Լը Պենը սպասեցնել է տալիս Ֆարաժին՝ հետաձգելով նրանց հանդիպումը Փարիզում

Աջակողմյան երկու առաջնորդները նախատեսում էին հանդիպել հոկտեմբերին, սակայն նրանցից յուրաքանչյուրի կուսակցությունում իրավիճակը փոխվել է։
ԼՈՆԴՈՆ — Նայջել Ֆարաժը մեծ ոգևորությամբ խոսում էր Փարիզում Մարին Լը Պենի հետ հանդիպելու մասին, սակայն Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնին հավակնող քաղաքական գործիչը ստիպում է իր աջակողմյան դաշնակցին սպասել։
«Reform UK»-ի (Միացյալ Թագավորության «Բարեփոխում» կուսակցություն) առաջնորդի այցը Ֆրանսիա նախատեսված էր հոկտեմբերին՝ որպես տարեվերջին եվրոպական աջ քաղաքական ուժերի առաջնորդների հետ հանդիպումների շարքի կարևոր մաս։
Սակայն Լը Պենի գլխավորած «Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցության չորս պաշտոնյա, որոնք տեղյակ են նրա աշխատանքային գրաֆիկից, հայտնել են (անանուն մնալու պայմանով՝ հաշվի առնելով կուսակցական հարաբերությունների զգայուն բնույթը), որ Լը Պենի հետ հանդիպումը դեռևս նախատեսված չէ։
Ծայրահեղ աջ կուսակցության մի քանի ներկայացուցիչներ նշել են, որ այժմ հրատապ չէ լրատվամիջոցների ուշադրությունը կրկին սևեռել «Reform UK»-ի հետ հարաբերությունների կամ սեպտեմբերին ստորագրված միգրացիոն համաձայնագրի վրա։ Նրանցից մեկը նշել է, որ անհրաժեշտ է կշռադատել Ֆարաժի այցի «հնարավոր օգուտներն ու ծախսերը»։
Լը Պենը շարունակում է մնալ Ֆրանսիայի 2027 թվականի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում հաղթելու ֆավորիտը, սակայն շատ բան է փոխվել և՛ «Ռեֆորմ» (Reform) կուսակցության, և՛ «Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցության համար այն պահից ի վեր, երբ Ֆարաժի ներկայացուցիչներն առաջին անգամ առաջարկեցին այս այցը։
Սեպտեմբերի սկզբին Բիրմինգհեմում կայացած բրիտանական աջակողմյան կուսակցության համաժողովի գլխավոր հյուրը Լը Պենի տեղակալ Ժորդան Բարդելլան էր։ Բարդելլան և Ֆարաժը ներկայացրեցին համաձայնագիր, ըստ որի՝ Ֆրանսիա պետք է վերադարձվեն (արտաքսվեն) բոլոր այն միգրանտները, ովքեր փոքր նավակներով ապօրինի հատում են Լա Մանշ նեղուցը։
Սակայն այս ծրագիրը Ֆրանսիայում բացասական արձագանք գտավ. տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ հարցականի տակ դրեցին, թե ինչու պետք է երկիրն ընդունի ապաստան հայցողներին։
«Ռեֆորմ» կուսակցությունը Բիրմինգհեմում նաև այլ խնդիրների բախվեց։ Այդ ժամանակ հարցումները ցույց էին տալիս, որ «Ռեֆորմ»-ը գրեթե հավասար դիրքերում է իշխող Լեյբորիստական կուսակցության հետ՝ չնայած նրան, որ ավելի մեծ ժողովրդականություն վայելող Էնդի Բըրնհեմը փոխարինել էր Քիր Սթարմերին վարչապետի պաշտոնում։
Այնուհետև, համաժողովի նախօրեին հեռարձակված մի լրագրողական հետաքննություն (գաղտնի նկարահանումներով) նոր հարցեր բարձրացրեց «Ռեֆորմ»-ի ֆինանսների վերաբերյալ, ինչը հանգեցրեց Ֆարաժի երկու բարձրաստիճան օգնականների հրաժարականին։ Դրանից հետո լեյբորիստների վարկանիշը բարելավվեց, իսկ «Ռեֆորմ»-ի համար երկրորդ տեղը պահպանելը դժվարացավ՝ Պահպանողական կուսակցության նկատմամբ աջակցության աճի պատճառով։
Հենց այդ նույն համաժողովին՝ սեպտեմբերի սկզբին, «Ռեֆորմ»-ը հայտնեց, որ Ֆարաժը մինչև հոկտեմբերի վերջ մեկնելու է Ֆրանսիա՝ հանդիպելու Լը Պենին։
Բարդելլայի՝ անգլերենով արտասանած ճառից հետո Ֆարաժը նաև ակնարկեց Փարիզ կատարելիք հնարավոր այցի մասին՝ նշելով. «Միակ թերությունն այն է, որ, կարծում եմ, ինձ կհրավիրեն Փարիզ, և ստիպված կլինեմ ֆրանսերեն խոսել, բայց ոչինչ, կհաղթահարենք դա»։
Սակայն հրավերը այդպես էլ չհաստատվեց։ Երբ հոկտեմբերն ավարտին էր մոտենում, և պարզ դարձավ, որ Ֆարաժին չեն հրավիրի ելույթ ունենալու Օռլեանում կայանալիք «Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցության համաժողովին, «Ռեֆորմ» (Reform) կուսակցության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկն ասաց. «Այն նախատեսված է այս տարվա օրակարգում»։
