը» (տանկերներ, որոնք օգտագործվում են արևմտյան պատժամիջոցները շրջանցելու համար) և Թրամփին լիազորում է մինչև 100% մաքսատուրքեր սահմանել ռուսական նավթի և գազի խոշոր գնորդների նկատմամբ։
Սա կարող է ներառել նաև Չինաստանն ու Հնդկաստանը՝ որպես Մոսկվայի պատերազմը ֆինանսավորող եկամուտների հոսքը կասեցնելու հերթական փորձ։
Օրինագիծը նաև թիրախավորում է Ռուսաստանի զինված ուժերին աջակցող ընկերություններին ու օտարերկրյա կառույցներին և ընդլայնում է Իրանի հետ կապված պատժամիջոցները։
Սակայն մաքսատուրքեր սահմանելու լայն լիազորությունները անսովոր պառակտում առաջացրին դեմոկրատների շրջանում, ովքեր մեծ մասամբ աջակցում են Ուկրաինային, բայց դեմ են արտահայտվել Թրամփին առևտրի ոլորտում ավելի լայն լիազորություններ տրամադրելուն։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ավելի վաղ օրենսդրությունը որակել էր «խորհրդանշական» և շնորհակալություն հայտնել ամերիկացի օրենսդիրներին։
Օրինագիծը «չափազանց հզոր գործիք է, որը կարող է դադարեցնել այս ահաբեկչական պատերազմը և Ռուսաստանին հասցնել այն կետին, որտեղ նա պետք է խաղաղություն կնքի», – գրել է Զելենսկին X-ում։
«Պատժամիջոցները պետք է ուժեղ լինեն, որպեսզի խաղաղության համար բոլոր ջանքերը, այդ թվում՝ Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի և մեր մյուս ընկերների հետ մեր համատեղ դիվանագիտական ջանքերը, հաջողության հասնեն», – հավելել է նա։
Բաց մի թողեք
Ի վերջո՝ ինչ է ընտրում Վրաստանը
Լեհաստանը միանում է հակահրթիռային պաշտպանության կոալիցիային. Տուսկ
Հարավային Կորեան քայլեր է ձեռնարկում՝ միանալու ԵՄ անվտանգ արբանյակային համակարգին