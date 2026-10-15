ԱՄՆ զորքերի կրճատումը Եվրոպայի համար «խնդիր չի առաջացնի»

Ակնկալվում է, որ Վաշինգտոնը մինչև տարեվերջ կավարտի Եվրոպայում իր ուժերի տեղակայման վերաբերյալ վերանայման գործընթացը
Եվրոպայում ԱՄՆ ռազմական ուժերի վերաբերյալ Վաշինգտոնի իրականացրած վերանայումը կարող է այնքան էլ վատը չլինել, որքան մտավախություն կար, ասել է Միացյալ ծառայությունների թագավորական ինստիտուտի (RUSI) գլխավոր տնօրենը՝ նշելով, որ ՆԱՏՕ-ի ռազմական պահանջները կսահմանափակեն կրճատումների հնարավոր ծավալը։
Ռեյչել Էլեհուսը հարցազրույցում նշել է, որ ՆԱՏՕ-ի բարձրագույն ռազմական հրամանատարներից մեկը՝ ԱՄՆ գեներալ Ալեքսուս Գրինկևիչը, այս շաբաթ իր «Հաղթանակի տեսություն» (Theory of Victory) թեմայով ելույթում ակնարկել է, որ «կենտրոնացած է այն բանի վրա, որ Եվրոպայում ԱՄՆ ուժերի տեղակայման մեջ չկատարվեն այնպիսի փոփոխություններ, որոնք կխաթարեն ՆԱՏՕ-ի ծրագրերն իրականացնելու կարողությունը»։
Ուստի նա հույս ունի, որ Բալթյան երկրներում կամ Լեհաստանում զգալի կրճատումներ չեն լինի, ինչպես նաև էական փոփոխություններ չեն կատարվի ԱՄՆ-ի օդային և ծովային կարողությունների ոլորտում։ Եվրոպայի համար դժվար կլինի փոխարինել այդ կարողությունները, ինչպես նաև այնպիսի կարևոր ռազմավարական աջակցող միջոցները, ինչպիսիք են հետախուզությունը, դիտարկումն ու հետախուզական տվյալների հավաքագրումը (ISR) և օդային փոխադրումները։
Այս ոլորտներում կրճատումները վտանգի տակ կդնեն ՆԱՏՕ-ի՝ Եվրոպային վերաբերող պաշտպանական ծրագրերը։ Ակնկալվում է, որ Եվրոպայում ԱՄՆ ուժերի տեղակայման վերաբերյալ վերանայման գործընթացը պաշտոնապես կավարտվի մինչև տարեվերջ։
Զուտ ռազմական տեսանկյունից՝ Էլեհուսը ենթադրում է, որ հնարավոր կրճատումները համեմատաբար չափավոր կլինեն։ «Խոսքը, ամենայն հավանականությամբ, վերաբերում է անձնակազմի թվաքանակի որոշակի փոքր կրճատումների՝ հավանաբար Կենտրոնական Եվրոպայում, Գերմանիայում կամ, գուցե, Իտալիայում», – ասել է նա։
Էլեհուսի կարծիքով՝ Գրինկևիչը, ով միաժամանակ զբաղեցնում է ԱՄՆ եվրոպական հրամանատարության ղեկավարի և ՆԱՏՕ-ի դաշնակցային ուժերի գերագույն հրամանատարի (Եվրոպայում) պաշտոնները «Մենք կհաղթահարենք». ՆԱՏՕ-ի հրամանատարը ներկայացնում է Ռուսաստանի դեմ հաղթանակի հայեցակարգը:
Նա զգուշացրեց, որ քաղաքական դրդապատճառներով առաջնորդվող մոտեցումը կարող է ավելի լուրջ հետևանքներ ունենալ։
ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը նախկինում ակնարկել էր, որ այն երկրները, որոնք չեն կատարում պաշտպանական ծախսերի վերաբերյալ ակնկալիքները կամ չեն համապատասխանեցնում իրենց քաղաքականությունը Վաշինգտոնի ցանկություններին, կարող են բախվել հետևանքների։
Նրա խոսքով՝ նման մոտեցումը կարող է «խաթարել լավագույն ռազմական խորհուրդները և ծրագրերի իրագործելիությունը»։
Նա նշեց, որ մի շարք երկրներ, որոնք քաղաքական առումով համահունչ չեն Վաշինգտոնին, ներկայումս իրենց տարածքում տեղակայել են ամերիկյան ռազմական միջոցներ։ Օրինակ՝ Իսպանիայում գործում են երկու խոշոր ռազմակայաններ, որոնք համատեղ օգտագործվում են ԱՄՆ-ի և Իսպանիայի կողմից։
Այնուամենայնիվ, Էլեհուսը ներկայումս քաղաքական դրդապատճառներով պայմանավորված դուրսբերումը ամենահավանական սցենարը չի համարում։
«Նախարար Հեգսեթը վարչակազմի ներսում ճնշման տակ է», – ասաց նա։ Ղեկավար կազմում վերջերս տեղի ունեցած փոփոխությունները և բարձրաստիճան գեներալների հարկադիր հրաժարականները դժգոհություն են առաջացրել Պենտագոնում։ Իրանի հետ կապված իրավիճակը ևս մեկ գործոն է, որը ծանրացնում է վարչակազմի վիճակը։
«Պատրաստվածության հետ կապված խնդիրները իրական են և գնալով ավելի են սրվում», – ասաց Էլեհուսը։ «Կարելի է ենթադրել, որ նրանք շահագրգռված են պահպանելու «կայուն ընթացքը»՝ առանց իրավիճակը ապակայունացնելու»։
Ըստ Էլեհուսի՝ ՆԱՏՕ-ի ուժային կառուցվածքում ներկայիս ներդրումները որոշակի պատկերացում են տալիս այն մասին, թե որտեղ կարող են փոփոխություններ տեղի ունենալ։
Հնարավոր տարբերակներից մեկն է կրճատել ամերիկյան անձնակազմի թիվը հրամանատարական և կառավարման կենտրոններում՝ նրանց փոխարինելով եվրոպացի մասնագետներով։ Մեկ այլ տարբերակ է Եվրոպայում ամերիկյան կործանիչ ավիացիայի ներկայության կրճատումը՝ այն պարագայում, երբ եվրոպական երկրները շարունակում են ընդլայնել իրենց սեփական ռազմաօդային ուժերը։
Ի վերջո, սակայն, ԱՄՆ Կոնգրեսը կարող է փորձել սահմանափակել Եվրոպայում ամերիկյան զորքերի թվաքանակի զգալի կրճատումը։ Կոնգրեսի կողմից դրսևորվող հակազդեցությունը կարող է դանդաղեցնել գործընթացը՝ հնարավոր է՝ հետաձգելով էական փոփոխությունները մինչև Թրամփի վարչակազմի պաշտոնավարման ավարտը։
Բաց մի թողեք
Բելգիան (կրկին) դեմ է կանգնում Գերմանիային
Բյուջետային պայքար Բրյուսելում
Լը Պենը խոստանում է կրճատել ԵՄ-ն՝ Բրյուսելում պայքարելով ներդրումների կրճատման դեմ