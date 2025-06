Միջազգային ծաղր ու ծանակի առարկա է դարձել: Ինքն էլ, իր հետ հայերն ու Հայաստանն էլ: Մենք ենք արդեն սովորել զույգի լպիրշությանը. աշխարհը դեռ նոր է բացահայտում:

Հեղինակավոր Euronews-ն անգամ խճճվել է Նիկոլի աննախադեպ լպիրշությունից: Գրել է, որ «Փաշինյանն ընդունել է մարտահրավերն՝ ապացուցելու համար, որ թլպատված է», ավելացնելով, որ «թլպատումը տարածված պրակտիկա է երկրի քրիստոնյաների շրջանում»:

ԱԺ նախկին պատգամավոր Արա Ֆարմանյան

Եվրոնյուզը, հավանաբար մեր ամոթից, փոխել է վերնագիրը:

Հիմա այսպես է՝ In bitter duel with Armenian church, PM Pashinyan offers to prove he is not circumcised

Թարգմանաբար՝ Հայկական եկեղեցու հետ դաժան մենամարտում վարչապետ Փաշինյանը առաջարկում է ապացուցել, որ թլպատված չէ:

Նախկին վերնագիրն այսպես էր՝

Unusual offer: Armenian PM offers to show penis to Orthodox Church head in ongoing squabble

Թարգմանաբար՝ Անսովոր առաջարկ. Հայաստանի վարչապետը առաջարկում է առնանդամը ցույց տալ ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդին՝ շարունակվող վեճի ժամանակ:

Լրագրող Թաթուլ Հակոբյան

