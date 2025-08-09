09/08/2025

Մինչ ՀՀ վարչապետը Վաշինգտոնում է, իր հայրենիքում նա հետապնդում է Սամվել Կարապետյանին․ Լորա Լումեր

Ամերիկացի քաղաքական ակտիվիստ Լորա Լումերը, ով հայտնի է Դոնալդ Թրամփին աջակցելով և նրա վարչակազմում կադրային որոշումների վրա ազդելով, իր միկրոբլոգում անդրադարձել է հայ գործարար, բարերար Սամվել Կարապետյանի կալանավորմանը։

«Ջո Բայդենը սկսել է նախագահ Թրամփի քաղաքական հետապնդման անհաջող փորձը։ Բրազիլիայի նախագահը ձերբակալել և քաղաքական հետապնդման է ենթարկել Ժաիր Բոլսոնարուին: Ռումինիայում չեղյալ են հայտարարել ընտրությունները և հետապնդել Թրամփին աջակցող պոպուլիստական թեկնածուին:

Մինչ Հայաստանի վարչապետը Վաշինգտոնում է, իր հայրենիքում նա հետապնդում է քրիստոնեական արժեքներ դավանող գործարար Սամվել Կարապետյանին:

Դադարեցրեք իշխանությունը որպես զենք օգտագործել քաղաքական հակառակորդների դեմ: Սա գլոբալ ճգնաժամ է։ Եվ այն արագորեն թափ է հավաքում ամբողջ աշխարհում», — գրում է Լումերը։

