Հարյուր հազարավոր ցուցարարներ Եվրոպայի փողոցներում, սոցիալական ճգնաժամը խորանում է

Եվրոպայի խոշոր քաղաքներում զանգվածային ցույցերը վկայում են սոցիալական լարվածության աճի և իշխանությունների նկատմամբ հանրային դժգոհության խորացման մասին։ Ֆրանսիայում արդեն երրորդ շաբաթն անընդմեջ հարյուր հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս գալիս՝ բողոքելով կյանքի թանկացման, կրթության վատթարացող պայմանների և սոցիալական խնդիրների նկատմամբ կառավարության անբավարար արձագանքի դեմ։
Բողոքի շարժման շարունակականությունը ցույց է տալիս, որ հասարակության լայն շերտերն այլևս չեն բավարարվում իշխանությունների խոստումներով և պահանջում են շոշափելի փոփոխություններ։
Բողոքի շարժումներ են ծավալվել նաև Գերմանիայում և Իտալիայում։ Ցույցերի ակտիվ մասնակիցները երիտասարդներն են, որոնց դժգոհությունը պայմանավորված է կրթության որակի անկմամբ, աշխատանքի և մատչելի բնակարան ձեռք բերելու դժվարություններով։ Աճող ծախսերն ու սոցիալական խնդիրները երիտասարդ սերնդի համար ավելի են դժվարացնում ինքնուրույն կյանք սկսելու և կայուն ապագա կառուցելու հնարավորությունը։
Հոկտեմբերի 31-ին Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով ցույցերին մասնակցել է 320 հազար մարդ։ Ուսանողական կազմակերպությունները հայտնել են շուրջ 500 հազար ցուցարարի մասին, որոնցից 200 հազարը Փարիզում։ Հոկտեմբերի 17-ին և 24-ին պաշտոնապես արձանագրվել էր համապատասխանաբար 550 հազար և 410 հազար մասնակից։ Թվերը ցույց են տալիս մասնակցության աստիճանական նվազում, սակայն արդեն երեք շաբաթ շարունակվող զանգվածային ցույցերը վկայում են, որ սոցիալական դժգոհությունը խորքային պատճառներ ունի, իսկ իշխանությունների մինչ այժմ ձեռնարկած քայլերը չեն բավարարել հասարակության սպասումները։
Հոկտեմբերի 31-ին Ֆրանսիայի իշխանությունները հասարակական կարգի պահպանման համար ներգրավել էին 70 հազար ոստիկան և ժանդարմ։ Փարիզում փոփոխվել էին երթերի երթուղիները, սահմանվել տեղաշարժի լրացուցիչ սահմանափակումներ։ Ցույցերի հիմնական մասն անցել է խաղաղ, սակայն Փարիզում, Լիոնում և այլ քաղաքներում բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և ոստիկանության միջև։ Իրավապահները կիրառել են արցունքաբեր գազ։ Ֆրանսիական մամուլի տվյալներով ձերբակալվել է 565 մարդ։ Անվտանգության այս ծավալուն միջոցառումները ցույց են տալիս իշխանությունների լուրջ մտահոգությունը շարունակվող բողոքի շարժման և հնարավոր անկարգությունների առնչությամբ։
Բողոքի շարժման հիմքում կրթական համակարգում տարիներով կուտակված խնդիրներն են։ Դպրոցականների դժգոհությունը պայմանավորված է ուսուցիչների պակասով, կրթական հաստատությունների անմխիթար վիճակով և որակյալ կրթություն ստանալու անհավասար հնարավորություններով։ Associated Press-ի հետ զրույցում փարիզցի ուսանողներից մեկը պատմել է հանրակացարանի խոնավ պատերի, առնետների ու ուտիճների մասին։ Բեռլինում դպրոցականները բողոքում են վնասված առաստաղներից և չվերանորոգված դասասենյակներից։ Այս խնդիրները բացահայտում են կրթության ֆինանսավորման և պետական վերահսկողության լուրջ թերությունները։ Կրթության ոլորտում տարիներով կուտակված խնդիրներն այսօր անդրադառնում են հազարավոր աշակերտների ու ուսանողների կրթության որակի, կենսապայմանների և ապագա հնարավորությունների վրա։
Ֆրանսիայի կառավարությունը հայտարարել է բուհերի ընդունելության համակարգը վերանայելու և դպրոցների վերանորոգման համար լրացուցիչ միջոցներ հատկացնելու ծրագրերի մասին։ Ուսանողական կազմակերպությունները առաջարկված քայլերը բավարար չեն համարում և պատրաստվում են շարունակել դասադուլները։ Նրանց դժգոհությունը պայմանավորված է նաև կառավարության խոստումների կատարման հստակ ժամկետների և անհրաժեշտ ֆինանսավորման վերաբերյալ անորոշությամբ։
