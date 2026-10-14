Աջ կենտրոնամետների ապստամբությունը սպառնում է խաթարել ԵՄ-ի արդյունաբերական օրենքը

«Արդյունաբերական արագացուցիչների մասին» օրենքը չեղարկելու փորձը կարող է ձախողվել, սակայն «Արտադրված է Եվրոպայում» օրենքի շուրջ աճող տարաձայնությունները կարող են հետաձգել օրինագիծը կամ սպառնալ դրա հավակնությունները։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Աջ կենտրոնամետ օրենսդիրների ապստամբությունը բացահայտել է ԵՄ արդյունաբերական օրենքում առկա խորը տարաձայնությունները՝ սպառնալով խափանել բանակցությունները այն մասին, թե որքան հեռու պետք է գնա Եվրոպան իր արտադրողներին արտաքին մրցակցությունից պաշտպանելու համար։
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության երեք օրենսդիրների փորձը՝ «Արդյունաբերական արագացուցիչների մասին» օրենքը տապալելու, անցյալ շաբաթ արագ աջակցություն ստացավ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի քաղաքական ընտանիքում։
Հավանական չէ, որ մարտահրավերը բավարար աջակցություն կստանա օրենսդրությունը ամբողջությամբ չեղարկելու համար։ Սակայն այն բացահայտում է օրինագծի կենտրոնական «Արտադրված է Եվրոպայում» դրույթների շուրջ տարաձայնությունները, որոնք սպառնում են կաթվածահար անել բանակցությունները Եվրախորհրդարանում և ԵՄ կառավարությունների միջև՝ առաջացնելով անորոշ ժամանակով հետաձգումների կամ փոխզիջման հեռանկար, որը անճանաչելիորեն կխաթարի օրինագիծը։
Արդյունաբերության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Սեժուրնեի նախաձեռնած առաջարկը նպատակ ունի պետական գնումներն ու սուբսիդիաներն ուղղել դեպի եվրոպացի արտադրողները այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են վերականգնվող էներգետիկան, պողպատի արտադրությունը և ավտոմոբիլաշինությունը։ Սակայն այն տարաձայնություններ է առաջացրել այն հարցի շուրջ, թե որ երկրները պետք է արտոնյալ վերաբերմունքի արժանանան։
Ուրբաթ օրը Սեժուրնեն հակադարձեց քննադատներին՝ մեղադրելով նրանց հենց այն արդյունաբերական ռազմավարությունը խաթարելու մեջ, որը նրանք ինքն էին պահանջել Բրյուսելից։ «Պարզապես կխնդրեի հետևողական լինել», – ասաց նա լրագրողներին։ «Չի կարելի պահանջել չեղարկել փաստաթուղթը և միաժամանակ պնդել, թե գործընթացը բավարար արագությամբ չի ընթանում»։
Կենտրոնամետ-աջակողմյան EPP (Եվրոպական ժողովրդական կուսակցություն) խմբակցության գերմանացի և շվեդ պատգամավորներ Քրիստիան Էլերը, Անգելիկա Նիբլերը և Յորգեն Վարբորնը անցյալ երեքշաբթի ներկայացրին Հանձնաժողովի՝ «Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին ակտի» (IAA) վերաբերյալ առաջարկը մերժելու մասին ուղղումը։ Նրանց միացան EPP-ի (որը խորհրդարանի ամենամեծ խմբակցությունն է) ևս 20 պատգամավորներ։
