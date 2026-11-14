5 բան, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել Դուբլինի ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովում

Առաջնորդները կքննարկեն Եվրոպայի արհեստական բանականության հավակնությունները: Սակայն, կարևոր է նաև, թե ով է խոսում Եվրոպայի անունից Ուկրաինայի վերաբերյալ բանակցություններում, ինչպես ֆինանսավորել Կիևին և ով է փոխարինում Քրիստին Լագարդին:
ԴՈՒԲԼԻՆ— Եվրոպական խորհրդի գագաթնաժողովներում ծանոթ օրինաչափություն է դառնում. ԵՄ առաջնորդները հրավիրվում են քննարկելու մեկ մեծ ռազմավարական հարց, միայն թե մեկ այլ քաղաքական ճգնաժամ գողանա ներկայացումը:
Ուրբաթ օրը Դուբլինում կայացած հավաքը, կարծես, դժվար թե խախտի այդ միտումը:
Մինչդեռ ԵՄ առաջնորդները, կարծես թե, հանդիպում են արհեստական բանականության վերաբերյալ իրենց առաջին նվիրված քննարկման համար, օրակարգն արդեն լի է Ուկրաինայի շուրջ ավելի անմիջական վեճերով, դաշինքի հաջորդ բյուջեի շուրջ շարունակվող պառակտումներով և այն բանով, թե ով կստանձնի Եվրոպական կենտրոնական բանկի ղեկը:
Պաշտոնական բանակցությունները սկսվում են ժամը 9:45-ին, որին հաջորդում է ճաշը մոտավորապես ժամը 13:00-ին, իսկ մամուլի ասուլիսը նախնականորեն նախատեսված է ժամը 16:15-ին:
Ահա հինգ հարցեր, որոնք իսկապես կարևոր են, և ինչին պետք է ուշադրություն դարձնել:
1. Արհեստական բանականություն (ԱԲ). կարո՞ղ է արդյոք Եվրոպան մրցակցել առաջատար դիրքերում։
Եվրոպական առաջնորդները կքննարկեն, թե ինչպես Եվրոպան կարող է զարգացնել ԱԲ-ի ոլորտում սեփական ներուժը՝ սկսած հաշվողական հզորություններից և ամպային ենթակառուցվածքներից մինչև չիպեր ու մոդելներ։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան քննարկումը կառուցել է ինքնիշխանության հայեցակարգի շուրջ՝ առաջարկելով դիտարկել, թե «ինչպես Եվրոպան կարող է դառնալ առաջատար և ինքնիշխան դերակատար» ԱԲ-ի արժեքային շղթայում։
Հիմնական հարցն այն է, թե արդյոք Եվրոպան պետք է ստեղծի առաջադեմ (frontier) մոդելներ՝ մրցակցելու ամերիկյան և չինական մշակողների հետ, թե՞ կենտրոնանա այդ մոդելների հիման վրա ստեղծված կիրառական լուծումների վրա։ Ֆինլանդիայի վարչապետ Պետերի Օրպոն և Էստոնիայի վարչապետ Կրիստեն Միխալը պնդում են, որ Եվրոպան «կարող է մրցակցել առաջատար դիրքերում» և պետք է ձգտի ավելին անել, քան պարզապես ԱԲ-ի ներդրումն է։
Սակայն խոչընդոտը ֆինանսավորումն է։ Առաջնորդները կքննարկեն, թե ինչպես ապահովել այն հաշվողական հզորությունների ֆինանսավորումը, որոնք անհրաժեշտ են եվրոպական գիտահետազոտական մշակումները պատրաստի արտադրանքի վերածելու համար։ Նրանք նաև կլսեն ֆրանսիական Mistral ընկերության գործադիր տնօրեն Արթուր Մենշին, ով կտրուկ դեմ է արտահայտվել առաջադեմ մշակումներից հրաժարվելուն, ինչպես նաև ԱԲ-ի ոլորտի ռահվիրա Ջեֆրի Հինթոնին՝ տեխնոլոգիաների կարգավորման գլոբալ կանոնների վերաբերյալ։ ԵՄ-ի դիրքորոշումն այն է, որ ԱԲ-ի մասին իրենց օրենքն (AI Act) արդեն իսկ սահմանում է անհրաժեշտ կարգավորող շրջանակը։
