Այն, ինչ վատ է Թրամփի համար, լավ է Լը Պենի համար

Կյանքի թանկացման հետ կապված զայրույթը վտանգ է ներկայացնում իշխանության ղեկին գտնվողների համար՝ ցանկացած վայրում։
Զգուշացե՛ք զայրացած ընտրողից։ Սա այն դասն է, որը եվրոպացիները քաղում են ԱՄՆ-ի միջանկյալ ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի հանրապետականների կրած ջախջախիչ պարտությունից։
Կյանքի թանկացման պատճառով առաջացած զայրույթը, որն օգնեց ԱՄՆ նախագահին իշխանության գալ, այժմ շրջվել է նրա դեմ։ Եվ քանի որ ԵՄ-ի ազդեցիկ երկրներում՝ Իսպանիայում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Հունաստանում և Լեհաստանում, ընտրություններ են սպասվում, Թրամփի ճակատագիրը զգուշացում է դառնում ողջ մայրցամաքում իշխանության ղեկին գտնվողների համար։
Գների աճի և բնակարանների անմատչելիության պատճառով աճող դժգոհությունը, հավանաբար, խնդիրներ կստեղծի Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի համար, ով արդեն իսկ բախվել է վառելիքի թանկացման դեմ ուղղված բողոքի ալիքների։
ԱՄՆ-ում տեղի ունեցածը ցույց է տալիս, թե ինչ է լինում, երբ աջ պոպուլիստ առաջնորդները գալիս են իշխանության, սակայն չեն կատարում իրենց խոստումները, նշում է Իտալիայից ընտրված Եվրախորհրդարանի պատգամավոր, ընդդիմադիր Դեմոկրատական կուսակցության անդամ Իրենե Տինագլին։
«Թրամփը խոստանում էր նվազեցնել կյանքի ծախսերը։ Նա քննադատում էր նախորդ վարչակազմին՝ գնաճի համար։ Նա խոստանում էր վերականգնել որակյալ աշխատատեղերը, — ասում է Տինագլին։ — Բայց դա տեղի չունեցավ»։
Հարցումները ցույց են տալիս, որ ընտրողների ուշադրության կենտրոնում տնտեսական խնդիրներն են, նշում է Ipsos սոցիոլոգիական ընկերության հետազոտությունների գծով տնօրեն Մաթյո Գալյարը։
Իսպանիայում նոյեմբերի 29-ին նախատեսված ընտրությունների քարոզարշավում կենսական ծախսերի մատչելիության հարցն արդեն իսկ առանցքային տեղ է զբաղեցնում։ Հարցումների մեծ մասը կանխատեսում է, որ ծայրահեղ աջ «Վոքս» (Vox) կուսակցությունը, որը սոցիալիստ վարչապետ Պեդրո Սանչեսին մեղադրում է քաղաքացիների հիմնական կարիքները չբավարարելու մեջ, կստանա բավարար թվով տեղեր՝ առաջին անգամ կառավարություն մտնելու համար՝ որպես պահպանողական «Ժողովրդական կուսակցության» կոալիցիոն գործընկեր։
Գալյարդի խոսքով՝ անկախ քաղաքական հայացքներից, իշխող ուժերը խոցելի դիրքում են։
«Երբ ծայրահեղ աջ կամ արմատական աջ ուժերի առաջնորդները իշխանության են գալիս, նրանք հայտնվում են նույն իրավիճակում, ինչ ավանդական կուսակցությունները, և բախվում են նույն դժվարություններին»,— հավելեց նա՝ որպես օրինակ նշելով Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի՝ այս տարի կրած պարտությունը և Շվեդիայի ծայրահեղ աջ «Շվեդ դեմոկրատներ» կուսակցության նկատմամբ աջակցության կտրուկ անկումը։
Մինչդեռ, Ֆրանսիայի Մարին Լը Պենի և նրա ղեկավարած ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցության նման քաղաքական ուժերի համար ընտրողների դժգոհությունը նոր հնարավորություններ է ստեղծում։
«Կենսական ծախսերի հարցը քարոզարշավի գլխավոր թեման է լինելու»,— ասում է «Ազգային միավորման» պատգամավոր և Լը Պենի տնտեսական ծրագրի հիմնական մշակողներից մեկը՝ Ալեքսանդր Լուբեն։ «Մեր առավելությունն այն է, որ մենք շատ հետևողական ենք այս հարցում։ Դա նման է ներգաղթի թեմային. մարդկանց գիտակցության մեջ մենք արդեն իսկ ասոցացվում ենք այս խնդիրների հետ»։
Մարին Լը Պենը, ով հաջորդ գարնանը կայանալիք նախագահական ընտրություններում առաջատար դիրքերում է, վաղուց է կենսական ծախսերի խնդիրը դարձրել իր քաղաքական ծրագրի առանցքային կետը և օգտվում է կառավարության ներկայիս տնտեսական ու ֆինանսական դժվարություններից։
Սակայն Ֆրանսիայից Մարին Լը Պենի և նրա ղեկավարած ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցության նման քաղաքական ուժերի համար ընտրողների դժգոհությունը հնարավորություն է ստեղծում։
