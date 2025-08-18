18/08/2025

Մխիթարն ու մեր բոլոր հերոսները նահատակվել են` սրտում ու հոգում ունենալով մեկ նպատակ. Աբրահամյան

infomitk@gmail.com 18/08/2025 1 min read

ԱԺ պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը գրում է.

«Չլիներ 44-օրյա ավերիչ պատերազմն ու դրա ողբերգական ավարտը` Մխիթար Գալեյանն այսօր կդառնար 25 տարեկան:

Կեսգիշերից` Եռաբլուրում խորհրդանշական դարձած կարգով, մարդիկ այցելում են նրա շիրիմին` հարգանքի տուրք մատուցելու և մեզ բոլորիս հիշեցնելու, որ մեր կյանքով պարտական ենք մեր հերոս նահատակներին:

Մխիթարն ու մեր բոլոր հերոսները նահատակվել են` սրտում ու հոգում ունենալով մեկ նպատակ` պաշտպանել հայրենիքը, հային ու հայի արժանապատվությունը:

Հավերժ փառք բոլոր պատերազմներում նահատակված մեր հերոսներին»:

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Սփյուռքի թեմակալ առաջնորդներն ու հայրապետական պատվիրակները մտահոգություն են հայտնել կալանքների երկարացման հարցում

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

4 երեխա ունի՝ 4 տարբեր մայրերից. Ռոբերտ Հակոբյանը պատմել է որդիների ու դուստրերի հետ հարաբերությունների մասին․ Լուսանկար

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տարօրինակ արարածներ են հայտնվել աշխարհում, մարդ ափսոսում ա, որ մարդ ա․ Վիոլետ Գրիգորյան

17/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանի նախագահը՝ եռօրյա այցով, այսօր կլինի Երևանում

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իշխանության պատկերացմամբ ազգային ուրախությունը սահմանափակվում է համերգներո՞վ

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սփյուռքի թեմակալ առաջնորդներն ու հայրապետական պատվիրակները մտահոգություն են հայտնել կալանքների երկարացման հարցում

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաշինգտոնյան համաձայնագիրը պետք է ժողովրդին ներկայացվի. Արամ Ա

18/08/2025 infomitk@gmail.com