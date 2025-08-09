09/08/2025

Ֆրանսիան աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կառույցների լուծարման գործընթացը սկսելու համատեղ կոչը

Ֆրանսիան ողջունում է այսօր Վաշինգտոնում՝ նախագահ Թրամփի հովանու ներքո, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը միտված համաձայնության մասին հայտարարությունը:

1lurer-ի փոխանցմամբ՝ այս մասին ասվում է Ֆրանսիայի ԱԳՆ հայտարարությունում։

«ԱՄՆ-ի մասնակցությամբ ձեռք բերված արդյունքները նշանավորում են վճռական առաջընթացի քայլ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի հնարավորինս շուտ ստորագրումն ու վավերացումը կավարտի այս գործընթացը։ Այս համատեքստում Ֆրանսիան աջակցում է կողմերի համատեղ կոչին՝ սկսելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կառույցների լուծարման գործընթացը։

Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը, տարածաշրջանային փոխկապակցվածության զարգացումը և սահմանների վերաբացումը՝ պետությունների տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության, ինչպես նաև 1991 թվականի Ալմա-Աթայի հռչակագրով ամրագրված սկզբունքների պահպանմամբ, պետք է հնարավորություն տա Հարավային Կովկասին վերածվելու խաղաղության և բարեկեցության գոտու՝ ի շահ տարածաշրջանի ժողովուրդների։ Իր եվրոպացի գործընկերների հետ Ֆրանսիան շարունակելու է ակտիվորեն նպաստել այդ նպատակին, մասնավորապես՝ Եվրոպական քաղաքական համայնքի շրջանակներում», – նշվում է հայտարարությունում։

