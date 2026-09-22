22/09/2026

EU – Armenia

Հունաստանում ՀՀ դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը Հունաստանի Ազգային գրադարանին նվիրել է ․․․ Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 22/09/2026 1 min read

Հունաստանում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը այցելել է Հունաստանի Ազգային գրադարան (ՀԱԳ), որտեղ նրան ընդունել է ՀԱԳ գլխավոր տնօրեն, դոկտոր Խրիսա Նիկոլաուն։

Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հունաստանի Ազգային գրադարանի և Հայաստանի Ազգային գրադարանի միջև համագործակցության հետագա զարգացման հնարավորությունները՝ մասնավորապես փորձի փոխանակման, մշակութային ժառանգության պահպանման ու հանրահռչակման, ինչպես նաև համատեղ նախաձեռնությունների իրականացման ուղղություններով։

May be art of text

Առանձնահատուկ անդրադարձ է կատարվել երկու Ազգային գրադարանների միջև համագործակցության հուշագրի (MoU) ստորագրման հնարավորությանը, որը կարող է հիմք հանդիսանալ ինստիտուցիոնալ կապերի ամրապնդման և համատեղ ծրագրերի ու նախաձեռնությունների իրականացման համար։

Հանդիպումը տեղի է ունեցել ՀԱԳ գլխավոր տնօրենի՝ հոկտեմբերին Հայաստան կատարելիք առաջիկա այցի նախաշեմին։

Այցի շրջանակում դեսպան Մկրտչյանին ներկայացվել են Հունաստանի Ազգային գրադարանի Հատուկ հավաքածուներում պահվող երկու արժեքավոր հայկական բացառիկ ձեռագրեր՝ 14-րդ դարի հայկական աղոթագիրքը, ինչպես նաև 15-րդ դարի երկաթագիր մատյանը (Աստվածաշունչ)։ Ձեռագրերի ներկայացումը ևս մեկ անգամ ընդգծել է պատմամշակութային կապերի կարևորությունը և մշակութային ժառանգության պահպանման ու արժևորման նշանակությունը։

May be an image of studying, book and childrens toy

Դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը Հունաստանի Ազգային գրադարանին նվիրել է Հայաստանի պատմությանը և մշակույթին վերաբերող գրքեր դեսպանության անունից, ինչպես նաև փոխանցել է Հայաստանի Ազգային գրադարանի կողմից Հունաստանի Ազգային Գրադարանին ուղղված գրականությունը։

Հանդիպումը վերահաստատել է երկու Ազգային գրադարանների, ՀՀ դեսպանության և Հունաստանի Ազգային Գրադարանի միջև համագործակցության հետագա խորացման, ինչպես նաև մշակույթի, գիտելիքի և մշակութային ժառանգության պահպանման ոլորտներում համատեղ նախաձեռնությունների խթանման փոխադարձ հետաքրքրվածությունը։

No photo description available.

May be an image of studying

May be an image of text

No photo description available.

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՀԾ ղեկավար Քրիստիննե Գրիգորյանը մեկնել է Ադրբեջան

22/09/2026 infomitk@gmail.com

Ինչ է կատարվում երկրի հետ՝ Փաշինյանական բեմի կուլիսներում. Պետք չէ մարդկանց մեղադրել տոնի համար

22/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Աղի լիճ» կոչվող տարածքում ոչ թե «քանդման», այլ բարեկարգման աշխատանքներ են. Լուսանկար

22/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունաստանում ՀՀ դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը Հունաստանի Ազգային գրադարանին նվիրել է ․․․ Լուսանկարներ

22/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Վագա ֆարմ»-ն անդրադարձել է Երևանի քաղաքապետարանի ստուգումներին

22/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՀԾ ղեկավար Քրիստիննե Գրիգորյանը մեկնել է Ադրբեջան

22/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նեթանյահուն ամոթանք է տվել Նյու Յորքի քաղաքապետին․ սկանդալ է

22/09/2026 infomitk@gmail.com