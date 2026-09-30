Բուլղարիայի վարչապետ Ռումեն Ռադևը կոչ է անում երկխոսություն սկսել Ռուսաստանի հետ՝ միջուկային հարձակումը կանխելու համար

«Մենք միշտ պետք է մտածենք ամենավատ սցենարի մասին», – հայտարարել է Բուլղարիայի վարչապետ Ռումեն Ռադևը Euronews-ի՝ պաշտպանությանը նվիրված գագաթնաժողովում՝ նախազգուշացնելով Ռուսաստանի կողմից միջուկային հարձակման վտանգի մասին, եթե Եվրոպայի հետ լարվածությունը սրվի։
Եվրոպական միությունը պետք է դիվանագիտական երկխոսություն սկսի Ռուսաստանի հետ՝ Ուկրաինայում պատերազմին վերջ տալու և կործանարար միջուկային հարձակումը կանխելու նպատակով, ասել է Բուլղարիայի վարչապետ Ռումեն Ռադևը Euronews-ի՝ պաշտպանության և տիեզերական ոլորտի հարցերով գագաթնաժողովում։
Ռուսաստանը տնօրինում է աշխարհի ամենամեծ միջուկային զինանոցը՝ մոտ 4400 պահեստավորված մարտագլխիկով, որոնցից 1796-ը տեղակայված են մարտական կիրառման համար։
Ռադևը նաև քննադատել է Ուկրաինային զենքի և զինամթերքի շարունակական մատակարարումները՝ դրանք որակելով որպես «ուժի միջոցով խաղաղություն» հաստատելու ձախողված ռազմավարություն։
«Զենք մատակարարելու և աջակցություն ցուցաբերելու հարցում կա սահմանագիծ, քանի որ խաղաղության վերջնական կարգավորումը ձեռք կբերվի դիվանագիտության, այլ ոչ թե զենքի մատակարարման միջոցով։ Ուստի մեր կոչն է՝ ավելի շատ լսել միմյանց և բացել հաղորդակցության ուղիները», – երեքշաբթի օրը նշել է Ռադևը։
«Խնդիրն այն է, որ ոչ ոք չի բարձրացնում միջուկային վտանգի հարցը։ Արդյոք այն գոյություն ունի՞։ Գուցե ոչ, չգիտեմ, բայց դա ռիսկ է», – հավելել է նա։
«Մենք միշտ պետք է մտածենք ամենավատ սցենարի մասին։ Արդյոք պատրա՞ստ ենք դրան։ Որևէ մեկը խոսո՞ւմ է ռիսկերի գնահատման մասին։ Առհասարակ գոյություն ունի՞ նման բան։ Չէ՞ որ մենք փորձում ենք սովորական (ոչ միջուկային) պատերազմում հաղթանակ տանել ամենամեծ միջուկային տերության նկատմամբ»։
Ռադևն անդրադարձել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի վերջին հայտարարությանը, ըստ որի՝ Ռուսաստանի և Եվրոպայի միջև պատերազմը կլինի «լիովին այլ» և «շատ կարճատև». այս մեկնաբանությունը դիտարկ Լարվածությունն աճում է, քանի որ Մոսկվան ուժեղացնում է հիբրիդային հարձակումները եվրոպական երկրների վրա՝ փորձելով վախ սերմանել հասարակության մեջ և զսպել Ուկրաինային ցուցաբերվող ռազմական աջակցությունը։
«Կա միջուկային գործոնը»,- ասել է Բուլղարիայի վարչապետը՝ նշելով, որ Ռուսաստանը հակված կլինի օգտագործել այն, եթե թուլանա կամ հայտնվի փակուղում։
«Մենք պետք է հաշվի առնենք սա։ Մենք չենք կարող աչք փակել այն փաստի վրա, որ մեր մայրցամաքում կան միջուկային զենքեր, որ Ռուսաստանի զինանոցում կան միջուկային զենքեր։ Եվ սա խաղի հաշվարկի մի մասն է»։
Այս տարվա սկզբին իր ընտրվելուց ի վեր՝ Ռադևը պատկանում է փոքրամասնությանը, որը հանդես է գալիս Ռուսաստանի հետ ավելի սերտ դիվանագիտական շփումների օգտին՝ Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժումը դադարեցնելու նպատակով։ Երկխոսության օգտին են հանդես եկել նաև Սլովակիան, Չեխիան և Ավստրիան։
Մյուս կողմից՝ ոմանք պնդում են, որ Կրեմլը քիչ հետաքրքրություն է ցուցաբերում բովանդակալից բանակցությունների նկատմամբ և շարունակում է պնդել առավելապաշտական պահանջներ։ Անցյալ շաբաթ Նյու Յորքում Գերմանիայի արտգործնախարարի և Լավրովի միջև կայացած կարճատև հանդիպումն ավարտվեց սուր փոխադարձ մեղադրանքներով։
Ժամանակավոր հրադադարի հասնելու՝ Սպիտակ տան բոլոր փորձերը ձախողվել են։ Փոխարենը՝ Ռուսաստանը շրջափակել է Սև ծովը և անդադար օդային հարվածներ հասցրել ուկրաինական քաղաքներին։
Թվում էր, թե այս իրավիճակը չի ընկճել Ռադևին, և նա պնդում էր, որ Եվրոպան պետք է վերանայի իր «ռազմական, տնտեսական և դիվանագիտական գործիքների» հավասարակշռությունը՝ հօգուտ վերջինիս։
Նա նաև հակադարձեց իր կառավարությանը վերագրվող «ռուսամետ» պիտակին. կառավարություն, որն այս տարի վետո դրեց պատրիարք Կիրիլի դեմ պատժամիջոցների վրա։
«Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը մարտահրավեր նետեց մեր քննադատական մտածողությանն ու իրատեսական մոտեցմանը»,- ասել է նա։
«Այն փորձության ենթարկեց հակառակորդի ռազմավարական ծանրության կենտրոնը գնահատելու մեր կարողությունը։ Այն, առաջին հերթին, մարտահրավեր նետեց իրագործելի քաղաքական նպատակներ մշակելու, դրանք հիմնավոր ռազմական ռազմավարության վերածելու և ցանկալի վերջնական վիճակը սահմանելու մեր կարողությանը», — հավելեց նա։
«Մենք դեռ չենք սպառել դիվանագիտության ներուժը, և մենք պետք է ավելին անենք ու ավելին խոսենք»։
Բաց մի թողեք
Լը Պենը բախվում է բացասական հետևանքների՝ Բարդելլայի հասցեին հնչած հակասեմական արտահայտությունների մեղադրանքների պատճառով
Եվրոպայի էներգետիկ մռայլ իրականությունը
ԵՄ անդամակցության թեկնածուների համար «ճանապարհային քարտեզ» են մշակում