Այսօր կրտսեր Սոֆի Դևոյանի հարսանեկան արարողությունն է․ Լուսանկարներ

Այսօր՝ օգոստոսի 10-ին, տեղի կունենա կրտսեր Սոֆի Դևոյանի հարսանեկան արարողությունը։ Պարուհին այս մասին հայտնել է Ինստագրամի իր էջի «սթորի» բաժնում։
Նա լուսանկար է հրապարակել և գրել. «Այս օրը»։
Նշենք, որ պարուհու փեսացուն Կիմ Առաքելյանն է՝ «Փյունիկ» ֆուտբոլային ակումբի տնօրենը։
