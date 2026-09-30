Բրյուսելը թաիլանդական թունա ձկան առևտրային արտոնությունները պայմանավորում է ԵՄ նավատորմի որսի ծավալներով

Այս շաբաթ Փուկետում ԵՄ-ն և Թաիլանդը սկսում են առևտրային բանակցությունների վերջին փուլը
Առաջարկվող առևտրային համաձայնագրի շրջանակներում ԵՄ-ն Թաիլանդին առաջարկում է պահածոյացված թունա ձկան շուկա մուտք գործելու ավելի լայն հնարավորություններ, սակայն միայն այն ձկան դեպքում, որը որսացվել է ԵՄ նավատորմի կողմից։ ԵՄ ազատ առևտրի համաձայնագրերի պրակտիկայում սա աննախադեպ պայման է, ինչպես նշել է ԵՄ ձկնորսության հարցերով հանձնակատար Կոստաս Կադիսը։
Այս շաբաթ Փուկետում ԵՄ-ն և Թաիլանդը անցնում են ազատ առևտրի համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների վերջին փուլին, որտեղ օրակարգի գլխավոր հարցը շուկա մուտք գործելու վերաբերյալ առաջարկներն են։
Թաիլանդը պահածոյացված թունա ձկան՝ աշխարհում խոշորագույն արտահանողն է, իսկ թունան ԵՄ-ում ամենաշատ սպառվող ձկնատեսակն է։ Եվրոպացի վերամշակողներն ու ձկնորսները կոչ են արել Բրյուսելին թունան բացառել առևտրային արտոնությունների ցանկից։
«Քանի որ Թաիլանդը չունի թունա որսացող նավատորմ, պահածոյացված թունայի համար առաջարկվող սակագնային քվոտան (TRQ) կվերաբերի միայն ԵՄ նավատորմի որսացած ձկից արտադրված պահածոներին՝ այդպիսով նոր հնարավորություններ ստեղծելով ԵՄ ձկնորսության ոլորտի համար», – ասել է Կադիսը Rapporteur-ին։ Ենթադրվում է, որ Թաիլանդը պատրաստ է համաձայնության գալ։
Նման պայմանի ներառումը «տարբերվում է ազատ առևտրի ցանկացած այլ համաձայնագրից», – նշել է Կադիսը։ Այլ նավատորմերի որսացած ձկից արտադրված պահածոյացված թունայի նկատմամբ կշարունակի կիրառվել գործող 24% սակագինը։
Հանձնակատարը հավելել է, որ Թաիլանդին առաջարկվող սակագնային քվոտաները զգայուն ապրանքների, այդ թվում՝ թունայի և թռչնամսի համար, չեն գերազանցի առևտրի պատմական ծավալները։ Ներկայումս ԵՄ-ն տարեկան ներկրում է թաիլանդական ձկնամթերքի մոտ 40 000 տոննա, որի մեծ մասը թունա է։
Ներկրման ծավալների աճը մտահոգությունների տեղիք է տալիս
Europêche-ը, որը ներկայացնում է ԵՄ ձկնորսների շահերը, հատկապես մտահոգված է թունայի ներկրման ծավալների աճով։ 2025 թվականի հուլիսից մինչև Նշվում էր նաև, որ եվրոպական նավատորմերը կարող են մատակարարել թունա ձկան այն լրացուցիչ հումքը, որն անհրաժեշտ է Թաիլանդում վերամշակման ծավալների ավելացման համար. պայման, որն այժմ նշել է Կադիսը։
Այնուամենայնիվ, Իսպանիայի Գալիսիա և Պորտուգալիայի Ազորյան ու Մադեյրա կղզիներում գործող վերամշակող ձեռնարկությունները կարող են զգալ ներկրումների աճի հետևանքները։
Առևտրային այլ համաձայնագրեր
Թաիլանդը միակ մտահոգությունը չէ ԵՄ ձկնորսական ոլորտի համար։
Հանձնաժողովը վերջերս նաև հայտարարել է, որ Ֆիլիպինների հետ առևտրային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները մոտենում են ավարտին։ Միաժամանակ, Ինդոնեզիայի հետ արդեն իսկ համաձայնեցված պայմանագիրը նախատեսվում է ստորագրել երկու կողմերի կողմից մինչև տարեվերջ։
Ինդոնեզիայի հետ համաձայնագիրը նախատեսում է թարմ և սառեցված թունա ձկան ֆիլեի ներկրման մաքսատուրքերի վերացում՝ ուժի մեջ մտնելու պահից սկսած և առանց ծավալային սահմանափակումների։ Վերամշակված թունայի արտադրանքի մասով սահմանվում են քվոտաներ՝ 5000 տոննա՝ թունայի ֆիլեի (լոյնի) և 800 տոննա՝ պահածոյացված թունայի համար։
ԵՄ ձկնորսները մտավախություն ունեն, որ Ֆիլիպինները կարող են դառնալ նոր «մուտքի կետ» Ինդոնեզիայի կողմից որսացած թունայի համար (վերջինս տնօրինում է Հնդկական օվկիանոսում թունա որսացող ամենախոշոր նավատորմը)։ Այդ ձուկը կարող է վերամշակվել Ֆիլիպիններում՝ նախքան ԵՄ արտահանվելը։
«Սա փաստացի կստեղծի նոր և պոտենցիալ անսահմանափակ ուղի դեպի եվրոպական շուկա՝ ինդոնեզական թունայի համար», – պնդել է Europêche-ը։
Բաց մի թողեք
Մելոնին և Բաբիշը միավորում են ջանքերը՝ խթանելու ԵՄ ածխածնային շուկայի բարեփոխումը
Եվրոպայի էներգետիկ մռայլ իրականությունը
Նոր թանկացո՞ւմ, թե՞ ժամանակավոր ակտիվացում․ ո՞ւր է գնում Երևանի բնակարանների շուկան