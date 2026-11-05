Էմանուել Մակրոնի անկեղծ հաղորդագրությունները Telegram-ում բացահայտվել են Ֆրանսուազ Դեգուայի նոր գրքում

Ֆրանսուազ Դեգուան հրատարակում է «Դուք բոլորդ չափազանց խիստ եք ինձ հետ» («Vous êtes tous trop durs avec moi») գիրքը, որում ներկայացնում է նախագահի հետ ունեցած իր անձնական նամակագրությունը։
Սեգոլեն Ռուայալի նախկին խորհրդական, «France Inter»-ի նախկին քաղաքական լրագրող և հեռուստատեսային թոք-շոուների մշտական մեկնաբան Ֆրանսուազ Դեգուան հինգշաբթի օրը հրատարակում է նոր գիրք՝ «Vous êtes tous trop durs avec moi» («Դուք բոլորդ չափազանց խիստ եք ինձ հետ»)։ Այս սուր բովանդակությամբ աշխատությունը հիմնված է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ նրա անձնական զրույցների վրա, իսկ գրքից հատվածներ արդեն հրապարակվել են «Le Figaro» օրաթերթում և «Marianne» շաբաթաթերթում։
«Նախագահը չպետք է նման բան ասի…» («Un président ne devrait pas dire ça…»՝ հեղինակներ՝ Ժերար Դավե և Ֆաբրիս Լոմ) գրքից հետո, որը նշանավորեց Ֆրանսուա Օլանդի նախագահության ավարտը, այժմ հերթը նրա իրավահաջորդ Էմանուել Մակրոնինն է՝ դառնալու անկեղծ, չզտված խոստովանություններով լի գրքի հերոս։
Ի տարբերություն սոցիալիստ նախկին նախագահի՝ պետության ներկայիս ղեկավարը միայն մի քանի օր առաջ է իմացել, որ Telegram-ով խմբագիր և հրապարակախոս Ֆրանսուազ Դեգուային ուղարկված իր մտորումները հրապարակվելու են։
Զրույցը սկսել է հենց պետության ղեկավարը՝ 2024 թվականի ամռանը, շնորհակալություն հայտնելով Ֆրանսուազ Դեգուային X հարթակում Բրիջիտ Մակրոնին պաշտպանելու համար։ Այդ ժամանակ Բրիջիտ Մակրոնը դարձել էր դավադրության տեսություններ պարունակող հաղորդագրությունների թիրախ, որոնցում պնդում էին, թե նա տղամարդ է։
«Ես շնորհակալություն եմ հայտնում, կինս՝ նույնպես։ Քաղաքական տարաձայնություններից անդին՝ կարևոր են ձեր խոսքերը», — գրում է նա՝ ստորագրելով «EM»։ Ֆրանսուազ Դեգուան օգտվում է առիթից և շարունակում շփումը երկրի բարձրագույն պաշտոնյայի հետ։
Նրա գիրքը, մասնավորապես, հաստատում է, որ Էմանուել Մակրոնը երբեք մտադիր չի եղել կառավարություն ձևավորելու գործը վստահել «Նոր ժողովրդական ճակատ» (New Popular Front) դաշինքին, որը 2024 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում զբաղեցրել էր առաջին տեղը։
Մակրոնը հերքում է որ Քանի որ պետության ղեկավարի համար, խորհրդարանը ցրելու նրա անհաջող քայլից հետո — որը մեծապես կանխորոշեց նրա հնգամյա պաշտոնավարման երկրորդ կեսի ընթացքը — «հաղթողը RN-ն է» (աջակողմյան «Ազգային միավորում» կուսակցությունը)։
Մակրոնը չի կիսում այն տեսակետը, թե դա անխոհեմ քաղաքական որոշում էր։ «Այս ցրումը, որն ինձ ամեն առումով շատ թանկ նստեց, այնուամենայնիվ, թույլ տվեց արգելակել RN-ին։ Ես վստահ եմ դրանում։ Նրանք պատրաստ էին աշնանը, բայց ոչ հունիսին», — գրում է նա։
Զրույցների ընթացքում խմբագրական հոդվածների հեղինակն ու պետության ղեկավարը քննարկում են ընդհանուր քաղաքական պատկերը։