Փարիզում այդ ժամանակացույցը դեռևս չեն հաստատում։ «Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցության չորս պաշտոնյա, ովքեր ցանկացել են անանուն մնալ և տեղյակ են Մարին լը Պենի ծրագրերին, հայտնել են, որ տեղեկություն չունեն մինչև Սուրբ Ծնունդ Ֆարաջի նախատեսված այցի մասին։
Նրանցից մեկը՝ Լը Պենի օգնականներից մեկը, ենթադրեց, որ Ֆարաջին կարող են առաջարկել հանդիպել Բարդելլայի հետ, ում դիրքերը կուսակցությունում վերջին ամիսներին մի շարք հարվածներ են ստացել։
Լը Պենի մեկ այլ խորհրդական կասկածի տակ դրեց կուսակցության նախագահի՝ Ֆարաջի հետ կապեր հաստատելու նպատակահարմարությունը՝ մատնանշելով հնարավոր դրական և բացասական կողմերը։
«Մեզ ավելի շատ ժամանակ է պետք՝ հնարավոր ծախսերն ու օգուտները մանրակրկիտ կշռադատելու համար», — ասաց նա։
Եվրախորհրդարանում «Ազգային միավորում»-ը ներկայացնող պաշտոնյա Թիբո Ֆրանսուան նշեց, որ «Reform» կուսակցության հետ կան «կանոնավոր շփումներ», և որ երկու կուսակցությունները «շատ շուտով» կհանդիպեն։ Սակայն նա չհստակեցրեց՝ արդյոք այդ հանդիպումը տեղի կունենա այս տարի։
«Reform»-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկն ասաց. «Մեր գլխավոր նպատակը Միացյալ Թագավորության ընտրություններին լիարժեք պատրաստվելն է, իսկ միջազգային ասպարեզում ակտիվ շրջագայությունները հիմա ոչ մի կերպ չեն օգնի Մեծ Բրիտանիային ուղղված մեր ուղերձին»։
Բարդելլայի տնտեսական հարցերով խորհրդական Շառլ-Անրի Գալուան նույնպես նվազ կարևորեց երկու կուսակցությունների միջև հետագա հանդիպումների անհրաժեշտությունը՝ պնդելով, որ միգրացիայի վերաբերյալ նրանց համաձայնագիրն արդեն «պատրաստ է և կարող է կյանքի կոչվել», եթե երկու կուսակցություններն էլ իշխանության գան։
«Այն հետագա քննարկման կարիք չունի, — ասաց նա։ — Յուրաքանչյուր ոք, ով քննադատում է այդ համաձայնագիրը, պարզապես չի հասկանում միգրացիոն հոսքերի էությունը։ Այդ համաձայնագիրը լիովին ձեռնտու է Ֆրանսիային»։
Բարդելլայի մարդի՞կ
Լը Պենը տարիներ շարունակ փորձել է հեռու մնալ այն քայլերից, որոնք ենթադրում են Ֆրանսիայի դուրս գալը Եվրամիությունից՝ մտավախություն ունենալով, որ Brexit-ի նմանությամբ անջատման գաղափարը կարող է վախեցնել ֆրանսիացի ընտրողներին։
«Ֆարաժը դեռևս պաշտպանում է Brexit-ը, մինչդեռ Լը Պենը հրաժարվել է դրանից [այսպես կոչված Frexit-ից], քանի որ դա չափազանց վախեցնող է ֆրանսիացի ընտրողների համար», — նշում է ծայրահեղ աջ ուժերի գծով փորձագետ Ժան-Իվ Կամյուն՝ «Ժան Ժորես» հիմնադրամից (վերլուծական կենտրոն)։ «Բացի այդ, Դոնալդ Թրամփի վերջին պարտությունը միջանկյալ ընտրություններում կուժեղացնի Լը Պենի անվստահությունը թրամփիզմի և Եվրոպայում նրա բոլոր «նմանակների» հանդեպ»։
Միգրացիայի վերաբերյալ համաձայնագիրը ստորագրվել էր Բարդելլայի և Ֆարաժի միջև, ընդ որում՝ դեռ այն ժամանակ կասկածներ կային, թե որքանով է այդ գործարքը պաշտպանվում «Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցության ներսում։
Սեպտեմբերին կայացած «Ռեֆորմ» (Reform) կուսակցության համաժողովից հետո Բարդելլայի հեղինակությունը որոշ չափով նվազեց՝ կապված հակասեմականության մեղադրանքների հետ, որոնք նա կտրականապես հերքել է։
Մինչ Ֆարաժ-Բարդելլա համաձայնագրի կնքումը, Ֆարաժը վճռականորեն առաջարկել էր իրականացնել «Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր ամենախոշոր ռազմական գործողությունը Լա Մանշ նեղուցում»՝ փոքր նավակները ֆրանսիական ափեր վերադարձնելու նպատակով։
«Ինչո՞ւ նրանց հետ ուղարկել Ֆրանսիա, եթե նրանք ֆրանսիացի չեն», — այն ժամանակ ասել էր Լը Պենի մերձավոր շրջապատից մեկը։
Բաց մի թողեք
Մելանշոնի հաջորդ առաքելությունը երիտասարդ ընտրողների համար՝ համոզել ձեր ծնողներին
Այն, ինչ վատ է Թրամփի համար, լավ է Լը Պենի համար
Տուսկի և Նավրոցկիի միջև բախումը սրվում է Լեհաստանի բարձրագույն դատարանի շուրջ