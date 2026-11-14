ԵՄ-ն համաձայնել է 5 երկրների հետ, որոնք կղեկավարեն Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունները, ինչպես և եղավ

Գերմանիան, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Իտալիան և Լեհաստանը՝ գումարած Եվրոպական հանձնաժողովը և Խորհուրդը, կներկայացնեն Եվրոպան Ուկրաինայի շուրջ ապագա բանակցություններում։
ԴՈՒԲԼԻՆ — ԵՄ առաջնորդները համաձայնության են եկել, որ E5 ձևաչափը՝ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Իտալիան և Լեհաստանը՝ ազգային անվտանգության խորհրդականների մակարդակով, գումարած Եվրոպական հանձնաժողովը և Խորհուրդը, կներկայացնեն դաշինքը Ռուսաստան-Ուկրաինա ապագա ցանկացած խաղաղ բանակցություններում։
Ուրբաթ օրը Դուբլինում ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովում որոշումը կայացվել է շաբաթներ տևած ներքին բախումներից հետո, թե ով պետք է խոսի Եվրոպայի անունից Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի կողմից պատերազմի ավարտի շուրջ բանակցություններում, և մեկ օր անց այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ դեսպան Սթիվ Վիտկոֆը հայտարարեց, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բաց է Եվրոպայի մասնակցության համար բանակցությունների հաջորդ փուլին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հինգշաբթի օրը Դուբլինում համաշխարհային առաջնորդների հետ զրույցի ժամանակ ճնշում է գործադրել ԵՄ կառավարությունների վրա՝ ակտիվացնել մասնակցությունը Ուկրաինայի խաղաղության բանակցություններին։
«Մենք պետք է համոզվենք, որ Եվրոպան կդառնա այս բանակցությունների մշտական մաս», – ասաց Զելենսկին։
Ուկրաինան մնաց գլխավոր թեման
Առաջնորդները վերադառնում են տուն՝ իրենց շարասյուներով, իսկ գագաթնաժողովի ամենակարևոր հարցը՝ թե ով պետք է Եվրոպայի անունից խոսի Ուկրաինայի հարցով, կարծես թե լուծում ստացավ «E5» ձևաչափով՝ Եվրահանձնաժողովի և Եվրոպական խորհրդի մասնակցությամբ։ Նրանց չհաջողվեց գտնել այն «սուպերհերոսին», որին ակնկալում էին որոշ առաջնորդներ։
Քիչ հավանական է, որ այս պայմանավորվածությունը դուր կգա ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասին. ուրբաթ օրը կայացած հանդիպմանը նա մոտեցել էր այն դիրքորոշմամբ, որ, ըստ տրամաբանության, հենց ինքը պետք է ներկայացնի ԵՄ-ն։
Ինչ վերաբերում է Կիևի ֆինանսավորմանը, ապա Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը խոստացավ մինչև հաջորդ Եվրոպական խորհուրդը (որը նախատեսված է նոյեմբերի 26-27-ին) լուծում գտնել Ուկրաինայի՝ մինչև 2027 թվականի ֆինանսական կարիքները հոգալու համար։
ԵՄ-ն շարունակում է ընտրած ուղղությունը արհեստական բանականության (ԱԲ) ոլորտում
ԵՄ առաջնորդների՝ արհեստական բանականությանը նվիրված առաջին հանդիպումը մեծ իրադարձություն չդարձավ։ Օրվա հիմնական թեման «ինքնիշխանությունն» էր. առաջնորդները քննարկումներ սկսեցին՝ Microsoft-ի գլոբալ խափանման ֆոնին, և փոքր քայլեր ձեռնարկեցին՝ նվազեցնելու միության կախվածությունը ամերիկյան ու չինական մոդելներից և սարքավորումներից։
Ինչպես և սպասվում էր, գլխավոր թեման ֆինանսներն էին։ Միությունը պետք է միջոցներ գտնի՝ հավասարվելու ԱՄՆ-ի և Չինաստանի կողմից հաշվողական հզորությունների վրա ծախսվող հսկայական գումարներին, որոնք առանցքային նշանակություն ունեն առաջադեմ ԱԲ մոդելների ուսուցման համար։
Պատվավոր հյուր՝ Mistral ընկերության գործադիր տնօրեն Արթուր Մենշը նշեց, որ այն բոլոր միջոցները, որոնք ծախսվում են եվրոպական ծառայությունները ամերիկյան ենթակառուցվածքների (օրինակ՝ Microsoft-ի) վրա գործարկելու համար, չեն կարող ուղղվել «մեր վերահսկողության տակ գտնվող ենթակառուցվածքների ստեղծմանը»։
