Ձերբակալություններ Արմավիրի մարզի Նորավան գյուղի դպրոցում. մանրամասներ

Մամուլում լուրեր են շրջանառվում, որ ձերբակալվել են Արմավիրի մարզի Արմավիրի Նորավան գյուղի դպրոցի տնօրենն ու աշխատակիցները։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հաստատեցին Նորավանի դպրոցի հետ կապված ձերբակալությունների լուրը՝ մանրամասնելով, որ դպրոցի տնօրենը ձերբակալվել է վատնում և պաշտոնեական կեղծիք կատարելու մեղադրանքներով։
Ձերբակալվել են նաև դպրոցի գլխավոր հաշվապահը և մի շարք այլ աշխատակիցներ։
