Մելանշոնի հաջորդ առաքելությունը երիտասարդ ընտրողների համար՝ համոզել ձեր ծնողներին

Ծայրահեղ ձախակողմյան առաջնորդը մոբիլիզացնում է Z սերնդի կողմնակիցներին՝ իր քարոզարշավը ընտանեկան ճաշկերույթների սեղանների շուրջ տանելու համար ամբողջ Ֆրանսիայում
Ֆրանսիացի ծնողները, որոնք արդեն մտահոգված են իրենց երեխաների կողմից Ժան-Լյուկ Մելանշոնի օգտին քվեարկելու համար, ունեն նոր պատճառ նյարդայնանալու. նրա քարոզարշավը նրանց է հավաքագրում՝ ընտանիքի մնացած անդամներին իր հետ բերելու համար։
Սերունդների միջև քաղաքական լարվածությունը դառնում է ավելի լայն եվրոպական քաղաքականության առանձնահատկություն, այդ թվում՝ ընտանեկան ճաշկերույթի սեղանի շուրջ, քանի որ ամբողջ Եվրոպայում տեղի են ունենում լարված ընտրություններ։
«Անհնազանդ Ֆրանսիա» (LFI) ծայրահեղ ձախակողմյան առաջնորդը քաղաքականությունը՝ որպես ընտանեկան վեճերի աղբյուր, վերածում է ընտրական ռազմավարության 2027 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ՝ կոչ անելով իր երիտասարդ կողմնակիցներին համոզել իրենց ծնողներին, նույնիսկ եթե դա նշանակում է վերադառնալ Facebook՝ նրանց հետ կապվելու համար։
IFOP-ի վերջին հարցումը Մելանշոնին դասել է ծայրահեղ աջակողմյան առաջնորդ Մարին Լե Պենից առաջ, բայց իր հիմնական մրցակիցներից առաջ։ Հետևաբար, իր երիտասարդական բազայի սահմաններից այն կողմ ընդլայնվելը կարող է օգնել ապահովել երկրորդ փուլ, բայց նախագահական ընտրություններում հաղթանակը կպահանջի շատ ավելի լայն կոալիցիա։
Ինչ վերաբերում է Եվրոպայի մնացած մասին, Ֆրանսիայի սերնդային բաժանումը ցայտուն է։ OpinionWay-ի հոկտեմբերյան հարցման համաձայն՝ 18-24 տարեկանների շրջանում Մելանշոնը կազմում է ավելի քան 45%՝ առաջ անցնելով Լե Պենից, ով սովորաբար ստանում է մոտ 30%։
65 տարեկան և բարձր ընտրողների շրջանում նրա աջակցությունը նվազել է մինչև ընդամենը 4%, մինչդեռ վերջերս այն Լե Պենի համար աճել է մինչև 38%։
Դա տարեց ընտրողներին դարձնում է և՛ խոչընդոտ, և՛ հիմնական թիրախ երիտասարդական ոգևորությունն ու փողոցային ակտիվությունը ազգային մեծամասնության վերածելու ձգտող քարոզարշավի մասնակիցների համար։
Օ՜, իմ դուստրը մելանշոնիստ է
Գարնանը Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների շուրջ ընտանեկան ընթրիքի սեղանի շուրջ լարվածությունը, և հատկապես Մելանշոնի հետ կապված, դարձել է ազգային բանավեճի աղբյուր։
Հուլիսին պահպանողական Le Point լրատվական ամսագիրը իր շապիկին նվիրեց այն հարցին, թե ինչու էին երեխաները պատրաստվում քվեարկել Մելանշոնի օգտին, որին հաջորդեցին խորհուրդներ այն մասին, թե ինչպես կարող են ծնողները բանավիճել իրենց երեխաների հետ՝ առանց ընտանիքը քանդելու։
Նրա ռեպորտաժը ուսումնասիրեց արմատական ձախերի գրավչությունը բարեկեցիկ միջավայրից եկած կրթված երիտասարդների շրջանում, ինչը արտացոլվեց պահպանողական Le Figaro-ում կամ չափավոր ձախակողմյան Nouvel Obs լրատվական ամսագրում հրապարակված բազմաթիվ նմանատիպ պատմություններում։
Նույնիսկ Ֆրանսիայի ամենահայտնի աջակողմյան քաղաքապետերից մեկը տպագրել է այս փաստարկը։ Ռոբերտ Մենարը, որը ղեկավարում է Բեզիեի հարավային քաղաքը, հրատարակել է «Lettre à Clara» աշխատությունը՝ անդրադառնալով Մելանշոնի օգտին քվեարկող իր դստեր հետ իր քաղաքական անհամաձայնություններին։