Եվրահանձնաժողովը պատրաստ է քննարկել այս փաստարկը։ Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն Ֆոն դեր Լայենը նույնիսկ հակադարձեց օրենքի վերաբերյալ հնչող այն քննադատությանը, թե այն կխոչընդոտի նորարարությունը՝ նշելով, որ այժմ դրա համար գովասանքի են արժանանում, միաժամանակ պատրաստակամություն հայտնեց ԱՄՆ Կոնգրեսի հետ համագործակցել արհեստական բանականության անվտանգության գլոբալ չափորոշիչների սահմանման ուղղությամբ։
Ֆոն դեր Լայենը ակնարկում է ԱՄՆ Կոնգրեսի հետ արհեստական բանականության կառավարման շուրջ համագործակցելու հնարավորությունը
Արդյոք ԱՄՆ միջանկյալ ընտրություններից հետո որևէ բան փոխվե՞լ է արհեստական բանականության (ԱԲ) կառավարման հարցում, և կարո՞ղ է արդյոք ԵՄ-ն համագործակցել ԱՄՆ-ի հետ այս թեմայով։ Ֆոն դեր Լայենը չի բացառում նման հնարավորությունը։
«Շատ հետաքրքիր կլինի աշխատել Կոնգրեսի հետ… արժե դիտարկել քննարկելու հնարավորությունը, թե ինչպես կարող ենք մոտենալ արհեստական բանականության գլոբալ կառավարման թեմային»։
Կոշտա․ Նորմալ է, երբ կա մեկից ավելի ներկայացուցիչ
Ըստ Կոշտայի՝ հակասություն չկա Ուկրաինայի հարցում միասնական դիրքորոշում ունենալու և բանակցային սեղանի շուրջ ԵՄ հինգ երկրների ու ԵՄ ինստիտուտների կողմից ներկայացված լինելու միջև։
«Կարևոր է ունենալ թիմ և հանդես գալ միասնական դիրքորոշմամբ», – նշեց Եվրոպական խորհրդի նախագահը՝ հավելելով, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նույնպես բանակցություններ վարելու համար նշանակել է երկու ներկայացուցչի՝ Սթիվ Ուիթքոֆին և Ջարեդ Քուշներին։
Գերմանիան ողջունում է որոշումը, ըստ որի՝ E5-ը և ԵՄ-ն ներկայացնում են Եվրոպան Ուկրաինայի շուրջ բանակցություններում
«Գերմանիայի կառավարությունը ողջունում է այս որոշումը և դիտարկում այն որպես մինչ այժմ իր որդեգրած բանակցային մոտեցման հաստատում», – հայտարարել է կառավարության խոսնակը։ «Այժմ կարևոր է կենտրոնանալ խաղաղ համաձայնագրի բովանդակության վրա»։
Ֆոն դեր Լայենը պատասխանում է արհեստական բանականության մասին օրենքի վերաբերյալ քննադատություններին
Ֆոն դեր Լայենը չի զսպել իր հեգնական բավարարվածությունը։ Նա հիշեցրեց, թե ինչպես ԵՄ-ն բախվեց սուր քննադատության, երբ 2024 թվականին ընդունեց արհեստական բանականության (ԱԲ) մասին օրենքը՝ միության համար նշանակալի այս փաստաթուղթը։ Թերահավատները պնդում էին, թե այն կխոչընդոտի նորարարությունները։
«Այսօր մենք արժանանում ենք բազմաթիվ գովասանքների»՝ առաջինը լինելու համար, — ասաց նա։
Գերմանիայի խորհրդարանը պատժում է Մերցի խոսնակին՝ կարևոր լսումներին չներկայանալու համար՝ կրճատելով բյուջեն
Ֆրիդրիխ Մերցի խոսնակ Շտեֆան Կոռնելիուսը երկար ժամանակ չի մոռանա ԵՄ այս գագաթնաժողովը։
Մինչ նա Դուբլինում ուղեկցում էր Գերմանիայի կանցլերին, Բունդեսթագի բյուջետային հանձնաժողովը խստորեն նկատողություն արեց նրան՝ Դաշնային մամուլի գրասենյակի (որը ղեկավարում է Կոռնելիուսը) բյուջեին նվիրված կարևոր լսումներին բացակայելու համար։ Արդյունքում՝ գրասենյակի տարեկան 20 միլիոն եվրո կազմող բյուջեն կրճատվեց 1 միլիոն եվրոյով, իսկ ևս 10 միլիոն եվրո սառեցվեց՝ մինչև Կոռնելիուսը անձամբ ներողություն խնդրի իր բացակայության համար։ Այս մասին հայտնել են հանձնաժողովի երկու պատգամավորներ։
Բյուջետային հանձնաժողովը պնդում է, որ գրասենյակների և նախարարությունների բոլոր ղեկավարները, այդ թվում՝ նախարարները, պարտավոր են ներկա գտնվել իրենց բյուջեին վերաբերող լսումներին և այդ ընթացքում չեղարկել ցանկացած գործուղում։ Կոռնելիուսն ավելի վաղ փորձել էր ներողություն խնդրել նամակի և հեռախոսազանգի միջոցով՝ բացատրելով, որ ստիպված է եղել ուղեկցել կանցլերին Դուբլին՝ ԵՄ գագաթնաժողովին։
Սակայն հանձնաժողովի համար այս պատճառաբանությունը բավարար չէր. պատգամավորների խոսքով՝ Կոռնելիուսը կարող էր կանցլերի հետ Իռլանդիա ուղարկել կառավարության խոսնակի երկու տեղակալներից մեկին։
Ֆոն դեր Լայենը խոստանում է մինչև Եվրոպական խորհրդի հաջորդ նիստը ներկայացնել Ուկրաինայի ֆինանսավորման ծրագիրը
