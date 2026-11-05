Սերբիայում ոստիկաններ են ձերբակալվել ուսանող ցուցարարների նկատմամբ չափից ավելի բռնություն կիրառելու համար

Ոստիկանները մեղադրվում են անցյալ տարի տեղի ունեցած հակակառավարական բողոքի ակցիաների ժամանակ ուսանող ցուցարարների նկատմամբ չափից ավելի ուժ և բռնություն կիրառելու մեջ։
Ներքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ՝ մի քանի ոստիկան է ձերբակալվել՝ անցյալ տարի Բելգրադում տեղի ունեցած հակակառավարական ցույցերի ժամանակ ուսանողների նկատմամբ, ըստ ենթադրությունների, չափից ավելի ուժ կիրառելու կասկածանքով։
Նախարարության հայտարարության համաձայն՝ չորեքշաբթի օրը Սերբիայի իշխանությունները ձերբակալել են ութ գործող ոստիկանի և մեկ նախկին ոստիկանի (ով ծառայության մեջ էր հանցանքի կատարման պահին)՝ նրանց կասկածելով չարաշահումների և խոշտանգումների մեջ։
Ինը կասկածյալները, 2025 թվականի օգոստոսին ծառայողական պարտականությունները կատարելիս, «ուժ և սպառնալիքներ են կիրառել՝ մի քանի տուժածների ծանր ցավ և տառապանք պատճառելու նպատակով»։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ նրանց գործողությունները, ըստ երևույթին, միտված են եղել «տեղեկություն ստանալուն, ահաբեկելուն և ապօրինի կերպով պատժելուն»։
Ենթադրյալ միջադեպը տեղի է ունեցել Բելգրադում՝ կառավարական շենքերից մեկի ավտոտնակում։
Թեև ձերբակալվածների ինքնությունը նշվել է միայն նրանց անունների սկզբնատառերով և ծննդյան տարեթվերով, Սերբիայի պետական հեռարձակող RTS-ը հայտնել է, որ ձերբակալվածների թվում է եղել երկրի հակաահաբեկչական հատուկ ստորաբաժանման հրամանատար Իգոր Զմիրիչը։
Ուսանող ակտիվիստ Նիկոլինա Սինջելիչը, ով ավելի վաղ՝ օգոստոսին տեղի ունեցած հակակառավարական ցույցերի ժամանակ ևս ձերբակալվել էր, մեղադրել էր Զմիրիչին նրանում, որ վերջինս հարվածել է իրեն ոտքով, երբ ինքը պառկած է եղել ավտոտնակի հատակին։
Անցյալ ամսվա վերջին ուսանողների գլխավորած շարժումը հաղթանակ տարավ երկրի խորհրդարանական ընտրություններում՝ պարտության մատնելով Սերբիայի երկարամյա ղեկավար Ալեքսանդր Վուչիչին։
«Ուսանողական ցուցակը» (Student List), որը ձևավորվել էր ամիսներ շարունակվող ուսանողական բողոքի ակցիաների արդյունքում, արագորեն վերածվեց երկրի ամենակարևոր քաղաքական ուժերից մեկի։
Բաց մի թողեք
Վենսը մեկնարկում է 2028 թվականի նախագահական քարոզարշավը՝ խաղալով Թրամփի սխալների վրա․ «Fox News»
ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության որ ուղղություններում սպասել փոփոխություններ
Էմանուել Մակրոնի անկեղծ հաղորդագրությունները Telegram-ում բացահայտվել են Ֆրանսուազ Դեգուայի նոր գրքում