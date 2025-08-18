Է՞ս ա ձեր «խաղաղությունը». Լուսանկար

Ըստ նիկոլի, այլևս չի կարելի խոսել արցախցիների տուն վերադարձի մասին, չի կարելի սգալ զոհվածների հիշատակը, չի կարելի խոսել ադրբեջանական ագրեսիայի ու օկուպացիայի մասին, չի կարելի ունենալ ազգային օրակարգ, չի կարելի կասկածի տակ դնել իշխանության գործողությունները, քանի որ դա կարող է ներվայնացնել թշնամուն ու խախտի նախաստորագրած թղթի կտորը։
Այսինքն, Ադրբեջանը կտրուկ ավելացնում ա ռազմական ծախսերը, ինտենսիվ զորավարժություններ ա անում, զենք ա գնում, բայց հարձակման դեպքում ոչ ինքն ա մեղավոր, ոչ իր ստեղի գործընկերը, էլի մեղքը բարդելու են ժողովրդի վրա։
Սխալ շնչեցիք, շատ խորը չկզեցիք, առիթ տվեցիք։
Մի հատ էլ ժողովրդի անունից ասում ա, է ուրեմն համաձայն եք, եթե հեղափոխություն չեք անում։
Է՞ս ա ձեր «խաղաղությունը»:
Անժելա Էլիբեգովա