Եվրոպ Նա նաև հաստատեց, որ քանի որ Եվրոպան միանում է Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի հետ բազմակողմ բանակցություններին, «մեր ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի պատերազմի ավարտը», ինչպես նաև՝ անվտանգության ամուր և իրավաբանորեն պարտադիր երաշխիքների ստեղծումը։
Հանձնաժողովը ծրագրում է առաջարկ ներկայացնել տեխնոլոգիական ինքնիշխանության ֆինանսավորման վերաբերյալ
Եվրոպական հանձնաժողովը կներկայացնի ծրագիր՝ ուղղված ֆինանսավորման ավելացմանը, որպեսզի Եվրոպան ավելի քիչ կախվածություն ունենա օտարերկրյա տեխնոլոգիաներից և դառնա ավելի ինքնիշխան, հայտարարել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ակնկալվում է, որ այդ ծրագիրը կներկայացվի Եվրոպական խորհրդի հաջորդ նիստին։ Հանձնաժողովի սեփական գնահատականների համաձայն՝ անհրաժեշտ է 500 միլիարդ եվրո։
Հանձնաժողովը երկու շաբաթից կներկայացնի արդյունաբերական ոլորտում արհեստական բանականության (ԱԲ) վերաբերյալ ծրագրի առաջին մասը
Հայտնի էր, որ Եվրոպական հանձնաժողովը ծրագիր է պատրաստում՝ հինգ ոլորտներում արդյունաբերական արհեստական բանականության զարգացումը խթանելու համար։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն այժմ հաստատում է, որ այդ ծրագրի առաջին մասը կներկայացվի երկու շաբաթից։
ԱԲ-ի անվտանգության հարցում ԵՄ-ն հավատարիմ է մնում իր դիրքորոշմանը. «Մենք դրա համար ունենք օրենք»
Արդեն մի քանի ամիս է՝ ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարարում են, որ միությունը լիովին պատրաստ է դիմակայելու ԱԲ-ի հետ կապված անվտանգության մարտահրավերներին, քանի որ արդեն իսկ ունի համապատասխան օրենք՝ «Արհեստական բանականության մասին ակտը»։
Անտոնիու Կոշտան նույնպես հավատարիմ է մնում այդ մոտեցմանը՝ նշելով, որ ԵՄ-ն «աշխարհում առաջին տարածաշրջանն է, որն ունի ԱԲ-ի կառավարման համակարգ»։ Նա հավելեց, որ միությունը պետք է ակտիվ դերակատարում ունենա ԱԲ-ի անվտանգության գլոբալ չափորոշիչների սահմանման շուրջ քննարկումներում՝ թե՛ G7-ի, թե՛ G20-ի շրջանակներում։
Կոշտան նշում է, որ ԱԲ-ի ոլորտում ԵՄ ֆինանսավորումը «զգալի» ավելացման կարիք ունի
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան զգուշացրել է, որ թեև ԱԲ-ի ֆինանսավորման ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ արդեն կատարվել են, դեռ շատ ավելին է պահանջվում։
«Մենք արդեն իսկ ներգրավում ենք պետական և մասնավոր միջոցներ՝ Եվրոպայում ԱԲ-ի հզոր էկոհամակարգ ստեղծել Կոշտան հաստատում է, որ E5-ը և ԵՄ-ն կներկայացնեն Եվրոպան Ուկրաինայի շուրջ բանակցություններում
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան հայտարարել է, որ «այսօր առաջնորդները համաձայնության եկան, որ բանակցություններում մեր եվրոպական թիմը կազմված կլինի ԵՄ-ից և «կամավորների կոալիցիայի» E5 խմբից»։ Բանակցություններին կմասնակցեն E5-ը (Գերմանիա, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, Իտալիա և Լեհաստան)՝ ԵՄ կառույցների ներկայացուցիչների հետ միասին։
ԵՄ առաջնորդները պատրաստվում են համաձայնեցնել Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունների ձևաչափը՝ E5-ի, Եվրահանձնաժողովի և Եվրոպական խորհրդի մասնակցությամբ
Երկու պաշտոնյայի և մեկ դիվանագետի փոխանցմամբ՝ ԵՄ առաջնորդները մոտ են Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունների ձևաչափի վերաբերյալ համաձայնության գալուն։ Բանակցություններին կմասնակցեն E5-ի երկրները՝ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Իտալիան և Լեհաստանը, ինչպես նաև ԵՄ կառույցների՝ այդ թվում՝ Եվրահանձնաժողովի և Եվրոպական խորհրդի ներկայացուցիչները։ Պաշտոնյաներից մեկի խոսքով՝ երկրները կներկայացվեն ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականների մակարդակով։
Բաց մի թողեք
5 բան, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել Դուբլինի ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովում
Զելենսկին պահանջում է, որ Եվրոպան դառնա Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունների «կանոնավոր մասը»
Արդյո՞ք Եվրոպան հասել է միասնության գագաթնակետին