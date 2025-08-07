«Տոնոյան» ԲԿ-ում վիրահատված կինը «քթի ծայրի շրջանի այրվածք»-ով տեղափոխվել է Այրվածքաբանության ազգային կենտրոն․ Լուսանկար

Օգոստոսի 1-ին արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։
Ժամը 12։10-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Շենգավիթի բաժնում տեղեկություն է ստացվել, որ «քթի ծայրի շրջանի այրվածք հարցականով» 4-րդ աստիճան, 3 շաբաթ ուշացած» «Այրվածքաբանության ազգային կենտրոն» բուժօգնության է դիմել մի քաղաքացի։
Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի ծառայողները պարզել են, որ բուժօգնության տեղափոխվածը Երևանի բնակիչ 32-ամյա Ելիզավետա Ա․-ն է, ում հուլիսի 11-ին «Տոնոյան» բժշկական կենտրոնում բժիշկ՝ Բագրատ Գևորգյանը վիրահատել է քթի խեցիների և միջնապատի հատվածներում, որից հետո նրա քթի ծայրի և խոռոչների շրջանում առաջացել են այրվածքի նմանվող վերքեր։
Դեպքի փաստով ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Շենգավիթ վարչական շրջանի քննչական բաժին։
Բաց մի թողեք
Վահե Ղազարյանի աներձագը՝ Արա Մելիքսեթյանը դարձել է Իջևան ԲԿ տնօրեն․ Լուսանկար
ՊՎԾ-ն և ԱԱԾ-ն պետք է խոշորացույցի տակ պահեն առողջապահության նախարարությունը․ նախարարության բոլոր մրցույթները, նշանակումները․․․
Ի՞նչ պատճառով է 49-ամյա կինը մաhացել՝ շտապօգնության, թե՝ «Արմենիա» ԲԿ-ի