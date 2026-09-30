ԵՄ-ն Թրամփին. Մենք կշարունակենք պնդել գլոբալ արհեստական ​​ինտելեկտի անվտանգության կանոնների վրա

ԵՄ տեխնոլոգիական ղեկավար Հեննա Վիրկունենը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի կողմից գլոբալ արհեստական ինտելեկտի կանոնակարգերին դեմ լինելը չի խանգարի Բրյուսելին առաջ շարժվել նոր միջազգային անվտանգության համակարգի ուղղությամբ։
Եվրոպական հանձնաժողովը կշարունակի ձգտել միջազգային համաձայնագրի՝ չնայած ԱՄՆ դիմադրությանը, երեքշաբթի օրը հայտարարել է ԵՄ տեխնոլոգիական ղեկավար Հեննա Վիրկունենը։
«ԱՄՆ-ն հրապարակավ հայտարարել է, որ չի ցանկանում ունենալ միջազգային կարգավորում… քանի որ մտահոգություններ ունի, որ դա խոչընդոտում է նորարարությանը», – Բրյուսելում RAID համաժողովի բեմում ասել է Վիրկունենը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերժել է արհեստական ինտելեկտի գոյության ռիսկերի վերաբերյալ մտահոգությունները՝ այն անվանելով «խաբեություն» և հայտարարել է իր դեմ գլոբալ կարգավորումներին։ ԵՄ-ն այլ տեսակետ ունի՝ առաջարկելով իր աջակցությունը անցյալ շաբաթ Ֆինլանդիայի և Նորվեգիայի գլխավորությամբ արհեստական ինտելեկտը վերահսկող միջազգային անվտանգության մարմնի ստեղծման նախաձեռնությանը, որը ստորագրվել է ևս 20 երկրների կողմից։
«Մենք ունենք այլ մոտեցում, քանի որ կարծում ենք, որ եթե կարգավորումը իրականացվում է նորարարությանը նպաստող ձևով, ապա նորարարության համար լավ հիմք է նաև այն, որ մարդիկ վստահեն այդ տեխնոլոգիաներին», – ասաց տեխնոլոգիաների հարցերով պատասխանատու ԵՄ հանձնակատար Վիրկունենը։
Նա գովաբանեց ԵՄ-ի 2024 թվականի արհեստական բանականության մասին պատմական օրենքը՝ որպես արհեստական բանականության բոտերի կողմից առաջ քաշվող մարտահրավերներին դիմակայելու ամուր կարգավորիչ հիմք։
Արհեստական բանականության գործակալների խարդախության մասին հաղորդագրությունների լույսի ներքո աճել են տեխնոլոգիական զարգացումը դանդաղեցնելու և միջազգային կառավարումը ամրապնդելու կոչերը։ Երեքշաբթի օրը OpenAI-ը, ըստ տեղեկությունների, հայտարարել է, որ չի թողարկի իր վերջին մոդելը՝ անվտանգության նկատառումներից ելնելով, մինչդեռ մրցակից Anthropic-ը իր առաջիկա IPO փաստաթղթերում կնշի արհեստական բանականության «մարդկության համար ռիսկը»։
«Այս ամառ մենք տեսանք, թե ինչպես են արհեստական բանականության գործակալները գործում այնպես, ինչպես մենք գուցե երբեք հնարավոր չէինք համարում», – նշեց Վիրկունենը։ «Գործակալները փախչում են իրենց միջավայրից, գործակալները տեղադրում են վնասակար կոդ և գործակալները խաբեություն են կիրառում մարդկանց վրա»։
Ֆինլանդիայում ծնված եվրահանձնակատարը լսարանին ասաց, որ արդեն իսկ քննարկումներ են տեղի ունենում միջազգային ֆորումներում, ինչպիսին է G7-ը, քանի որ «մարդիկ լուրջ մտահոգություններ ունեն անվտանգության վերաբերյալ, քանի որ անվտանգության և պաշտպանվածության վերաբերյալ միջազգային կանոններ չկան»։
«Եվրամիությունը կշարունակի միջազգային մակարդակով խթանել սա։ Մենք պետք է համաձայնագրեր ունենանք արհեստական բանականության անվտանգության և պաշտպանվածության վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ, մենք շարունակում ենք կիրառել մեր կանոնները», – ասաց նա՝ միաժամանակ կոչ անելով ավելի մեծ համագործակցության՝ միաժամանակ արհեստական բանականության անվտանգության ազգային կազմակերպությունների միջև։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն ընդլայնում է Միջերկրական ծովում իրականացվող ռազմածովային առաքելությունը՝ թիրախավորելով Ռուսաստանի «ստվերային նավատորմը»
Ընտանիքը՝ առաջին տեղում. Լը Պենի կլանն ամրապնդում է դիրքերը, մինչ Բարդելլան խնդիրների է բախվում
ԵՄ օրենսդիրները հանձնաժողովին ասում են՝ արգելափակեք ՄՔԴ-ի նկատմամբ ԱՄՆ պատժամիջոցները