Ուշադրության կենտրոնում. արդյոք առաջնորդները կաջակցե՞ն առաջադեմ ԱԲ-ի զարգացմանը և կհատկացնե՞ն արդյոք դրա համար ֆինանսական միջոցներ։
2. Բանակցություններ Ուկրաինայի շուրջ. ո՞վ է ներկայացնելու Եվրոպան։
Օրվա ամենակարևոր քննարկումներից մեկը վերաբերելու է նրան, թե ով պետք է ներկայացնի ԵՄ-ն Ուկրաինայի հարցով ապագա խաղաղ բանակցություններում. հարց, որի շուրջ եվրոպացի պաշտոնյաների միջև դեռևս տարաձայնություններ կան։
Սա մարտահրավեր է միության համար, որի ներսում այս ընտրության շուրջ խորը տարաձայնություններ կան։
Կոշտան ցանկանում է ավելի մեծ հստակություն եվրոպական ներկայացուցչության հարցում և միության 27 անդամների կողմից միասնական դիրքորոշման արտահայտում։ ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը պնդում է, որ պայմանագրերն արդեն իսկ պատասխան են տալիս այդ հարցին. միությունը պետք է ներկայացնեն ինքն ու Կոշտան։ Էստոնիայի վարչապետ Կրիստեն Միխալը պաշտպանել է այս մոտեցումը։
Ֆրանսիան և Գերմանիան, սակայն, այլ կարծիքի են։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը հինգշաբթի հայտարարեց, որ Եվրոպան նախ պետք է համաձայնության գա իր առաջարկների և անվտանգության տեսլականի շուրջ։ Ֆրիդրիխ Մերցը (որպես կանցլերության թեկնածու) պաշտպանեց E3 ձևաչափը (Գերմանիա, Ֆրանսիա և Մեծ Բրիտանիա)՝ որպես «կայացած ձևաչափ»՝ հավելելով. «Ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում նրանում, որ ամեն ինչ մնա այնպես, ինչպես կա»։
Ուշադրության կենտրոնում. արդյոք առաջնորդները կհստակեցնեն, թե ով է խոսում Եվրոպայի անունից, թե՞ կպահպանեն ազդեցության տարբեր, մրցակցող ուղիները։
3. Ուկրաինայի ֆինանսավորումը. 70 միլիարդ եվրոյի պակասուրդ
Ակնկալվում է, որ առաջնորդները կանդրադառնան նաև Ուկրաինայի ֆինանսական կարիքներին, քանի որ հաջորդ տարի Կիևը բախվելու է 70 միլիարդ եվրոյի պակասուրդի։
Կոշտային ուղղված նամակում Մերցը Ուկրաինայի ֆինանսավորման հարցը կապել է ԵՄ-ի հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի շուրջ բանակցությունների հետ։ Սա դժգոհություն է առաջացրել այն կառավարությունների շրջանում, որոնք զգուշանում են նոր պարտավորություններ ստանձնելուց։ Նա նշել է, որ Գերմանիան՝ որպես ԵՄ բյուջեի ամենախոշոր դոնոր, չի կարող հանդուրժել, որ այլ երկրներ Ուկրաինայի և եվրոպական անվտանգության հարցերում «անվճար օգտվեն» ուրիշների ջանքերից։
Ֆինանսավորման շուրջ բանավեճը կապված է նաև հնարավոր կարգավորման գործընթացում Եվրոպայի ունեցած ազդեցության լծակների հետ։ Օրենսդիրներից ոմանք առաջարկում են սառեցված ռուսական ակտիվները տեղափոխել ԵՄ-ի վերահսկողության տակ գտնվող կառույց՝ հինգշաբթի օրը ուղարկված նամակում պնդելով, որ այդ միջոցները չպետք է հասանելի լինեն այնպիսի համաձայնագրի դեպքում, որը կկնքվի առանց Եվրոպայի մասնակցության։
