12/08/2025

Ով է Սրբուհի Գալյանի 26-ամյա նոր խորհրդականը

infomitk@gmail.com 12/08/2025 1 min read

Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանի խորհրդական Նորայր Շողիկյանն այսօր հայտնեց, որ հեռանում է նախարարի խորհրդականի պաշտոնից, նա նախկինում նախարարի խոսնակն էր։

Իսկ քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Գալյանն արդեն Շողիկյանին փոխարինող է գտել՝ 1999թ․-ին ծնված Վազգեն Մուրադյանը։ 26-ամյա երիտասարդն իր աշխատանքային գործունեության ընթացքում որեւէ լուրջ պաշտոն չի զբաղեցրել։

Վազգեն Մուրադյանի կենսագրականում կարդում ենք․ 2022 թ․ փետրվարից հունիս ամիսներին անցել է մասնագիտական պրակտիկա Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի քրեական արդարադատության և զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության դեպարտամենտում:

2022 թ․ հուլիսի 11-ից 2024 թվականի նոյեմբերի 7-ը եղել է ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալի օգնական: 2024 թ․ նոյեմբերի 7-ից 2025 թվականի օգոստոսի 11-ը եղել է ՀՀ արդարադատության նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող խորհրդական:

2016-2024թթ․ սովորել է ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետում՝ բակալավրիատ, ապա մագիստրատուրա։

Արձանագրենք, որ Սրբուհի Գալյանը կրկին ապացուցում է, որ իր կադրային ընտրությունները ոչ թե փորձի ու անցած ճանապարհի, այլ անձնական համակրանքների ու հովանավորչության վրա են հիմնված։

Թե 26-ամյա անձն ինչ խորհուրդներ է տալու նախարարին, պարզ չէ, պարզ է միայն, որ Գալյանն իրենից երիտասարդ ու իրենից անփորձ անձանցով է համալրում նախարարությունը՝ բացառապես ինքնահաստատման համար։

Ով է Սրբուհի Գալյանի 26-ամյա նոր խորհրդականը

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանում մեկնարկում է հայ-ամերիկյան մեկշաբաթյա զորավարժությունը

12/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նախաստորագրված համաձայնագրի հրապարակված տեքստը

11/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը Աստվածաշնչից հերթական մեջբերումն է արել

11/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էլի մեր հաշվին․ Սյունիքում «Թրամփի կամուրջ»-ը ԱՄՆ – Ռուսաստան առուվաճառքի «գործարք» կդառնա՞

12/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքեր են հայերը, որ փախել են Կրասնոդարում օտարերկրյա քաղաքացիների ժամանակավոր կալանավայրից․ Լուսանկար

12/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը 630 մլն դրամ է պահանջում Քոչարյանից, Սարգսյանից, Օհանյանից, Գևորգյանից, Խաչատուրովից

12/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայերը կարդում են, անգամ գիրք պատվիրում Wildberries-ով, ինչպիսի գրքեր ․․․

12/08/2025 infomitk@gmail.com