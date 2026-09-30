Լը Պենը բախվում է բացասական հետևանքների՝ Բարդելլայի հասցեին հնչած հակասեմական արտահայտությունների մեղադրանքների պատճառով

«Ազգային միավորում» կուսակցության նախագահը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, որոնք ցնցում են Լը Պենի նախագահական քարոզարշավը։
ՓԱՐԻԶ — Ժորդան Բարդելլան պետք է դառնար ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» կուսակցության երիտասարդ և տեսախցիկների առջև գրավիչ դեմքը՝ օգնելով մաքրել կուսակցության համբավը, որը ժամանակին արատավորվել էր հակասեմականությամբ և այլատյացությամբ։ Սակայն Մարին Լը Պենին հաջորդ տարի նախագահի պաշտոնին հասնելու հարցում օգնելու փոխարեն՝ 31-ամյա քաղաքական գործիչը, հնարավոր է, դարձել է նրա ամենամեծ խնդիրը։
Բարդելլան՝ «Ազգային միավորում» կուսակցության նախագահը և Եվրախորհրդարանում «Հայրենասերներ հանուն Եվրոպայի» խմբի ղեկավարը, ստիպված է արդարանալ այն բանից հետո, երբ երկուշաբթի օրը Mediapart հետաքննական պարբերականը հրապարակեց մի նյութ՝ պնդելով, թե նա հակասեմական հայացքներ է արտահայտել կուսակցության անդամների հետ մասնավոր զրույցներում դեռևս 2013 թվականին, երբ ընդամենը 17 տարեկան էր։
Ծայրահեղ աջ քաղաքական գործիչը կտրականապես հերքեց այն մեղադրանքները, թե ինքն ասել է, որ «հրեան պետք է գերիշխի այլ ժողովուրդների վրա, ճնշի և թալանի նրանց», և որ «բոլոր բանկերը հրեաների ձեռքում են»՝ հավելելով, որ պատրաստվում է դատի տալ Mediapart-ին։ Ե՛վ նա, և՛ Լը Պենը այդ հրապարակումը որակեցին որպես ավելի լայն և համակարգված արշավի մաս՝ ուղղված նրան, որպեսզի խոչընդոտեն հարցումներում առաջատար դիրքեր զբաղեցնող ծայրահեղ աջ քաղաքական գործչի հաղթանակին հաջորդ տարի կայանալիք ընտրություններում։
«Համակարգը կանի ամեն ինչ՝ ներառյալ ամենազզվելի քայլերը, որպեսզի փորձի կասեցնել այս թափը», – երեքշաբթի հայտարարեց Լը Պենը՝ Բարդելլայի կողքին նստած Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատում՝ Ազգային ժողովում, լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։
«Մենք զգում ենք լիակատար պատերազմի նախանշաններ և նախագահական քարոզարշավը ապակայունացնելու փորձեր», – ասաց Բարդելլան։
Այնուամենայնիվ, այդ մեղադրանքները լուրջ հարված են հասցնում Լը Պենի քարոզարշավին՝ հաշվի առնելով նրա երկարամյա ջանքերը՝ կուսակցությունը հակասեմական անցյալից տարանջատելու ուղղությամբ։ «Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցության նախորդը՝ «Ազգային ճակատը» (National Front), հիմնադրվել էր նացիստների հետ համագործակցած անձանց և Լը Պենի հոր՝ Ժան-Մարիի կողմից, ով բազմիցս դատապարտվել է ատելության խոսք տարածելու համար։ Լը Պենը 2015 թվականին հեռացրեց հորը կուսակցությունից այն բանի համար, որ վերջինս կրկնում էր իր պնդումն առ այն, թե Հոլոքոստը պատմության ընդամենը մի «դրվագ» է եղել։
Այս վերջին սկանդալի հետևանքները կարող են հատկապես վնասակար լինել՝ հաշվի առնելով, որ հենց Լը Պենն էր խթանել Բարդելլայի կարիերան և նրան դրել կուսակցության՝ հակասեմական անցյալի «բեռից» ազատվելու և իմիջը բարելավելու գործընթացի առաջնագծում։
