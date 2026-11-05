05/11/2026

EU – Armenia

Եվրահանձնաժողովը շարունակում է օրակարգում պահել թվային հարկի վերաբերյալ առաջարկը

infomitk@gmail.com 05/11/2026 1 min read

2026 թ.-ի դրությամբ՝ ԵՄ ութ երկիր արդեն ներդրել էր թվային հարկման որևէ ձև

Եվրահանձնաժողովը, ըստ 2027 թ.-ի իր վերջնական աշխատանքային ծրագրի, շարունակում է օրակարգում պահել 2018 թ.-ին ներկայացված թվային հարկի վերաբերյալ առաջարկը՝ չնայած ավելի վաղ պատրաստված նախագծում նախատեսվում էր այն հանել քննարկումից։

Բրյուսելում արդեն տարիներ շարունակ քննարկվում է տեխնոլոգիական հսկաներին հարկելու հարցը։ Սակայն այս թեման բավականին վիճահարույց է, քանի որ այդ ընկերությունների մեծ մասն ամերիկյան է, իսկ ԵՄ-ն ու ԱՄՆ-ն արդեն իսկ տարաձայնություններ ունեն տեխնոլոգիական ոլորտին առնչվող այլ կանոնակարգերի շուրջ։

Աշխատանքային ծրագրի՝ երեքշաբթի օրը Rapporteur-ի տրամադրության տակ հայտնված նախնական տարբերակում նշված էր, որ 2018 թ.-ին ներկայացված թվային հարկի երկու առաջարկները հանվելու են օրակարգից։

Սակայն վերջնական ծրագրում դրանցից միայն մեկն է նշված որպես հանվող, իսկ մյուսը մնում է քննարկման սեղանին։

Առևտրի հարցերով հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ Հանձնաժողովը հայտարարում է առաջարկը հետ կանչելու մտադրության մասին, ԵՄ Խորհուրդն ու Եվրախորհրդարանը դեռ վեց ամիս ժամանակ ունեն՝ համաձայնության գալու համար։

«Մենք, ըստ էության, քաղաքական խթան ենք տալիս՝ հրավեր ուղղելով մեր համաօրենսդիր գործընկերներին», – նշեց նա՝ լրագրողներին ներկայացնելով տարեկան աշխատանքային ծրագիրը։

Շեֆչովիչը հավելեց, որ սա չի նշանակում, թե Հանձնաժողովը փոխում է իր քաղաքական նպատակները։

Մշտապես արդիական բանավեճ

Երբ այս առաջարկներն առաջին անգամ ներկայացվեցին, անդամ երկրների կառավարությունները չկարողացան համաձայնության գալ դրանց շուրջ։ Քանի որ երկուսն էլ վերաբերում են հարկմանը, դրանց ընդունման համար անհրաժեշտ է ԵՄ անդամ պետությունների միաձայն համաձայնությունը։

«Սա ԵՄ-ի առաջին փորձն էր՝ հարկելու ԵՄ-ից դուրս (օրինակ՝ ԱՄՆ-ում) գործող խոշոր տեխնոլոգիական ընկերություններին, որոնք մեծ թվով եվրոպացի հաճախորդներ ունեն», – Rapporteur-ին ասաց Բրյուսելում տեղակայված Bruegel տնտեսական վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխ ԵՄ մակարդակով ևս քննարկումներն ակտիվացել են՝ կապված միության հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի շուրջ ընթացող բանակցությունների հետ։

Խորհրդարանը հանդես է գալիս եկամտի նոր աղբյուրի ներդրման օգտին, որը հիմնված կլինի թվային հարկի վրա։ Եվրահանձնաժողովը, ըստ զեկուցողին հասանելի դարձած փաստաթղթի, գնահատում է, որ դա կարող է տարեկան մոտ 5 միլիարդ եվրոյի եկամուտ ապահովել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը չպետք է կախված լինի ԵՄ բյուջեից, հայտարարում է Ֆինլանդիան

05/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կապույտ ցունամին ուրախություն, հույս և ծաղր է արթնացնում Եվրոպայում

05/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանձնաժողովը դիմում է արհեստական ​​բանականությանը՝ ավելի լավ օրենքներ գրելու համար

05/11/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սպառնացել են պայթեցնել ուղևորատար ինքնաթիռը

05/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենսը մեկնարկում է 2028 թվականի նախագահական քարոզարշավը՝ խաղալով Թրամփի սխալների վրա․ «Fox News»

05/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության որ ուղղություններում սպասել փոփոխություններ

05/11/2026 infomitk@gmail.com

Ինձ համար երեկվա համախմբման պրոցեսը ոչ թե քաղաքական է, այլ՝ համազգային

05/11/2026 infomitk@gmail.com