Նրանք նախազգուշացրին, որ «Made in Europe» («Արտադրված է Եվրոպայում») հասկացության սահմանափակ մեկնաբանումը կարող է միությունը ներքաշել «բազմաթիվ առևտրային պատերազմների մեջ մեր ամենամոտ գործընկերներից ոմանց հետ»։ Խորհրդարանի զեկույցի նախագիծը «միակողմանիորեն կխախտի ԵՄ-ի ազատ առևտրի բազմաթիվ համաձայնագրեր և ԱՀԿ-ի (Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն) շրջանակում ստանձնած պարտավորություններ, ինչը մեզ խոցելի կդարձնի պատասխան գործողությունների համար», – գրել են նրանք։
Ներսում, թե դրսում
Այս դժգոհության ալիքը բացահայտեց EPP-ի ներսում առկա ավելի խորը պառակտումը այն հարցի շուրջ, թե որքան հեռու պետք է գնա ԵՄ-ն եվրոպացի արտադրողներին արտոնություններ տալու հարցում։ Այն նաև հարցականի տակ է դնում, թե արդյոք IAA-ն խորհրդարանում առաջ մղող պատգամավորները կկարողանան մեծամասնություն ապահովել իրենց նախընտրած մոտեցման համար։
Թեև Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) 184 օրենսդիրներից միայն փոքր մասն է ստորագրել մերժման վերաբերյալ ուղղումը, խմբի անդամների ավելի քան կեսը պաշտպանում է «Made in Europe» («Արտադրված է Եվրոպայում») հասկացության ավելի լայն սահմանումը, որը սկզբնական փուլում կներառեր ԵՄ առևտրային գործընկերների մեծ մասին. այս մասին հայտնել է բանակցություններին տեղյակ խորհրդարանի պաշտոնյան։
Սա նրանց հակադրում է օրինագծի շուրջ խորհրդարանի աշխատանքները համակարգող երեք օրենսդիրներին։
Հիմնական օրենսդիրները՝ «Renew» խմբակցությունից Քրիստոֆ Գրուդլերը, սոցիալիստ Պիեռ Ժուվեն և «Կանաչների» ներկայացուցիչ Աննա Կավացինին, պնդում են, որ արտոնյալ ռեժիմի չափազանց լայն կիրառումը կխաթարի օրենսդրության բուն նպատակը։
«Դա այլևս չի լինի «Made in the EU» («Արտադրված է ԵՄ-ում») կամ «Made with the EU» («Արտադրված է ԵՄ-ի մասնակցությամբ»), այլ՝ «Made Everywhere» («Արտադրված է ամենուրեք»)», — հայտարարել է Գրուդլերը հանձնաժողովների վերջին համատեղ լսումների ժամանակ։
Ըստ ԵԺԿ-ի մոտեցումներին ծանոթ չորս աղբյուրների՝ մերժման վերաբերյալ ուղղումը նախատեսված էր որպես «քաղաքական ազդանշան» և չէր հետապնդում IAA-ն (Ներքին շուկայի ակտը) ամբողջությամբ տապալելու նպատակ։ Ընդդիմացողները ցանկանում էին ընդգծել իրենց անհամաձայնությունը «Made in Europe» հասկացությունը միայն ԵՄ 27 անդամ երկրներով սահմանափակելու վերաբերյալ՝ միաժամանակ բաց թողնելով ավելի լայն փոխզիջման հնարավորությունը։
«Համարձակ քայլեր են անհրաժեշտ, քանի որ քաղաքացիներն ու արդյունաբերության ոլորտը արդյունքներ են ակնկալում։ Մենք առաջ ենք տանում մեր առաջարկները և տեսնենք՝ հնարավո՞ր է արդյոք դրանց շուրջ մեծամասնություն ձևավորել», — ասել է ռումինացի եվրոպատգամավոր Լորանտ Վինչեն՝ ուղղման համաստորագրողներից մեկը։
Չմեկնաբանելով հրապարակավ այս ընդվզումը՝ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) առաջնորդ Մանֆրեդ Վեբերը ազգային պատվիրակություններին հնարավորություն է տվել ինքնուրույն դիրքորոշում որդեգրել IAA-ի (Միջազգային գնումների մասին համաձայնագիր) վերաբերյալ։ Մեր տրամադրության տակ հայտնված ներքին գրառումների համաձայն՝ անցյալ շաբաթ Ստրասբուրգում կայացած խմբակցության նիստում Վեբերը օրինագիծը բնութագրել է որպես «բարդ» հարց և նշել, որ պատվիրակությունները կարող են առաջարկել իրենց նախասիրություններն արտացոլող փոփոխություններ։
