05/10/2026

EU – Armenia

Դոդիկը հայտարարել է իր կուսակցության՝ ընտրություններում տարած հաղթանակի մասին

infomitk@gmail.com 05/10/2026 1 min read

Սերբական Հանրապետությունում (Բոսնիա և Հերցեգովինայի կազմում գտնվող վարչական միավոր) իշխող «Անկախ սոցիալ-դեմոկրատների միություն» կուսակցության առաջնորդ Միլորադ Դոդիկը հայտարարել է ընտրություններում իր կուսակցության հաղթանակի մասին և շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին՝ քվեարկությունից առաջ ցուցաբերած աջակցության համար։

«Ես հայտարարում եմ հաղթանակի մասին բոլոր մակարդակներում։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել են մեզ», – ասել է Դոդիկը մամուլի ասուլիսի ժամանակ։

Նրա խոսքով՝ «Անկախ սոցիալ-դեմոկրատների միությունը» և դրա կոալիցիոն գործընկերները կապահովեն տեղերի երկու երրորդը Սերբական Հանրապետության նորընտիր խորհրդարանում։

«Շնորհակալություն մեր բոլոր ընկերներին, ովքեր նպաստել են այս հաղթանակին։ Ես նաև շնորհակալություն եմ հայտնում նախագահ Պուտինին, ով հանդիպել է մեզ հետ ընտրություններից առաջ», – ընդգծել է քաղաքական գործիչը։

Ավելի վաղ Բոսնիա և Հերցեգովինայի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատել էր, որ նախնական արդյունքներով առաջատար են «Անկախ սոցիալ-դեմոկրատների միության» թեկնածուները՝ Սավո Մինիչը (Սերբական Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար պայքարում) և Ժելկա Ցվիյանովիչը (երկրի Նախագահության կազմում սերբ անդամի պաշտոնի համար պայքարում)։

Բաց մի թողեք

Կիևն ու Բեռլինը համատեղ զենք են արտադրում․ 8,3 միլիոն եվրոյի գործարք են կնքել. Լուսանկար

05/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սանչեսը՝ կոալիցիոն գործընկերների հետ խորհրդակցությունների փուլում. արդյոք նա կնշանակի՞ ընտրություններ Իսպանիայում

05/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սերբ անջատողական քաղաքական գործիչ Միլորադ Դոդիկը շնորհակալություն է հայտնում Թրամփին և Պուտինին՝ Բոսնիայում վիճահարույց ընտրություններում հաղթանակ հայտարարելիս

05/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Կիևն ու Բեռլինը համատեղ զենք են արտադրում․ 8,3 միլիոն եվրոյի գործարք են կնքել. Լուսանկար

05/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դուրղութին հիշում է Բլոկը»՝ հիշատակի միջոցառում Աթենքում. Լուսանկարներ

05/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դոդիկը հայտարարել է իր կուսակցության՝ ընտրություններում տարած հաղթանակի մասին

05/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Էստոնիան սկսում է էլիտար ստորաբաժանումներ տեղակայել Ռուսաստանի հետ սահմանին՝ նախապատրաստվելով «ակտիվ պաշտպանության»

05/10/2026 infomitk@gmail.com