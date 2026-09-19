19/09/2026

EU – Armenia

Համագործակցության հուշագիր Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի և «Արդեան»-ի միջև. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 19/09/2026 1 min read

Վահագն Ստամբոլցյանի անվան երգեհոնային երաժշտության 4-րդ միջազգային փառատոնին ընդառաջ՝ սեպտեմբերի 18-ին Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի տնօրեն Գարեգին Սարգսյանը և փառատոնի գործընկեր «Արդեան» արվեստի, ճարտարապետության և դիզայնի կենտրոնի հիմնադիր-տնօրեն, ճարտարապետ, դիզայներ և արվեստագետ Վասկեն Բրուտյանը ստորագրել են համագործակցության հուշագիր։

Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի և «Արդեան»-ի համագործակցությունը շարունակվում է արդեն երրորդ տարին՝ որի ընթացքում իրականացվել են մշակութային և ստեղծագործական տարբեր նախաձեռնություններ։

May be an image of text

ԿԵԱԿ-ի տնօրեն Գարեգին Սարգսյանն ընդգծել է, որ հուշագրի ստորագրումն ամրագրում է երկու կառույցների միջև արդեն ձևավորված բարեկամությունն ու համագործակցությունը՝ միաժամանակ հիմք ստեղծելով նոր համատեղ նախաձեռնությունների համար։ Նա կարևորել է առաջիկա ծրագրերի հեռանկարը՝ հուշագիրը դիտարկելով որպես համագործակցության շարունակական զարգացման կարևոր քայլ 🤝

«Արդեան»-ի հիմնադիր-տնօրեն Վասկեն Բրուտյանը մատնանշել է Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի դերը հայկական մշակույթի պահպանման և զարգացման գործում՝ ընդգծելով կենտրոնում ներկայացվող արվեստի բարձր մակարդակը։

May be an image of text

Նա նշել է, որ տարբեր մշակութային և ստեղծագործական ուղղությունների փոխգործակցությունը կարևոր հիմք է համատեղ նախաձեռնությունների համար և հույս հայտնել, որ հուշագիրը նոր հնարավորություններ կստեղծի երկարաժամկետ համագործակցության համար։

Փառատոնի ընթացքում, մասնավորապես՝ բացման և փակման համերգներին, Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը «Արդեան»-ը կիրականացնի բեմի գեղարվեստական ձևավորումը՝ ստեղծելով երաժշտական ծրագրերին համահունչ միջավայր։ Միաժամանակ, թե՛ Երևանում, թե՛ մարզերում կկազմակերպվեն «Արդեան»-ի աշխատանքների ցուցադրություններ։

May be an image of one or more people and text

May be art of text

May be an image of studying and text

May be an image of text

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը Երևանում ազդարարեց ասիական հյուրախաղերի մեկնարկը. Լուսանկարներ

19/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը հյուրախաղերով հանդես կգա Հնդկաստանում և Չինաստանում. Լուսանկար

18/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ինչպե՞ս է ձևավորվում «տեղահանվողի հոգեբանությունը», և ինչո՞ւ են Հանրայինի արխիվից անհետանում Արցախի մասին ֆիլմերը»

18/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Դայակը «պոլի փայտով» դաժանորեն ծեծել է մանկատան չքայլող, չխոսող երեխային

19/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այն, ինչ գիտենք (և դեռ չգիտենք) Կանադայի՝ «ասոցացված անդամ» դառնալու մասին

19/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպայի ուղեղը «դուրս է եկել զրույցից»

19/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը ստորագրել է Ռուսաստանի դեմ լայնածավալ պատժամիջոցներ սահմանող օրինագիծը

19/09/2026 infomitk@gmail.com