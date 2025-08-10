10/08/2025

Այսօր կրտսեր Սոֆի Դևոյանի հարսանեկան արարողությունն է․ Լուսանկարներ

Այսօր՝ օգոստոսի 10-ին, տեղի կունենա կրտսեր Սոֆի Դևոյանի հարսանեկան արարողությունը։ Պարուհին այս մասին հայտնել է Ինստագրամի իր էջի «սթորի» բաժնում։

Նա լուսանկար է հրապարակել և գրել. «Այս օրը»։

Նշենք, որ պարուհու փեսացուն  Կիմ Առաքելյանն է՝ «Փյունիկ» ֆուտբոլային ակումբի տնօրենը։