Գաբրիել Ատա՞լը։ «Մենք նրան չափազանց շատ բան տվեցինք։ Մշտապես։ Չափազանց շատ»։ Ժան-Լյուկ Մելանշոնի «Անհնազանդ Ֆրանսիա»-ն (La France insoumise)։ «LFI-ի ռազմավարությունը խելահեղ է, բայց ես չեմ հավատում դրան»։ Էմանուել Մակրոնը մեծ գովեստի խոսքեր է շռայլում Սոցիալիստական կուսակցության առաջին քարտուղար Օլիվիե Ֆորի հասցեին։
«Նա լավ տղա է, իսկապես լավը՝ Օլիվիեն», — գրում է նա՝ նշելով, որ Ֆորը (ով հետագայում ծանր պարտություն կրեց Ռաֆայել Գլյուքսմանից) պետք է առաջադրվի որպես թեկնածու. «Թող փորձի, Օլիվիե՛։ Մյուսները պարտվողներ են։ Եթե նրանց մեկ առ մեկ վերցնես…»։
«Դե՛, նա պետք է գնա։ Նա պետք է համարձակ առաջ շարժվի, նա կարող է մարտահրավեր նետել Մելյուշին» (Ժան-Լյուկ Մելանշոնին)։ «Ես մարտահրավեր նետել եմ նրան. դա հեշտ գործ չէ, բայց հնարավոր է հաջողության հասնել», — քաջալերում է նա։
Այլ զրույցներում Մակրոնը դժգոհում է մամուլի վերաբերմունքից՝ դատապարտելով իր դեմ ուղղված պատվիրված, կանխակալ հոդվածները և դրանք հրապարակողներին։ «Երեք հոդվածը դեռ ոչինչ չի որոշում», — հույս է հայտնում նա՝ քննադատելով այն լրագրողներին, ովքեր իրենց թույլ են տալիս գրել իր գործողությունների մասին՝ առանց երբևէ իր հետ հանդիպած լինելու։ «Հաճախ դուք և ձեր գործընկերները չափազանց խիստ եք ինձ հետ», — դժգոհում է նա։ Մակրոնի ապագան պաշտոնը թողնելուց հետո
Քանի որ նախագահական պաշտոնում երկու ժամկետից ավելի մնալու արգելքի պատճառով Մակրոնը չի կարող կրկին առաջադրվել, նա ամփոփում է անցած ուղին՝ Ելիսեյան պալատում իր պաշտոնավարման ավարտից մի քանի ամիս առաջ։
«Ութ տարվա ընթացքում մենք առաջընթաց ենք գրանցել։ Մենք շատ բան ենք արել անջատողականության դեմ պայքարում և գնողունակության բարձրացման ուղղությամբ», — ասում է նա 2026 թվականի հունիսին։
Իսկ ի՞նչ է սպասվում նրան հաջորդ գարնանը՝ Ելիսեյան պալատից հեռանալուց հետո։ Թեև նա մանրամասներ չի հայտնում, այնուամենայնիվ, որոշ ակնարկներ անում է։
Հուլիսի 5-ին «Le JDD» թերթը (որը պատկանում է միլիարդատեր Վենսան Բոլորեին և որի խմբագրական քաղաքականությունը մոտ է ծայրահեղ աջ հայացքներին) պնդեց, թե պետության ղեկավարը կարող է աշխատել միլիարդատեր Քսավյե Նիելի մոտ։
«Բացարձակ, լիակատար անհեթեթություն», — արձագանքում է Մակրոնը, երբ Ֆրանսուազ Դեգուան հարցնում է նրան այդ տեղեկության մասին՝ հիշատակելով նաև այլ միլիարդատերերի անուններ՝ որպես հնարավոր գործատուներ։
«Ես ոչ ոքի մոտ չեմ աշխատելու։ Նախընտրում եմ ունենալ իմ սեփական փոքրիկ անկյունը, քան մեծ տեղ զբաղեցնել ուրիշի տանը։ Ամեն դեպքում, եթե զբաղվեմ բիզնեսով, ապա դա կլինի իմ սեփականը, և ես ավելի շուտ մտածում եմ Ֆրանսիայից դուրս գործունեություն ծավալելու մասին։ Բայց ես ո՛չ նրանց աշխատակիցը կլինեմ, ո՛չ էլ նրանցից որևէ կախվածություն կունենամ։ Երբեք», — վճռականորեն հայտարարում է նա։
Բաց մի թողեք
Վենսը մեկնարկում է 2028 թվականի նախագահական քարոզարշավը՝ խաղալով Թրամփի սխալների վրա․ «Fox News»
ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության որ ուղղություններում սպասել փոփոխություններ
Սերբիայում ոստիկաններ են ձերբակալվել ուսանող ցուցարարների նկատմամբ չափից ավելի բռնություն կիրառելու համար