Լինելով չափազանց երիտասարդ՝ կուսակցության «հին գվարդիայի» հետ որևէ առնչություն չունենալու պատճառով՝ Բարդելլան պետք է դառնար այն նոր դեմքը, որը կօգներ կուսակցությանը ձայներ ապահովել ընտրազանգվածի այն հատվածներում, որտեղ Լը Պեն ազգանունը բացասական ընկալումներ էր առաջացնում, մասնավորապես՝ տարեց ընտրողների և հրեական համայնքի շրջանում։
2021 թվականին «Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցության ղեկավարությունը ստանձնելուց ի վեր՝ Բարդելլան կուսակցությունը ներկայացրել է որպես Ֆրանսիայի հրեա բնակչության պաշտպան՝ որպես ապացույց մատնանշելով Իսրայելին ցուցաբերվող իր անվերապահ աջակցությունը։ 31-ամյա քաղաքական գործիչն այցելել է Իսրայել 2025 թվականին՝ Իսրայելի Սփյուռքի հարցերով նախարար Ամիչայ Չիկլիի հրավերով։
Արդարադատության նախկին նախարար Էրիկ Դյուպոն-Մորետտին, ով ծայրահեղ աջերի վաղեմի հակառակորդն է, նշել է, որ Mediapart-ի հրապարակումը ցույց է տալիս, թե «կուսակցության վարկանիշը «մաքրելու» (կամ «թունավոր» կերպարից ազատվելու) ջանքերն իրականում քողարկման գործողություն էին»։
«Դիմակները կպոկվեն», – ասել է նա։
«Շատ լուրջ» մեղադրանքներ
Mediapart-ի հաղորդմամբ՝ ենթադրյալ զրույցներից մեկի ժամանակ Բարդելլան ասել է, թե նախարարական բարձր պաշտոնները «բաժին են հասնում այնպիսի մարդկանց, որոնց համար Իսրայելն ու բանկային շահերը գերակա են ֆրանսիական շահերից»՝ ակնհայտորեն նկատի ունենալով ֆինանսների նախարարներ Լորան Ֆաբիուսին, Պիեռ Մոսկովիսիին և Մանուել Վալսին։
«Նրանք ստիպված կլինեն ապացուցել, որ այս ամենը սուտ է», – ասել է Մոսկովիսին՝ հավելելով, որ հակառակ դեպքում դա «շատ լուրջ խնդիր» կլինի։
«Եթե հրապարակված մանրամասները հաստատվեն, ապա Ջորդան Բարդելլային վերագրվող արտահայտություններում առկա հակասեմիտիզմը ջախջախիչ հարված կհասցնի «Ազգային միավորման»՝ իր «թունավոր» կերպարից ազատվելու ռազմավարությանը», – X սոցիալական ցանցում գրել է Ֆրանսիայի հրեական կազմակերպությունների խորհրդի (CRIF) ղեկավար Յոնաթան Արֆին։
«Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցության խնդիրն այն է, որ չնայած իր շարքերը մաքրելու ուղղությամբ գործադրվող պարբերական ճնշումներին՝ ֆրանսիական մամուլը պարբերաբար բացահայտում է ընտրական գործընթացների ժամանակ պաշտոնների հավակնող կուսակցական թեկնածուների կողմից արված հակասեմական կամ ռասիստական արտահայտություններ։
Կուսակցության քննադատները վաղուց պնդում են, որ «Ազգային միավորումը» չի տարանջատվել իր վրա ազդեցություն ունեցող ամենավնասակար գաղափարական ուժերից։
Mediapart-ի զեկույցի համաձայն՝ Բարդելլան համակրանքով է վերաբերվել Ալեն Սորալին՝ ծայրահեղ աջ հայացքներ ունեցող դավադրապաշտին, ով բազմիցս դատապարտվել է ատելության խոսքի և Հոլոքոստի ժխտման համար։ Mediapart-ը հայտնել է, որ 2013 թվականին Բարդելլան գրել է, թե Սորալը «ճիշտ էր»՝ խոսելով «Ֆրանսիայի՝ սիոնիստական տրամաբանությանը ենթարկվելու» մասին։
