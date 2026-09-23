«Փառատոնային ձերը» խորագրով Երևանում մեկնարկում է «ՀԱՅ ՖԵՍՏ» 24-րդ կատարողական արվեստների միջազգային փառատոնը

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ
հոկտեմբերի 1-8-ը Երևանում տեղի կունենա «ՀԱՅ ՖԵՍՏ» 24-րդ կատարողական արվեստների միջազգային փառատոնը, որն այս տարի ևս անցկացվում է «Փառատոնային ձերը» («Festivally Yours!») խորագրով։
Փառատոնին կմասնակցեն 11 երկրներ, այդ թվում՝ Չինաստանը, Իտալիան, ԱՄՆ-ն, Չեխիան, Պորտուգալիան, Ռումինիան, ՌԴ-ն, Նիդերլանդները և այլ պետություններ, իսկ մասնակիցների թիվը կգերազանցի 200-ը:
Առաջին անգամ տարածաշրջանում կմեկնարկի HFPAM (HIGH FEST Performing Arts Market)՝ կատարողական արվեստների միջազգային տարածաշրջանային շուկան, որի շրջանակում նախատեսվում է հյուրընկալել մինչև 30 արտասահմանյան փորձագետների, միջազգային փառատոների ղեկավարների և ներկայացուցիչների։ Եռօրյա ծրագրին կմասնակցեն նաև հայկական մի շարք թատրոնների ներկայացուցիչներ՝ հնարավորություն ունենալով ներկայացնելու իրենց գործունեությունն ու նախագծերը միջազգային մասնագետներին։
Այս տարվա ծրագրում ներառված են արտասահմանյան ներկայացումներ, ինչպիսիք են՝ Լուկա Պիալլինի Ընկերության «Տիեզերական Ճամփորդություն» (Իտալիա), Գասպար և Պարողներ պարային ընկերության «Պոթոս» (ԱՄՆ), Ազգերի Պետական Թատրոնի «Մեկ Լուսանկարի Պատմություն» (ՌԴ), (Րի)բութ Թատրոնի «Հակամշակույթի Համառոտ Պատմությունը» (Պորտուգալիա) և մի շարք այլ ներկայացումներ։
Փառատոնի մեկնարկը կտրվի Լուկա Պիալլինի ընկերության (Իտալիա) «Տիեզերական Ճամփորդություն» բացօթյա օդային ներկայացմամբ։
«ՀԱՅ ՖԵՍՏ» կատարողական արվեստների միջազգային փառատոնն ընդգրկված է «EFFA» եվրոպական փառատոների ասոցիացիայի 24 լավագույնների ցանկում։
Բաց մի թողեք
Կոմիտասի ծննդյան օրը մեկնարկում է երգեհոնային երաժշտության միջազգային փառատոնը
Երբ երաժշտությունը դառնում է անկախության ձայնը․ Ռավելի քնարականությունից մինչև Տերտերյանի տիեզերական խորքերը․ Լուսանկարներ
Համագործակցության հուշագիր Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի և «Արդեան»-ի միջև. Լուսանկարներ