Բողոքի շարժումներ են ծավալվել նաև Գերմանիայում և Իտալիայում։ Հոկտեմբերի 31-ին «Gen Z regelt» երիտասարդական նախաձեռնության կազմակերպած ցույցերն ընդգրկել են Գերմանիայի ավելի քան 30 քաղաք։ Ցուցարարները պահանջում են ավելացնել կրթության և առողջապահության ֆինանսավորումը, ապահովել մատչելի բնակարաններ և հրաժարվել պարտադիր զինվորական ծառայությունը վերականգնելու ծրագրերից։ Իտալիայում հոկտեմբերի 30-ի համազգային գործադուլին մասնակցել են ուսանողներ, աշխատողներ և արհմիություններ։ Հաջորդ օրը ոստիկանությունը 23 քաղաքում իրականացրել է շուրջ 60 խուզարկություն՝ բռնության հրահրման կասկածանքով։
Եվրոպական այս երկրներում բողոքի շարժումներն ունեն տարբեր պահանջներ, սակայն դրանց հիմքում սոցիալական և տնտեսական ընդհանուր խնդիրներ են։ Կյանքի թանկացումը, բնակարանային ծախսերի աճը, կրթության և աշխատանքի հետ կապված դժվարությունները հատկապես ծանր են անդրադառնում երիտասարդների վրա։ Միաժամանակ կառավարությունները ստիպված են մեծացնել պաշտպանական ծախսերը, սպասարկել պետական պարտքը և պահպանել բյուջետային հավասարակշռությունը։ Պետական միջոցների բաշխման շուրջ տարաձայնություններն աստիճանաբար վերածվում են իշխանությունների նկատմամբ վստահության խնդրի։ Հասարակության զգալի հատվածը ցանկանում է հասկանալ, թե պետական քաղաքականությունն ինչպես է բարելավելու իր կենսապայմաններն ու ապագա հնարավորությունները։
Ֆրանսիայում սոցիալական լարվածությունը քաղաքական առանձնահատուկ նշանակություն է ստանում 2027 թվականի նախագահական ընտրությունների նախաշեմին։ Շարունակվող ցույցերը կարող են էական ազդեցություն ունենալ նախընտրական քննարկումների և կուսակցությունների սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի վրա։ Կրթության ֆինանսավորումը, բնակարանների մատչելիությունը և կյանքի թանկացումը դառնում են հանրային օրակարգի կարևոր հարցեր։ Դրանց վերաբերյալ իշխանությունների որոշումները կարող են ազդել հասարակական վստահության և քաղաքական ուժերի նկատմամբ վերաբերմունքի վրա։
Եվրոպական կառավարությունների համար առաջնային է դառնում կուտակված խնդիրներին գործնական լուծումներ տալու անհրաժեշտությունը։ Դպրոցների վերանորոգումը, կրթության ֆինանսավորման ավելացումը և բնակարանային խնդիրների մեղմումը պահանջում են հստակ ծրագրեր, ֆինանսավորման հաստատված աղբյուրներ և կատարման ժամկետներ։ Հասարակությունն ակնկալում է նաև պետական ծախսերի հիմնավորված բաշխում և ընդունված որոշումների հրապարակային հաշվետվողականություն։
Շաբաթներ շարունակվող զանգվածային ցույցերը վկայում են պետական քաղաքականության և հասարակության սպասումների միջև խորացող անհամաձայնության մասին։ Երիտասարդների դժգոհությունն առանձնապես մտահոգիչ է, քանի որ այն անմիջականորեն առնչվում է նրանց կրթությանը, տնտեսական անկախությանը և ապագա հնարավորություններին։ Եվրոպական կառավարությունների առաջ ծառացած խնդիրը պահանջում է սոցիալական քաղաքականության առաջնահերթությունների վերանայում և տարիներով կուտակված խնդիրների հետևողական լուծում։ Հանրային վստահության վերականգնումը մեծապես կախված է լինելու այդ ուղղությամբ արձանագրված շոշափելի արդյունքներից։
Բաց մի թողեք
Պատերազմում ձեռք բերած առավելությունները Բաքուն այժմ ձգտում է ամրապնդել դիվանագիտական հարթակներում՝ մեծացնելով իր քաղաքական ազդեցությունը
Սահմանադրության փոփոխությամբ էլ դեռ պարզ չէ՝ կլինի՞ խաղաղություն, թե՞ ոչ
Փակուղուց դուրս գալու առաջին քայլը պետք է լինի օր առաջ ազատ արձակումը