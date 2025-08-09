09/08/2025

Պատմությունն էլ ոգի ունի, և այն չի ներում ոչ դահիճին, ոչ էլ պատրանքներով ապրողներին. Սիմոնյան

infomitk@gmail.com 09/08/2025 1 min read

ԱԺ նախկին պատգամավոր, իրավաբան Տարոն Սիմոնյանի ֆեյսբուքյան գրառումը․

«Եվ այսպես արդեն որերրորդ տասնամյակն է, հարյուրամայկն ու միգուցե՝ հազարամյակն է՝ հաջորդ սերնդին կտակում ենք ծանր բեռ ու միայն հույս, որ ինչ-որ ապագայում՝ անորոշ մի օր, մեր ազգի անունից որոշում ընդունող մարդիկ էլ ողջախոհ կլինեն, իրատես ու ազգասեր …

Այս քաղաքակրթական կրկնվող վերադարձում միայն մի բան է, որ անփոփոխ է մնում՝ ուղեղն արհամարհելու, հույզերին տրվելու, ակնհայտը տեսնել չցանկանալու և խաղաղության պատրանքով ու օրվա հաճույքով ապրելու, այլ կերպ ասած՝ չհասունանալու մեր ներքին մղումն է …

Պատմությունն էլ ոգի ունի, և այն չի ներում ոչ դահիճին, ոչ էլ պատրանքներով ապրողներին»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Սա Թրամփ-Ալիեւ գործարք էր, որում Փաշինյանը ընդամենը բուտաֆորիայի դեր ա խաղացել․ Զուրաբյան

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նման թղթեր ստորագրելու սահմանադրական լիազորություններ ՀՀ վարչապետը չունի․ Բագրատյան

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շուտով կլսեք․ Ստորագրողը հո ես չէի, ես ի՞նչ կապ ունեմ այդ փաստաթղթի հետ․ Դեմոյան

09/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մինչ ՀՀ վարչապետը Վաշինգտոնում է, իր հայրենիքում նա հետապնդում է Սամվել Կարապետյանին․ Լորա Լումեր

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևի քաղաքականությունը չափազանց լավ գիտեմ, այդ դերասանական խաղին հավատալու համար. Հայրապետյան

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ հերթեր հայ – վրացական սահմանին՝ Բագրատաշենում․ Ինչու ․․․

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վերջնական մշակումը, բայց նաև մտահոգություն հայտնում

09/08/2025 infomitk@gmail.com