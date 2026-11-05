Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը չպետք է կախված լինի ԵՄ բյուջեից, հայտարարում է Ֆինլանդիան

ԵՄ-ն պետք է պատրաստ լինի ֆինանսավորել Ուկրաինային՝ անկախ նրանից, թե ինչպես կավարտվեն բյուջեի շուրջ ընթացող բարդ և ձգձգվող բանակցությունները։
ՀԵԼՍԻՆԿԻ – Ուկրաինայի ֆինանսավորման կարիքներն առաջնահերթություն են և չպետք է պատանդ դառնան ԵՄ երկարաժամկետ բյուջեի շուրջ ընթացող լարված կամ փակուղային բանակցություններում, «Rapporteur»-ին ասել է Ֆինլանդիայի եվրոպական հարցերով նախարար Յոակիմ Ստրանդը։
Եվրոպական առաջնորդները նոյեմբերի 26-ին և 27-ին արտահերթ գագաթնաժողով կանցկացնեն՝ փորձելով համաձայնության գալ 2028-2034 թվականների ծախսային ծրագրի շուրջ, որը հայտնի է որպես «Բազմամյա ֆինանսական շրջանակ» (MFF):
Բրյուսելում դիվանագետները մտավախություն ունեն, որ Ուկրաինային տրամադրվելիք ապագա վարկերն ու ֆինանսավորումը կարող են օգտագործվել որպես սակարկության առարկա՝ հայտնվելով հաջորդ «Բազմամյա ֆինանսական շրջանակի» (MFF) ծավալի և միջոցների բաշխման շուրջ քաղաքական վեճերի կենտրոնում։ Այս գործընթացը կարող է ձգվել մինչև հաջորդ տարվա ապրիլին կայանալիք Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունները։
«Նույնիսկ եթե մինչև տարեվերջ կամ նույնիսկ մինչև մարտի վերջ չհաջողվի համաձայնության գալ «Բազմամյա ֆինանսական շրջանակի» (MFF) շուրջ, Ուկրաինան միևնույն է աջակցության կարիք կունենա», – ասել է Ստրանդը, ով նաև Ֆինլանդիայի խորհրդարանում ներկայացնում է շվեդալեզու փոքրամասնության կուսակցությունը։
«Մենք պետք է կարողանանք աջակցել Ուկրաինային՝ անկախ նրանից, թե ինչ կլինի «Բազմամյա ֆինանսական շրջանակի» (MFF) հետ»։
Ստրանդի խոսքով՝ Ֆինլանդիան, որը «Ողջամիտ վեցյակի» (The Sensible Six)՝ ԵՄ բյուջեի կրճատում պահանջող երկրների խմբի անդամ է, դեմ է Բրյուսելի բյուջեները ֆինանսավորելու համար «ցանկացած տեսակի նոր ընդհանուր պարտքի» ստեղծմանը։
Սակայն, ըստ նրա, «երբ խոսքը վերաբերում է Ուկրաինային, մենք բաց ենք ֆինանսավորման տարբեր լուծումների համար։ Դա առանձին հարց է»։
Ստրանդը մտահոգություն հայտնեց բյուջեի՝ ներկայումս առաջարկվող ծավալի վերաբերյալ։ « «Ուկրաինային աջակցելն այն ամենակարևոր գործն է, որ մենք՝ որպես Եվրոպա, պետք է անենք հիմա»։
«Ուստի մենք չենք կարող դրանք այնպես կապակցել միմյանց, որը ձեռնտու չի լինի Ուկրաինային»։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան ակնկալում է փոխզիջման հասնել նոյեմբերին, իսկ Ստրանդը հույս հայտնեց, որ բանակցությունները հնարավորինս շուտ կավարտվեն։ Այնուամենայնիվ, Ավստրիայի և այլ երկրների նման՝ Ֆինլանդիան ևս զգուշացնում է շտապողական կամ անորակ գործարք կնքելու վտանգի մասին։ «Մեզ անհրաժեշտ է ունենալ լավ Բազմամյա ֆինանսական շրջանակ (MFF), այլ ոչ թե պարզապես որևէ Բազմամյա ֆինանսական շրջանակ»։
Բաց մի թողեք
Եվրահանձնաժողովը շարունակում է օրակարգում պահել թվային հարկի վերաբերյալ առաջարկը
Կապույտ ցունամին ուրախություն, հույս և ծաղր է արթնացնում Եվրոպայում
Հանձնաժողովը դիմում է արհեստական բանականությանը՝ ավելի լավ օրենքներ գրելու համար