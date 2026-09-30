Մելոնին և Բաբիշը միավորում են ջանքերը՝ խթանելու ԵՄ ածխածնային շուկայի բարեփոխումը

Հռոմը և Պրահան պահանջում են գների վերահսկողություն և ETS2-ի ներդրման հետաձգում
ՊՐԱՀԱ – Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին և Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը միավորում են ջանքերը՝ խթանելու ԵՄ արտանետումների առևտրի համակարգում (ETS) փոփոխությունները. երկու կառավարություններն էլ պնդում են, որ ածխածնի գնագոյացումը չպետք է խաթարի եվրոպական մրցունակությունը կամ հանգեցնի էներգակիրների գների բարձրացմանը։
Երեքշաբթի օրը Պրահայում ելույթ ունենալիս Մելոնին հայտարարեց, որ Իտալիան և Չեխիան պատրաստել են առաջարկների համատեղ փաթեթ՝ նախատեսված հաջորդ ամիս կայանալիք Եվրոպական խորհրդի գագաթնաժողովի համար՝ կենտրոնանալով ԵՄ ածխածնային շուկայում փոփոխությունների վրա։
«Մենք թղթին ենք հանձնել որոշակի առաջարկներ», – ասաց Մելոնին։
Երկու երկրները ցանկանում են, որ արտանետումների թույլտվությունների համակարգն ավելի թափանցիկ լինի և սահմանափակվի դրա ազդեցությունն էներգակիրների գների վրա՝ միաժամանակ ապահովելով, որ եվրոպական ընկերությունները անբարենպաստ դրության մեջ չհայտնվեն համաշխարհային մրցակիցների համեմատ։
Այս նախաձեռնությունը հիմնված է Պրահայի և Հռոմի կողմից ամիսներ շարունակ գործադրվող ճնշման վրա՝ ուղղված ԵՄ արտանետումների առևտրի համակարգում (ETS) փոփոխություններ կատարելուն։
Կառավարություն վերադառնալուց ի վեր Բաբիշը ETS-ի բարեփոխումը դարձրել է իր առաջնահերթություններից մեկը. Պրահան ձգտում է զսպել գների տատանումները ETS1-ի շրջանակներում և պաշտպանել եվրոպական արդյունաբերությունը ածխածնի բարձր ծախսերից՝ միաժամանակ պահանջելով գների ավելի խիստ վերահսկողություն ETS2-ի դեպքում։
2025 թվականին Չեխիան գլխավորեց ԵՄ երկրների մի խումբ, որը պահանջում էր փոփոխություններ ETS2-ում, այդ թվում՝ պաշտպանիչ մեխանիզմներ թույլտվությունների չափազանց բարձր գներից խուսափելու համար։ Չեխիայի կառավարությունը դեմ է արտահայտվել ազգային օրենս «Մենք հիմնականում խոսեցինք Եվրոպայի մասին։ Հաջորդ տարի այն կարող է արմատապես փոխվել։ Կարևոր ընտրություններ են սպասվում Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Լեհաստանում, և, իհարկե, կարևոր է, որ Մելոնին կրկին հաղթի Իտալիայում։ Դա կարևոր է քաղաքականության շարունակականության տեսանկյունից», — ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելը թաիլանդական թունա ձկան առևտրային արտոնությունները պայմանավորում է ԵՄ նավատորմի որսի ծավալներով
Եվրոպայի էներգետիկ մռայլ իրականությունը
Նոր թանկացո՞ւմ, թե՞ ժամանակավոր ակտիվացում․ ո՞ւր է գնում Երևանի բնակարանների շուկան