Երկուշաբթի օրը պահպանողական ուղղվածություն ունեցող առաջատար CNews հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում, երբ նրան հարցրել են Սորալի հետ կապերի մասին, Բարդելլան ուղղակի պատասխան չի տվել։
«Չե՞ք կարծում, որ եթե լինեին որևէ սերտ կապ, ընկերություն կամ հանդիպումներ վիճահարույց անձնավորությունների հետ, դրա մասին [ավելի վաղ] կհաղորդվեր»,- ասել է նա։
Արդարադատության նախկին նախարար Դյուպոն-Մորետտին, ով վերջերս գիրք է հրատարակել «Ազգային միավորման» ենթադրյալ կապերի մասին, նշել է, որ կուսակցության խնդրահարույց կապերը վաղուց են հայտնի՝ հիշեցնելով Լը Պենի նախկին կապերը Սորալի հետ, ով 2000-ականների սկզբին քարոզչություն էր իրականացնում այդ ծայրահեղ աջ կուսակցության օգտին։
Լը Պենն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ խզել է բոլոր կապերը Սորալի հետ՝ նրա «անընդունելի» դիրքորոշումների մասին իմանալուց հետո։
«Խորտակվող նավ»
Mediapart-ի զեկույցի առկայությունն ինքնին մտահոգության տեղիք է տալիս «Ազգային միավորում» (Rassemblement National) կուսակցության առաջատար զույգի համար, որոնց հարաբերությունները լարված են դեռևս հուլիսին կայացված դատարանի անսպասելի որոշումից ի վեր. այդ որոշումը Լը Պենի համար նախագահական ընտրություններին մասնակցելու ճանապարհ էր բացել։ Բարդելան, որը կուսակցության «B պլանի» թեկնածուն էր, ակնհայտ դժվարությամբ է վերադառնում իր ղեկավարի ստվերում մնալու դերին՝ ստիպված լինելով կրկին դառնալ նրա գլխավոր աջակիցը։
«Սա քաղաքական հակառակորդների ձեռքի գործը չէր», — ասել է նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի մերձավոր շրջապատից քաղաքական հաղորդակցության գծով խորհրդատու Գասպար Գանցերը՝ ակնարկելով արտահոսքի աղբյուրը, որը հիմնված է ներքին նամակագրության վրա։ — «Դա նշանակում է, որ ներքին հաշվեհարդար է տեղի ունենում… և դա նրանց համար լավ բան չի խոստանում»։
Նրան մոտ կանգնած երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների խոսքով՝ Լը Պենը և նրա մերձավոր շրջապատը տեղյակ չեն եղել ընթացող լրագրողական հետաքննության մասին։ «Ես դրա մասին ոչինչ չէի լսել», — ասել է նրանցից մեկը։
Թեկնածուն անակնկալի եկավ, երբ երկուշաբթի օրը շինարարական ցուցահանդեսի շրջանակում նրան հարց ուղղեցին այդ թեմայով։ Ակնհայտորեն գրգռված և կոշտ արտահայտություններ օգտագործելով՝ նա դա որակեց որպես «խելագարություն» և «բացահայտ անմտություն»՝ պնդելով, որ «բոլորովին» չի հավատում դրան։
Լը Պենը հայտարարել է, որ ընտրվելու դեպքում Բարդելան կդառնա իր վարչապետը, սակայն կուսակցության ներսում դեռ նախքան լուրի տարածվելը ակտիվ քննարկումներ կային այն մասին, թե արդյոք «Ազգային միավորման» ներկայիս տանդեմը կպահպանվի։
«Եթե ես Ժորդան Բարդելան լինեի, այս պահին ինձ այնքան էլ ապահով չէի զգա», — ասել է Գանցերը։
Բաց մի թողեք
Բուլղարիայի վարչապետ Ռումեն Ռադևը կոչ է անում երկխոսություն սկսել Ռուսաստանի հետ՝ միջուկային հարձակումը կանխելու համար
Եվրոպայի էներգետիկ մռայլ իրականությունը
ԵՄ անդամակցության թեկնածուների համար «ճանապարհային քարտեզ» են մշակում