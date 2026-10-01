01/10/2026

EU – Armenia

Պարոնյանի թատրոնը սեպտեմբերի 29-ին ազդարարեց 85-րդ հոբելյանական թատերաշրջանի մեկնարկը. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 01/10/2026 1 min read

Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնը սեպտեմբերի 29-ին բացեց 85-րդ թատերաշրջանը։ Նոր թատերաշրջանի մեկնարկը նշանավորվեց բացօթյա համերգով՝ Պարոնյանի թատրոնի արտիստների մասնակցությամբ։

Թատերաշրջանի առաջին օրերին թատրոնը հանդիսատեսին կներկայացնի խաղացանկում ընդգրկված սիրված ներկայացումները, ինչպես նաև նոր բեմադրություններ՝ պահպանելով երաժշտական թատրոնի ավանդույթները և միաժամանակ անդրադառնալով ժամանակակից բեմական ձևերին։

Թատերաշրջանի կարևոր իրադարձություններից մեկը հոկտեմբերի 3-ին «La La Land» մյուզիքլի պրեմիերան է։ Բեմադրող ռեժիսորը Լիլի Էլբակյան։
«La La Land»-ը Միայի և Սեբաստիանի պատմությունն է՝ երկու երիտասարդների, որոնք երազում են արվեստում իրենց ճանապարհը գտնելու և սեփական երազանքներն իրականացնելու մասին։

Պարոնյանի թատրոնի բեմում հայտնի պատմությունը կներկայացվի երաժշտության, պարի և կենդանի բեմական էմոցիաների համադրությամբ՝ անդրադառնալով սիրո, երազանքի, ընտրության և ինքնահաստատման թեմաներին։

Նոր թատերաշրջանում թատրոնը նախատեսում է նաև նոր ստեղծագործական նախագծեր և համագործակցություններ։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվելու նոր հանդիսատեսի ներգրավմանը և տարբեր տարիքային խմբերի համար հետաքրքիր ու ժամանակակից բեմական առաջարկների ձևավորմանը։

Թատրոնի նոր նախաձեռնությունների շարքում է «Փորձ Քասթ» նախագիծը։ Նախագծի շրջանակում ներկայացվող զրույցներին և նոր թողարկումներին կարելի է հետևել թատրոնի սոցիալական էջերում։

Նոր թատերաշրջանում նախատեսվում է շարունակել փառատոնային գործունեությունը՝ մասնակցելով միջազգային և հանրապետական թատերական փառատոների։ Թատրոնը նախատեսում է զարգացնել ստեղծագործական կապերը և ներկայացնել իր բեմադրությունները նաև Հայաստանից դուրս՝ ընդլայնելով միջազգային համագործակցության հնարավորությունները։

Նոր թատերաշրջանում թատրոնը շարունակելու է ուշադրություն դարձնել երաժշտական թատրոնի տարբեր ժանրերին՝ համադրելով դասական ավանդույթներն ու ժամանակակից բեմական լուծումները։ Խաղացանկի զարգացմանը զուգահեռ նախատեսվում են նաև նոր նախագծեր, որոնք հնարավորություն կտան թատրոնին ներկայանալ նոր ձևաչափերով և ընդլայնել հանդիսատեսի շրջանակը։

Այսպիսով, 85-րդ թատերաշրջանը Պարոնյանի թատրոնը սկսում է նոր բեմադրություններով, ստեղծագործական նախաձեռնություններով և համագործակցության նոր հնարավորություններով՝ պահպանելով երաժշտական թատրոնի հարուստ ավանդույթներն ու միաժամանակ նոր ձևերով ներկայանալով ժամանակակից հանդիսատեսին։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Հայաստան»՝ որպես սեր, խոնարհում, աղոթք ու երդում՝ Կոնստանտին Պետրոսյանի 80-ամյակին նվիրված հոբելյանական երեկոն

29/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կոմիտասից մինչև մեր օրերը․ երգեհոնի ձայնով բացվեց Վահագն Ստամբոլցյանի անվան IV միջազգային փառատոնը. Լուսանկարներ

27/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահացել է Վիսոցկու մեծ սերը` Մարինա Վլադին. Լուսանկար

26/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լարված իրավիճակ է հիմա Սիսիանում. հակառակորդի կողմից դիվերսիոն խումբ է ներթափանացել

01/10/2026 infomitk@gmail.com

Լավ է՝ չեն ասում՝ մարդ է սպանել, չնայած՝ ոչ մեկ չի մեռել. Էդգար Ղազարյան. Տեսանյութ

01/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պարոնյանի թատրոնը սեպտեմբերի 29-ին ազդարարեց 85-րդ հոբելյանական թատերաշրջանի մեկնարկը. Լուսանկարներ

01/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովայի ԱԳՆ-ն ԱԹՍ-ների կործանումից հետո կանչել է Ռուսաստանի դեսպանին

01/10/2026 infomitk@gmail.com