Ուկրաինայի ֆինանսավորման հարցը, ամենայն հավանականությամբ, կրկին կքննարկվի նոյեմբերի 26-27-ին կայանալիք գագաթնաժողովի ընթացքում։
Ուշադրության կենտրոնում. արդյոք խաղաղ բանակցությունները կփոխեն ֆինանսավորման շուրջ բանավեճի ընթացքը, և արդյոք կառավարություններին կհաջողվի մինչև նոյեմբերյան գագաթնաժողովը մոտեցնել իրենց դիրքորոշումները։
4. ԵՄ բյուջե. Գործարքի կնքում, ոչ թե գործարք
ԵՄ 2028-2034 թվականների բյուջեն պաշտոնապես չի ներառվել ուրբաթ օրվա օրակարգում, սակայն առաջնորդները, ինչպես սպասվում է, կքննարկեն այն նիստի ընթացքում: Հնարավոր փոխզիջումների մասին նոր բանակցային փաստաթուղթը սպասվում է նոյեմբերի 21-ին՝ գագաթնաժողովից առաջ:
Դուբլինում առաջընթաց չի սպասվում: Մերցը ազդանշան է տվել, որ հավաքը կօգտագործի երկկողմ բանակցությունների համար, այդ թվում՝ Մակրոնի հետ:
Ինչին ուշադրություն դարձնել. Նշաններ, որ խոշոր ներդրողներն ու կառավարությունները, որոնք սպառնում են խոչընդոտել գործարքը, նեղացնում են իրենց տարաձայնությունները:
5. ԵԿԲ մրցավազք. Ավելի լայն աշխատատեղերի գործարք
Հինգշաբթի Դուբլինում առաջին զրույցից հետո, Մակրոնը և Մերցը, ինչպես սպասվում է, կքննարկեն Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահ Քրիստին Լագարդին փոխարինելու մրցավազքը: Իսպանիայից Պաբլո Հերնանդես դե Կոսը և նախկին հոլանդացի կենտրոնական բանկիր Կլաաս Նոտը գլխավոր հավակնորդներն են:
Նախագահական պաշտոնը երեք ավագ պաշտոնների նշանակումների շուրջ ավելի լայն մրցակցության մաս է կազմում, որտեղ գերմանացի Իզաբել Շնաբելը և իռլանդացի Ֆիլիպ Լեյնը նույնպես պետք է լքեն ԵԿԲ-ի գործադիր խորհուրդը 2027 թվականին: Փարիզն ու Բեռլինը երկուսն էլ ցանկանում են գլխավոր տնտեսագետի պաշտոնը, ըստ քննարկումներին ծանոթ երկու պաշտոնյաների: Մեկը ենթադրել է, որ Գերմանիան կարող է այն ապահովել՝ աջակցելով Հերնանդես դե Կոսին, ով համարվում է Նոտից պակաս կռվարար։
Նոյեմբերի 26-27-ի գագաթնաժողովում սպասվում է համաձայնության գալ: Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը և Նիդեռլանդների առաջնորդ Ռոբ Ջեթենը, որոնք երկուսն էլ աջակցում են իրենց երկրի թեկնածուներին, կբացակայեն Դուբլինից՝ ներքին քաղաքական ճնշումների պատճառով։
Ինչին ուշադրություն դարձնել. Արդյո՞ք Մակրոնը և Մերցը կսկսեն աջակցել ԵԿԲ-ի բարձրագույն պաշտոնների համար նոյեմբերից առաջ։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն համաձայնել է 5 երկրների հետ, որոնք կղեկավարեն Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունները, ինչպես և եղավ
Զելենսկին պահանջում է, որ Եվրոպան դառնա Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունների «կանոնավոր մասը»
Արդյո՞ք Եվրոպան հասել է միասնության գագաթնակետին