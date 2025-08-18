18/08/2025

Սփյուռքի թեմակալ առաջնորդներն ու հայրապետական պատվիրակները մտահոգություն են հայտնել կալանքների երկարացման հարցում

infomitk@gmail.com 18/08/2025 1 min read

Հայ առաքելական եկեղեցու՝ Սփյուռքի թեմակալ առաջնորդներն ու հայրապետական պատվիրակները խոր մտահոգություն են հայտնում Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի և Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի կալանքը երկարացնելու առնչությամբ:

Այս մասին ասվում է համատեղ հայտարարության մեջ:

«Մենք՝ Սփյուռքի թեմակալ առաջնորդներս և հայրապետական պատվիրակներս, մեր խոր մտահոգությունն ենք հայտնում՝ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի եւ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի՝ անազատության մեջ մնալու առնչությամբ։

Մեր հավատացյալ ժողովրդի, Հայաստանյաց Առաքելական Եկեղեցու և մեր հոգևոր դասի համար անսովոր եւ սրտաբեկիչ երևույթ է երկու բարձրաստիճան հոգևորականների ազատազրկումը Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգի կողմից:

Մենք համարում ենք, որ նրանց նկատմամբ կալանքի ձևով խափանման միջոցի կիրառումը կարող է փոխարինվել ազատության մեջ մնալու այլընտրանքային միջոցներով մինչև դատական արդար վճռի իրականացումը։

Մեր սպասումն ու ջերմ փափագն է, որ երկու արքեպիսկոպոսների դատավարությունները իրականացվեն բաց և թափանցիկ, բացառապես օրենքի և իրավունքի գերակայության հիման վրա՝ ապահովելով բոլոր կողմերի իրավունքների հավասար պաշտպանությունը։

Մենք շարունակում ենք աղոթել մեր հոգևոր եղբայրների առողջության եւ բարօրության համար և լիահույս ենք, որ օրինական ու արդար դատավարության արդյունքում նրանք կարդարացվեն եւ կվերականգնվեն իրենց ամբողջական իրավունքները։

Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու

Սփյուռքի թեմակալ առաջնորդներ և հայրապետական պատվիրակներ»:

Բաց մի թողեք

1 min read

4 երեխա ունի՝ 4 տարբեր մայրերից. Ռոբերտ Հակոբյանը պատմել է որդիների ու դուստրերի հետ հարաբերությունների մասին․ Լուսանկար

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մխիթարն ու մեր բոլոր հերոսները նահատակվել են` սրտում ու հոգում ունենալով մեկ նպատակ. Աբրահամյան

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տարօրինակ արարածներ են հայտնվել աշխարհում, մարդ ափսոսում ա, որ մարդ ա․ Վիոլետ Գրիգորյան

17/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանի նախագահը՝ եռօրյա այցով, այսօր կլինի Երևանում

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իշխանության պատկերացմամբ ազգային ուրախությունը սահմանափակվում է համերգներո՞վ

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սփյուռքի թեմակալ առաջնորդներն ու հայրապետական պատվիրակները մտահոգություն են հայտնել կալանքների երկարացման հարցում

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաշինգտոնյան համաձայնագիրը պետք է ժողովրդին ներկայացվի. Արամ Ա

18/08/2025 infomitk@gmail.com