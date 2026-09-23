23/09/2026

EU – Armenia

«Փառատոնային ձերը» խորագրով Երևանում մեկնարկում է «ՀԱՅ ՖԵՍՏ» 24-րդ կատարողական արվեստների միջազգային փառատոնը

infomitk@gmail.com 23/09/2026 1 min read

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ
հոկտեմբերի 1-8-ը Երևանում տեղի կունենա «ՀԱՅ ՖԵՍՏ» 24-րդ կատարողական արվեստների միջազգային փառատոնը, որն այս տարի ևս անցկացվում է «Փառատոնային ձերը» («Festivally Yours!») խորագրով։

Փառատոնին կմասնակցեն 11 երկրներ, այդ թվում՝ Չինաստանը, Իտալիան, ԱՄՆ-ն, Չեխիան, Պորտուգալիան, Ռումինիան, ՌԴ-ն, Նիդերլանդները և այլ պետություններ, իսկ մասնակիցների թիվը կգերազանցի 200-ը:

Առաջին անգամ տարածաշրջանում կմեկնարկի HFPAM (HIGH FEST Performing Arts Market)՝ կատարողական արվեստների միջազգային տարածաշրջանային շուկան, որի շրջանակում նախատեսվում է հյուրընկալել մինչև 30 արտասահմանյան փորձագետների, միջազգային փառատոների ղեկավարների և ներկայացուցիչների։ Եռօրյա ծրագրին կմասնակցեն նաև հայկական մի շարք թատրոնների ներկայացուցիչներ՝ հնարավորություն ունենալով ներկայացնելու իրենց գործունեությունն ու նախագծերը միջազգային մասնագետներին։

May be an image of dancing and text

Այս տարվա ծրագրում ներառված են արտասահմանյան ներկայացումներ, ինչպիսիք են՝ Լուկա Պիալլինի Ընկերության «Տիեզերական Ճամփորդություն» (Իտալիա), Գասպար և Պարողներ պարային ընկերության «Պոթոս» (ԱՄՆ), Ազգերի Պետական Թատրոնի «Մեկ Լուսանկարի Պատմություն» (ՌԴ), (Րի)բութ Թատրոնի «Հակամշակույթի Համառոտ Պատմությունը» (Պորտուգալիա) և մի շարք այլ ներկայացումներ։

Փառատոնի մեկնարկը կտրվի Լուկա Պիալլինի ընկերության (Իտալիա) «Տիեզերական Ճամփորդություն» բացօթյա օդային ներկայացմամբ։

«ՀԱՅ ՖԵՍՏ» կատարողական արվեստների միջազգային փառատոնն ընդգրկված է «EFFA» եվրոպական փառատոների ասոցիացիայի 24 լավագույնների ցանկում։

title ✨ Մեկնարկում է «ՀԱՅ ՖԵՍՏ» 24-րդ կատարողական արվեստների միջազգային թատերական փառատոնը՝ «Փառատոնային Ձերը» խորագրով։ 📍 Երևան | Հոկտեմբերի ...

Բաց մի թողեք

1 min read

Կոմիտասի ծննդյան օրը մեկնարկում է երգեհոնային երաժշտության միջազգային փառատոնը

23/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ երաժշտությունը դառնում է անկախության ձայնը․ Ռավելի քնարականությունից մինչև Տերտերյանի տիեզերական խորքերը․ Լուսանկարներ

20/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Համագործակցության հուշագիր Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի և «Արդեան»-ի միջև. Լուսանկարներ

19/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Փառատոնային ձերը» խորագրով Երևանում մեկնարկում է «ՀԱՅ ՖԵՍՏ» 24-րդ կատարողական արվեստների միջազգային փառատոնը

23/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փարաքարը սգում է․ մեկ տարի առաջ սպանվեց համայնքի ղեկավար Վալոդյա Գրիգորյանը

23/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր վթար՝ Գեղարքունիքում, բախվել են «BMW» և «BYD». Առաջինի վարորդը դիմել է փախուստի․ Լուսանկար

23/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես Իշխան Զաքարյանի ընտանիքը դարձավ Ծաղկաձորի սպորտային համալիրի սեփականատեր

23/09/2026 infomitk@gmail.com