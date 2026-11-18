Կարոլին Շմիդտը անհետ կորած է համարվում 2026 թվականի սեպտեմբերի 6-ից։ Վերջին անգամ նրան տեսել են Միտենվալդի և Գարմիշ-Պարտենկիրխենի շրջակայքում՝ Բավարիա-Տիրոլ սահմանի մոտակայքում գտնվող լեռնային արահետներում։ Արդեն ավելի քան տասը շաբաթ է՝ նրանից ոչ մի հետք չկա։
Կարոլին Շմիդտը սիրում է բնությունը, ակտիվ կենսակերպ է վարում և փորձառու է լեռնային արշավների հարցում։ Հայտնի է, որ անհետանալուց առաջ 25-ամյա աղջիկը երկու անգամ լեռնային արշավի է գնացել, այդ թվում՝ Ավստրիայի հետ սահմանակից տարածքում։ Մոտ յոթ շաբաթ առաջ նրա հարազատները Գարմիշ-Պարտենկիրխենի ոստիկանությունում հայտարարություն են ներկայացրել նրա անհետացման վերաբերյալ (աղբյուրը՝ գերմաներենով)։
Հարազատների հետ վերջին կապը եղել է սեպտեմբերի 6-ին։ Այդ ժամանակվանից ի վեր նրա գտնվելու վայրն անհայտ է։
Ծնողների հուսահատ որոնումները
Անհետ կորած Կարոլինի հարազատները ստեղծել են հատուկ կայքէջ՝ նրա որոնումների համար (աղբյուրը՝ գերմաներենով)։ Այնտեղ ներկայացված է որոնողական աշխատանքների ընթացքը։ Բացի ընթացիկ տեղեկություններից և անհետ կորած կնոջ լուսանկարներից, կայքում կան նաև Մի քանի շաբաթ շարունակ նա մանրակրկիտ զննել է Գարմիշ-Պարտենկիրխենի շրջակա լեռնային տարածքը՝ ստուգելով արշավային այն երթուղիները, որոնցով հնարավոր է՝ անցած լինի նրա դուստրը։ Այս մասին հաղորդել են տարբեր հեռուստաալիքներ։
Կարոլինի հայրը, ով ինքն էլ փորձառու լեռնագնաց է, համոզված է, որ դուստրը ոչ մի ավելորդ ռիսկի չէր դիմի։ «Augsburger Allgemeine» թերթին տված հարցազրույցում նա ընդգծել է, որ դուստրը մարզական կենսակերպ է վարում և փորձառու լեռնագնաց է։ Չնայած գործադրած մեծ ջանքերին՝ նրան առայժմ չի հաջողվել որևէ նոր հետք գտնել։
Նոյեմբերի 13-ին նա «Allgäuer Zeitung» թերթին ասել է. «Ցավոք, որևէ հուսալի նոր տեղեկություն կամ հետք չկա»։ Ուստի, չնայած որոնողական ինտենսիվ աշխատանքներին, 25-ամյա աղջկա ճակատագիրը դեռևս անհայտ է մնում։
Ոստիկանությունն ու հարազատները դեռ հույս ունեն
Ըստ ոստիկանության տվյալների՝ Կարոլին Շմիդտը մոտ 1,75 մետր հասակ ունի, շատ նիհար է, ունի միջին երկարության շիկավուն մազեր և կապույտ աչքեր։ Ենթադրվում է, որ նա վերջին անգամ հագին ունեցել է «The North Face» ապրանքանիշի մոխրագույն-վարդագույն ֆլիսե բաճկոն և «Scarpa» ապրանքանիշի՝ լեռնային վազքի համար նախատեսված մոխրագույն կոշիկներ։ Նա իր հետ ունեցել է նաև «Deuter» ապրանքանիշի մոխրագույն-կարմիր ուսապարկ։
Ոստիկանությունը, ի պատասխան «Allgäuer Zeitung»-ի հարցմանը, հայտնել է, որ Վերին Բավարիայի հարավային (Oberbayern Süd) տարածաշրջանային ոստիկանական վարչությունը նոյեմբերի 13-ին հայտարարել է. «Հետաքննության ներկա փուլում որևէ ցուցում չկա, որ դեպքին կարող է առնչվել այլ անձ»։
Տեղեկություններ են փնտրվում նաև Տիրոլում։ Անդրադառնալով Կարոլինի բջջային հեռախոսին՝ Զեեֆելդի ոստիկանական բաժանմունքից Էնգելբերտ Թումը նոյեմբերի 4-ին «Tiroler Tageszeitung»-ին ասել է. «Հեռախոսը երկար ժամանակ է, ինչ ցանցում չի գրանցվել»։ Ավելի վաղ հաղորդումներ էին եղել, որ տարածաշրջանում հնարավոր է՝ տեսել են անհետ կորած կնոջը։ Այնուամենայնիվ, երիտասարդ կնոջ գտնվելու վայրը պարզելու ուղղությամբ հետաքննությունը շարունակվում է։
Գարմիշ-Պարտենկիրխենի ոստիկանությունը հանրության օգնությունն է խնդրում անհետ կորած կնոջ որոնման գործում։ Այն վկաներին, ովքեր տեղեկություն ունեն 25-ամյա կնոջ ներկայիս գտնվելու վայրի մասին, խնդրում ենք զանգահարել (08821) 9170 հեռախոսահամարով։
Բաց մի թողեք
Արքայազն Հարին Ուկրաինա կատարած անակնկալ այցի ժամանակ ասել է․ «Դուք հաղթելու եք»
Էստոնիան փակում է Ռուսաստանի հետ սահմանը՝ պաշտպանական ընկերության դեմ իրականացված «դիվերսիոն հարձակումից» հետո
Թուրքիայի զինագործական հսկան խաղադրույք է կատարում, որ Ռուսաստանը կհաղթահարի ԵՄ «Գնեք եվրոպականը» ջանքերը