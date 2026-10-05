Դոդիկը հայտարարել է իր կուսակցության՝ ընտրություններում տարած հաղթանակի մասին

Սերբական Հանրապետությունում (Բոսնիա և Հերցեգովինայի կազմում գտնվող վարչական միավոր) իշխող «Անկախ սոցիալ-դեմոկրատների միություն» կուսակցության առաջնորդ Միլորադ Դոդիկը հայտարարել է ընտրություններում իր կուսակցության հաղթանակի մասին և շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին՝ քվեարկությունից առաջ ցուցաբերած աջակցության համար։
«Ես հայտարարում եմ հաղթանակի մասին բոլոր մակարդակներում։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել են մեզ», – ասել է Դոդիկը մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
Նրա խոսքով՝ «Անկախ սոցիալ-դեմոկրատների միությունը» և դրա կոալիցիոն գործընկերները կապահովեն տեղերի երկու երրորդը Սերբական Հանրապետության նորընտիր խորհրդարանում։
«Շնորհակալություն մեր բոլոր ընկերներին, ովքեր նպաստել են այս հաղթանակին։ Ես նաև շնորհակալություն եմ հայտնում նախագահ Պուտինին, ով հանդիպել է մեզ հետ ընտրություններից առաջ», – ընդգծել է քաղաքական գործիչը։
Ավելի վաղ Բոսնիա և Հերցեգովինայի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատել էր, որ նախնական արդյունքներով առաջատար են «Անկախ սոցիալ-դեմոկրատների միության» թեկնածուները՝ Սավո Մինիչը (Սերբական Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար պայքարում) և Ժելկա Ցվիյանովիչը (երկրի Նախագահության կազմում սերբ անդամի պաշտոնի համար պայքարում)։
Բաց մի թողեք
Կիևն ու Բեռլինը համատեղ զենք են արտադրում․ 8,3 միլիոն եվրոյի գործարք են կնքել. Լուսանկար
Սանչեսը՝ կոալիցիոն գործընկերների հետ խորհրդակցությունների փուլում. արդյոք նա կնշանակի՞ ընտրություններ Իսպանիայում
Սերբ անջատողական քաղաքական գործիչ Միլորադ Դոդիկը շնորհակալություն է հայտնում Թրամփին և Պուտինին՝ Բոսնիայում վիճահարույց ընտրություններում հաղթանակ հայտարարելիս