«Խմբակցությունը չի հավանություն տվել այս փոփոխությանը և, ամենայն հավանականությամբ, իր դիրքորոշումը կհայտնի այն ժամանակ, երբ Խորհրդում հստակ փոխզիջում ձեռք բերվի», – ասել է ԵԺԿ-ի պաշտոնյան։
Առկա տարաձայնությունները անորոշ են դարձնում օրենսդրական գործընթացը ղեկավարող երեք պատգամավորների համար խորհրդարանում մեծամասնություն ապահովելու հեռանկարը, հատկապես եթե ԵԺԿ-ն համախմբվի «Made in Europe»-ի (Եվրոպայում արտադրված)՝ իրենց առաջարկածից ավելի լայն սահմանման շուրջ։
Տարաձայնություններ կառավարությունների միջև
Վեճը դուրս է գալիս Եվրախորհրդարանի շրջանակներից։ ԵՄ կառավարությունները նույնպես դժվարանում են համաձայնության գալ «Made in Europe» հասկացության սահմանման հարցում. Ֆրանսիան ձգտում է արտոնյալ պայմաններ ապահովել երկրների համեմատաբար փոքր խմբի համար, մինչդեռ Գերմանիան և ազատ առևտրին կողմնակից այլ կառավարություններ ցանկանում են այդ շրջանակն ընդլայնել՝ ներառելով առևտրային գործընկերների ավելի լայն շրջանակ։
Հիմնական տարաձայնությունը սահմանափակող՝ «միանալու» (opt-in) մոտեցման և ավելի լայն՝ «դուրս մնալու» (opt-out) մոդելի միջև է։ Առաջին դեպքում առևտրային գործընկերները պետք է համապատասխանեն որոշակի չափանիշների՝ արտոնյալ պայմաններից օգտվելու համար, իսկ երկրորդ դեպքում՝ սկզբնական փուլում ներառվում են ավելի շատ երկրներ, սակայն ԵՄ-ին հնարավորություն է տրվում հետագայում բացառել նրանց, ովքեր չեն կատարում որոշակի պայմաններ։
Ֆրանսիան ցանկանում է նեղ ակումբ և ստացել է Իտալիայի, Հունաստանի և Կիպրոսի աջակցությունը՝ ըստ Բրյուսելում փոխդեսպանների վերջերս կայացած հանդիպման արդյունքների։ Գերմանիան և 13 այլ անդամ երկրներ նախընտրում են ավելի լայն «Արտադրված է Եվրոպայում» ակումբ, որը կներառի առևտրային գործընկերների մեծ մասը։ Համապատասխանությունը կախված կլինի փոխադարձությունից, այդ թվում՝ արդյոք գործընկերները եվրոպական ընկերություններին առաջարկում են համեմատելի հասանելիություն իրենց պետական գնումների շուկաներին։
Տարբերությունը կարևոր է ԵՄ սահմաններից դուրս։ Մինչդեռ Չինաստանը առաջարկվող միջոցառումների հիմնական թիրախն է, «Արտադրված է Եվրոպայում» սահմանափակող մեկնաբանությունը կարող է անբարենպաստ պայմաններ ստեղծել մտերիմ գործընկերների համար, ինչպիսին է Մեծ Բրիտանիան, որը լոբբինգ է անում ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների վերագործարկման վերաբերյալ նոյեմբերին կայանալիք գագաթնաժողովից առաջ բարենպաստ վերաբերմունքի համար։
Քննարկվող տարբերակների շարքում Իսպանիան առաջարկել է եռաստիճան համակարգ առևտրային գործընկերների համար՝ «Արտադրված է Եվրոպայում» ծրագրին որակավորվելու համար, մինչդեռ Լեհաստանը և առնվազն 12 այլ երկրներ մտահոգություններ ունեն ցածր ածխածնային պահանջների սահմանման մեթոդաբանության վերաբերյալ, որը, նրանց կարծիքով, կարող է անբարենպաստ պայմաններ ստեղծել որոշ անդամ պետությունների համար։
