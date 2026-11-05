Եվրահանձնաժողովը շարունակում է օրակարգում պահել թվային հարկի վերաբերյալ առաջարկը

2026 թ.-ի դրությամբ՝ ԵՄ ութ երկիր արդեն ներդրել էր թվային հարկման որևէ ձև
Եվրահանձնաժողովը, ըստ 2027 թ.-ի իր վերջնական աշխատանքային ծրագրի, շարունակում է օրակարգում պահել 2018 թ.-ին ներկայացված թվային հարկի վերաբերյալ առաջարկը՝ չնայած ավելի վաղ պատրաստված նախագծում նախատեսվում էր այն հանել քննարկումից։
Բրյուսելում արդեն տարիներ շարունակ քննարկվում է տեխնոլոգիական հսկաներին հարկելու հարցը։ Սակայն այս թեման բավականին վիճահարույց է, քանի որ այդ ընկերությունների մեծ մասն ամերիկյան է, իսկ ԵՄ-ն ու ԱՄՆ-ն արդեն իսկ տարաձայնություններ ունեն տեխնոլոգիական ոլորտին առնչվող այլ կանոնակարգերի շուրջ։
Աշխատանքային ծրագրի՝ երեքշաբթի օրը Rapporteur-ի տրամադրության տակ հայտնված նախնական տարբերակում նշված էր, որ 2018 թ.-ին ներկայացված թվային հարկի երկու առաջարկները հանվելու են օրակարգից։
Սակայն վերջնական ծրագրում դրանցից միայն մեկն է նշված որպես հանվող, իսկ մյուսը մնում է քննարկման սեղանին։
Առևտրի հարցերով հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ Հանձնաժողովը հայտարարում է առաջարկը հետ կանչելու մտադրության մասին, ԵՄ Խորհուրդն ու Եվրախորհրդարանը դեռ վեց ամիս ժամանակ ունեն՝ համաձայնության գալու համար։
«Մենք, ըստ էության, քաղաքական խթան ենք տալիս՝ հրավեր ուղղելով մեր համաօրենսդիր գործընկերներին», – նշեց նա՝ լրագրողներին ներկայացնելով տարեկան աշխատանքային ծրագիրը։
Շեֆչովիչը հավելեց, որ սա չի նշանակում, թե Հանձնաժողովը փոխում է իր քաղաքական նպատակները։
Մշտապես արդիական բանավեճ
Երբ այս առաջարկներն առաջին անգամ ներկայացվեցին, անդամ երկրների կառավարությունները չկարողացան համաձայնության գալ դրանց շուրջ։ Քանի որ երկուսն էլ վերաբերում են հարկմանը, դրանց ընդունման համար անհրաժեշտ է ԵՄ անդամ պետությունների միաձայն համաձայնությունը։
«Սա ԵՄ-ի առաջին փորձն էր՝ հարկելու ԵՄ-ից դուրս (օրինակ՝ ԱՄՆ-ում) գործող խոշոր տեխնոլոգիական ընկերություններին, որոնք մեծ թվով եվրոպացի հաճախորդներ ունեն», – Rapporteur-ին ասաց Բրյուսելում տեղակայված Bruegel տնտեսական վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխ ԵՄ մակարդակով ևս քննարկումներն ակտիվացել են՝ կապված միության հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի շուրջ ընթացող բանակցությունների հետ։
Խորհրդարանը հանդես է գալիս եկամտի նոր աղբյուրի ներդրման օգտին, որը հիմնված կլինի թվային հարկի վրա։ Եվրահանձնաժողովը, ըստ զեկուցողին հասանելի դարձած փաստաթղթի, գնահատում է, որ դա կարող է տարեկան մոտ 5 միլիարդ եվրոյի եկամուտ ապահովել։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը չպետք է կախված լինի ԵՄ բյուջեից, հայտարարում է Ֆինլանդիան
Կապույտ ցունամին ուրախություն, հույս և ծաղր է արթնացնում Եվրոպայում
Հանձնաժողովը դիմում է արհեստական բանականությանը՝ ավելի լավ օրենքներ գրելու համար