Անհամաձայնությունը հատկապես ցայտուն է սոցիալ-դեմոկրատների շրջանում։ Նախկին սոցիալիստ նախարարը Reporter-ին ասել է, որ իր երեխաները հեռացել են իրենց ընտանիքի ձախակողմյան հիմնական ժառանգությունից և «կորել» են Մելանշոնի գործի համար՝ փորձելով համոզել նրան հրաժարվել իր փոքրացող կուսակցությունից։
Մելանշոնը գրավում է Ֆրանսիայի «միայնակ» ընտրողներին
Ազգային ժողովի անդամ և «Անբռնազբոս Ֆրանսիա» կուսակցության հաղորդակցության ղեկավար Անտուան Լեոմենը մեխանիզմն անվանել է «հակառակ սոցիալականացում». երիտասարդները արժեքներ և քաղաքական նախասիրություններ են փոխանցում իրենց տարեցներին։
Վերջերս իր բլոգում նա կոչ է արել իր կողմնակիցներին համոզել իրենց ծնողներին՝ պնդելով, որ նրանց ազդեցությունը ֆեմինիզմի և խտրականության նման հարցերի վրա կարող է տարածվել նաև ընտրական քաղաքականության վրա։
«Տարեց մարդկանց համոզելը մեր ակտիվիստական ռազմավարության հիմքում է», – ասել է նա խորհրդարանական LCP հեռարձակողին։ Ծնողները, պնդելով նա, կարող են ավելի ուշադիր լսել իրենց սեփական երեխաներին, քան դուռը թակող կուսակցական ակտիվիստին։
Անծանոթ տարածք Z սերնդի քարոզարշավի մասնակիցների համար
Այդ մոտեցման թվային ընդլայնումը ներառում է Z սերնդի քարոզարշավի մասնակիցների համար անհավանական նպատակակետ՝ Facebook-ը։
Լեոմենը խրախուսում է իր կողմնակիցներին վերադառնալ այն հարթակին, որտեղ կուսակցությունը կարծում է, որ անվիճելի դիրքեր է գրավել։
LFI-ի նվիրված WhatsApp ալիքը, որին հետևում է մոտ 170,000 մարդ, տարածում է առցանց առաջադրանքներ, այդ թվում՝ կիսվելով Մելանշոնի մասին քարոզարշավի գրառումներով և մեկնաբանելով տեսանյութեր՝ իրենց տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, հաղորդում է LCP-ն։
LFI-ի խորհրդարանական առաջնորդ Մաթիլդե Պանոտը «Reporter»-ին ասել է, որ ոգեշնչումը գալիս է Բրազիլիայից։ Մասնավորապես, նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվայի քարոզարշավից, որը համատեղել է համակարգված առցանց գործունեությունը լավատեսական տեսանյութերի հետ, որոնք նախատեսված են թեկնածուին ավելի գրավիչ դարձնելու համար։
Աջակիցներին խրախուսվում է տարածել բարենպաստ նյութեր, այլ ոչ թե ուժեղացնել հակառակորդներին՝ վիճելով նրանց գրառումների տակ։ Նպատակն է դուրս գալ քաղաքական և ալգորիթմական փուչիկներից, որոնցում ակտիվիստները հիմնականում դիմում են արդեն իսկ համաձայն մարդկանց, հատկապես TikTok-ում և Instagram-ում։
Սակայն համոզելու վրա հիմնված այս արշավը դեռ պետք է հաղթահարի այն տարաձայնությունները, որոնց պատճառով Մելանշոնի անունը, ի սկզբանե, դարձել էր ընտանեկան սեղանի շուրջ բանավեճերի բարդ թեմա։
Նրա նկատմամբ առկա մերժողական վերաբերմունքը մնում է ամենամեծ խոչընդոտը ծայրահեղ ձախ հայացքներով աչքի ընկնող քաղաքական գործչի համար, ով պատրաստվում է շաբաթ օրը՝ Փարիզի մերձակայքում կայանալիք 10 հազար մասնակից ունեցող հանրահավաքի ժամանակ, ներկայացնել իր քաղաքական ծրագիրը։ Պարտքի, Եվրոպայի և հարկերի վերաբերյալ նրա տեսակետները, հավանաբար, կիրակի օրը կայանալիք ընտանեկան ճաշերի ժամանակ ավելի բուռն քննարկումների առիթ կդառնան, քան ֆեյսբուքյան գրառումները։
Բաց մի թողեք
Այն, ինչ վատ է Թրամփի համար, լավ է Լը Պենի համար
Լը Պենը սպասեցնել է տալիս Ֆարաժին՝ հետաձգելով նրանց հանդիպումը Փարիզում
Տուսկի և Նավրոցկիի միջև բախումը սրվում է Լեհաստանի բարձրագույն դատարանի շուրջ