Նեղ ճանապարհ
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները մոտ 5300 փոփոխություն են ներկայացրել Գրյուդլերի, Ժուվեի և Կավազցինիի հեղինակած զեկույցի նախագծի վերաբերյալ։ Սրանք բացահայտում են մրցակցող մոդելներ՝ գործընկերային մուտք՝ երաշխիքներով, խիստ սահմանված եվրոպական արտոնություն կամ ներդրումներ թույլատրելի միայն էական տեղական պարտավորություններով։
Փոփոխությունների մեծ քանակը ընդգծում է Գերմանական արդյունաբերության ֆեդերացիայի՝ առաջատար արդյունաբերական լոբբիի կողմից արդեն «բյուրոկրատական հրեշ» անվանված առաջարկի վերաբերյալ գործնական փոխզիջում գտնելու մարտահրավերը։
ԵՄ Խորհրդի Իռլանդական նախագահությունը ցանկանում է այս շաբաթ ներկայացնել նոր փոխզիջումային տեքստ և նոյեմբերի վերջին վերջնականապես հաստատել անդամ պետությունների ընդհանուր մոտեցումը: Քանի որ ԵՄ երկրները դեռևս բաժանված են, պարզ չէ, թե արդյոք այն կարող է պահպանել այդ ժամկետը՝ եթե Ֆրանսիայի և Գերմանիայի միջև քննարկվող հնարավոր մեծ գործարքը չիրականանա։
Խորհրդարանը կանգնած է իր սեփական դժվարին ժամանակացույցի առջև, որտեղ օրենսդիրները պայքարում են հազարավոր փոփոխությունները համաձայնեցնելու համար: ԵԺԿ-ն շարունակում է բաժանված մնալ «Արտադրված է Եվրոպայում» ծրագրի շրջանակի շուրջ, մինչդեռ առաջատար օրենսդիրների ավելի նեղ մոտեցման աջակցությունը դեռևս երաշխավորված չէ նույնիսկ իրենց քաղաքական խմբերի ներսում։
Եթե կարգավորման աշխարհագրական շրջանակը չափազանց լայն լինի, «աշխարհի գրեթե ցանկացած երկիր կարող է դառնալ չինական սարքավորումների վերափաթեթավորման, մի քանի պտուտակներ և պտուտակներ փոխելու և այնուհետև դրանք եվրոպական շուկայում ԵՄ-ում արտադրվածի պես վաճառելու կենտրոն», – զգուշացրել է Եվրոպական բարեփոխումների կենտրոնի գլխավոր տնտեսագետ Սանդեր Թորդուարը։
Այնուամենայնիվ, տարաձայնությունները կարող են ավելի քիչ հիմնարար լինել, քան թվում է, ըստ «Ռազմավարական հեռանկարներ» համաեվրոպական վերլուծական կենտրոնի ներկայացուցիչ Տրիստան Բոյկլերի։ Բոյկլերը մատնանշեց ԵՄ կառավարությունների միջև ձևավորվող համաձայնությունը այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են փոխադարձությունը և շրջանցումը կանխելը, միաժամանակ նշելով, որ մերժման փոփոխությունը չի ներկայացնում ԵԺԿ-ի համաձայնեցված դիրքորոշումը։
«IAA-ի նպատակները լայնորեն տարածված են Եվրոպական խորհրդարանում և Խորհրդում», – ասաց Բոյկլերը։
Բաց մի թողեք
Չեռնոգորիան բաց է թողնում ԵՄ-ին անդամակցության բանակցային գլխի փակման վերջնաժամկետը՝ խորհրդարանում առկա տարաձայնությունների պատճառով
Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Մելանշոնը փորձում է շահել Ֆրանսիայի «միայնակ» ընտրողների համակրանքը
Ինչպես է Մարոշ Շեֆչովիչը հասել Չինաստանի հետ առևտրային առաջընթացին