Կյանքի ծախսերի հարցը «նախընտրական քարոզարշավի գլխավոր թեման է լինելու», — ասում է «Ազգային միավորում» կուսակցության պատգամավոր և Լը Պենի տնտեսական ծրագրի հիմնական մշակողներից մեկը՝ Ալեքսանդր Լուբեն։ — «Մեր առավելությունն այն է, որ մենք շատ հետևողական ենք այս հարցում։ Դա մի փոքր նման է ներգաղթի թեմային. մարդկանց գիտակցության մեջ մենք արդեն իսկ կապված ենք այս խնդիրների հետ»։
Մարին Լը Պենը, ով հաջորդ գարնանը կայանալիք նախագահական ընտրարշավի առաջատարն է, վաղուց է կյանքի ծախսերի խնդիրը դարձրել իր քաղաքական ծրագրի առանցքային կետը և այժմ օգտվում է կառավարության ներկայիս տնտեսական ու ֆինանսական դժվարություններից։
Իր նախընտրական առաջին ելույթում նա առանցքային թեմա դարձրեց մատչելի բնակարանային ապահովումը, ինչպես նաև վերահաստատեց իր խոստումները՝ պաշտպանելու թոշակառուներին բյուջետային սպասվող կրճատումների հետևանքներից։ Ծայրահեղ աջ քաղաքական գործիչը նաև հանդես է գալիս էներգակիրների հարկերի նվազեցման օգտին՝ մերժելով այն քննադատությունը, թե իր առաջարկներն անիրագործելի են (ֆինանսապես անհնար)։
Անցյալ շաբաթ կայացած իր կուսակցության համագումարում Լը Պենը հանդես եկավ փոփոխությունների և հույսի ուղերձով՝ որպես իր նախընտրական կարգախոս ընտրելով իր մրցակցի՝ նախագահ Էմանուել Մակրոնի սիրելի բառը՝ «Վերածնունդ» (Renaissance):
«Դրական տոնայնությունը միտումնավոր էր ընտրված, — ասաց Լուբեն։ — Երկրում մռայլ մթնոլորտ է տիրում։ Մենք պետք է մի փոքր հույս, տեսլական և ուղղություն առաջարկենք»։
Վերջերս Իսպանիայում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում և, որոշ չափով, Գերմանիայում ծավալված բողոքի ակցիաները հիմնականում կապված են կյանքի թանկացման հետ, ինչը հատկապես ցավոտ է երիտասարդների համար։ Սա արձագանքն է այն զայրույթի, որը նկատվում է նաև ԱՄՆ-ում, որտեղ հարցումները ցույց են տալիս, որ երիտասարդ ամերիկացիները զգում են՝ իրենց տնտեսական վիճակը վատթարանում է, իսկ երկիրը շարժվում է սխալ ուղղությամբ։
«Միացյալ Նահանգներում կենսական ծախսերի մատչելիության շուրջ բանավեճը բաժանվում է ըստ սոցիալական խավերի, — նշում է Պենի Նաասը՝ «Գերմանական Մարշալի հիմնադրամ» (German Marshall Fund) անդրատլանտյան վերլուծական կենտրոնի ավագ փոխնախագահը։ — Եթե դուք ամերիկացի եք, բայց բարեկեցիկ չեք, և էներգակիրների ծախսերը զգալի մաս են կազմում ձեր ընտանեկան բյուջեում, ապա ներկայիս իրավիճակը ձեզ համար շատ ավելի ծանր է»։
«Որոշակի նմանություններ կան նաև Եվրոպայում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ», — հավելեց նա՝ մատնանշելով Ֆրանսիայում դպրոցականների բողոքի ակցիաները, որոնք սկսվել էին քաղաքների համեմատաբար աղքատ ծայրամասերում։
Մինչ այժմ կենտրոնամետ թեկնածուներին չի հաջողվում գտնել ճիշտ մոտեցում կամ ուղերձ այս խնդրի վերաբերյալ։ Լը Պենի հիմնական կենտրոնամետ մրցակիցներից մեկին՝ նախկին վարչապետ Էդուար Ֆիլիպին, դեռևս չի հաջողվում լայն աջակցություն ստանալ՝ հիմնվելով տնտեսական իրատեսության վրա կառուցված իր ծրագրով։
Գերմանիայում կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի գլխավորած պահպանողական «Քրիստոնեա-դեմոկրատները» նույնպես հայտնվել են ծանր դրության մեջ՝ կրելով մի շարք ընտրական պարտություններ. նրանք զիջել են արևելյան նահանգներում՝ ծայրահեղ աջերին, իսկ Բեռլինում՝ ծայրահեղ ձախերին։
«Այս ընտրությունները ցույց են տալիս, որ եթե ցանկանում եք նվաճել քաղաքացիների սրտերն ու մտքերը, չեք կարող պայքարել պոպուլիզմի դեմ՝ փորձելով հանդես գալ որպես գործող կարգավիճակի (ստատուս քվոյի) պաշտպան», — նշել է Դանիայի սոցիալ-լիբերալ կուսակցությունից Եվրոպական խորհրդարանի 32-ամյա պատգամավոր Սիգրիդ Ֆրիիսը։
«Այս ընտրարշավում հաղթող դուրս եկան երիտասարդները, առաջադեմները՝ այն ուժերը, որոնք իրականում փոփոխությունների ուժերն են», — հավելել է նա։
Բաց մի թողեք
Մելանշոնի հաջորդ առաքելությունը երիտասարդ ընտրողների համար՝ համոզել ձեր ծնողներին
Լը Պենը սպասեցնել է տալիս Ֆարաժին՝ հետաձգելով նրանց հանդիպումը Փարիզում
Տուսկի և Նավրոցկիի միջև բախումը սրվում է Լեհաստանի բարձրագույն դատարանի շուրջ