Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին սկսել են անվանել «պարոն Շանտաժ» այն բանից հետո, երբ նա սպառնացել է խափանել ԵՄ բազմամյա բյուջեի քննարկումները՝ ծախսերի կրճատման հարցի հեռ առաջացած անհամաձայնությունից հետո։
Համաձայն հոդվածի, եվրոպացի դիվանագետներից մեկը մեղադրել է Ֆրանսիայի նախագահին այն բանում, որ նա ստորադասում է համաեվրոպական շահերը առաջիկայում Ֆրանսիայում կայանալիք նախագահական ընտրույուններին։
«Դա պարզապես նողկալի է՝ գալ ու բանակցությունները պատանդ վերցնել՝ ազգային ընտրությունների պատճառով»,- հայտարարել է պարբերականի հետ զրուցակից դիվանգետը։ Մակրոնը խիստ քննադատել է ԵՄ Խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտային, նրա մոտեցումը համարելով ռազմավարական սխալ Եվրոպայի համար։
Բաց մի թողեք
Հայաստանի դիվանագիտությունն Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանության հարցում
Ավինյանը շատ ավելի «թափով» կշարունակի ազատումները
ՀԱՊԿ-ը չի բարձրացնում Հայաստանին կազմակերպությունից հանելու հարցը. Մասադիկով