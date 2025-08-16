16/08/2025

Դատարանը հերթական անգամ ոտնահարեց արդարադատությունը. Մայր Աթոռ

infomitk@gmail.com 16/08/2025 1 min read

Գերաշնորհ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին և ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանին կալանքի տակ պահելը երկարացնելու որոշումներով դատարանը հերթական անգամ ոտնահարեց արդարադատությունը՝ կրկին պարզորոշ դարձնելով իշխող քաղաքական ուժից դատարանների լիակատար կախվածությունը:

Նման անհիմն որոշումներով արդարադատությունը ձեռք է բերում պատժիչ նշանակություն, իսկ դատարանները վեր են ածվում ազատ խոսքի և կրոնի ազատության բռնաճնշման գործիքի:

Այսպիսի գործելաոճը բնորոշ է ամբողջատիրական համակարգերին և աղերս չունի հենց իշխանությունների կողմից տարփողվող ժողովրդավարական արժեքների հետ:

Եկեղեցու, եկեղեցականների և եկեղեցու աջակիցների նկատմամբ կիրառվող բռնաճնշումները և տեղեկատվական ահաբեկչության միջոցները չեն կարող լռեցնել խղճի և արդարության ձայնը:

Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի և ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի իրավունքները պետք է անհապաղ վերականգնվեն, բացառվի ապօրինի հետապնդումը, և նրանք պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն կալանքից:

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկրաշարժ. 2-3 բալ ուժգնությամբ զգացվել է Տավուշի մարզի մի շարք բնակավայրերում

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրաշքով ողջ են մնացել, մեքենան Ելփինի ոլորանում 50 մետր բարձրությունից ընկել է ձորը․ Լուսանկար

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՃՏՊ-ներ․ Խոշոր ավտովթար Գեղարքունիքի մարզում, գլխիվայր շրջվել է. կան տուժածներ․ Լուսանկարներ

15/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-Ռուսաստան գագաթնաժողովը ցույց տվեց, թե որքան քիչ նշանակություն ունի Եվրոպան Թրամփի աշխարհում

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի ավտոտնակներից մեկում հայտնաբերվել է երիտասարդ տղամարդու դի, կողքին՝ ինքնաձիգ

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ են քննարկել Թրամփն ու Պուտինը մի քանի ժամ. Հանդիպման մանրամասները

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԿԿՀ-ն եզրակացրել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը խախտել է վարքագծի կանոնները

16/08/2025 infomitk@gmail.com