Պարոնյանի թատրոնը սեպտեմբերի 29-ին ազդարարեց 85-րդ հոբելյանական թատերաշրջանի մեկնարկը. Լուսանկարներ

Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնը սեպտեմբերի 29-ին բացեց 85-րդ թատերաշրջանը։ Նոր թատերաշրջանի մեկնարկը նշանավորվեց բացօթյա համերգով՝ Պարոնյանի թատրոնի արտիստների մասնակցությամբ։
Թատերաշրջանի առաջին օրերին թատրոնը հանդիսատեսին կներկայացնի խաղացանկում ընդգրկված սիրված ներկայացումները, ինչպես նաև նոր բեմադրություններ՝ պահպանելով երաժշտական թատրոնի ավանդույթները և միաժամանակ անդրադառնալով ժամանակակից բեմական ձևերին։
Թատերաշրջանի կարևոր իրադարձություններից մեկը հոկտեմբերի 3-ին «La La Land» մյուզիքլի պրեմիերան է։ Բեմադրող ռեժիսորը Լիլի Էլբակյան։
«La La Land»-ը Միայի և Սեբաստիանի պատմությունն է՝ երկու երիտասարդների, որոնք երազում են արվեստում իրենց ճանապարհը գտնելու և սեփական երազանքներն իրականացնելու մասին։
Պարոնյանի թատրոնի բեմում հայտնի պատմությունը կներկայացվի երաժշտության, պարի և կենդանի բեմական էմոցիաների համադրությամբ՝ անդրադառնալով սիրո, երազանքի, ընտրության և ինքնահաստատման թեմաներին։
Նոր թատերաշրջանում թատրոնը նախատեսում է նաև նոր ստեղծագործական նախագծեր և համագործակցություններ։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվելու նոր հանդիսատեսի ներգրավմանը և տարբեր տարիքային խմբերի համար հետաքրքիր ու ժամանակակից բեմական առաջարկների ձևավորմանը։
Թատրոնի նոր նախաձեռնությունների շարքում է «Փորձ Քասթ» նախագիծը։ Նախագծի շրջանակում ներկայացվող զրույցներին և նոր թողարկումներին կարելի է հետևել թատրոնի սոցիալական էջերում։
Նոր թատերաշրջանում նախատեսվում է շարունակել փառատոնային գործունեությունը՝ մասնակցելով միջազգային և հանրապետական թատերական փառատոների։ Թատրոնը նախատեսում է զարգացնել ստեղծագործական կապերը և ներկայացնել իր բեմադրությունները նաև Հայաստանից դուրս՝ ընդլայնելով միջազգային համագործակցության հնարավորությունները։
Նոր թատերաշրջանում թատրոնը շարունակելու է ուշադրություն դարձնել երաժշտական թատրոնի տարբեր ժանրերին՝ համադրելով դասական ավանդույթներն ու ժամանակակից բեմական լուծումները։ Խաղացանկի զարգացմանը զուգահեռ նախատեսվում են նաև նոր նախագծեր, որոնք հնարավորություն կտան թատրոնին ներկայանալ նոր ձևաչափերով և ընդլայնել հանդիսատեսի շրջանակը։
Այսպիսով, 85-րդ թատերաշրջանը Պարոնյանի թատրոնը սկսում է նոր բեմադրություններով, ստեղծագործական նախաձեռնություններով և համագործակցության նոր հնարավորություններով՝ պահպանելով երաժշտական թատրոնի հարուստ ավանդույթներն ու միաժամանակ նոր ձևերով ներկայանալով ժամանակակից հանդիսատեսին։
Բաց մի թողեք
«Հայաստան»՝ որպես սեր, խոնարհում, աղոթք ու երդում՝ Կոնստանտին Պետրոսյանի 80-ամյակին նվիրված հոբելյանական երեկոն
Կոմիտասից մինչև մեր օրերը․ երգեհոնի ձայնով բացվեց Վահագն Ստամբոլցյանի անվան IV միջազգային փառատոնը. Լուսանկարներ
Մահացել է Վիսոցկու մեծ սերը` Մարինա Վլադին. Լուսանկար