22/08/2025

Ձերբակալություններ Արմավիրի մարզի Նորավան գյուղի դպրոցում. մանրամասներ

infomitk@gmail.com 22/08/2025 1 min read

Մամուլում լուրեր են շրջանառվում, որ ձերբակալվել են Արմավիրի մարզի Արմավիրի Նորավան գյուղի դպրոցի տնօրենն ու աշխատակիցները։

Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հաստատեցին Նորավանի դպրոցի հետ կապված ձերբակալությունների լուրը՝ մանրամասնելով, որ դպրոցի տնօրենը ձերբակալվել է վատնում և պաշտոնեական կեղծիք կատարելու մեղադրանքներով։

Ձերբակալվել են նաև դպրոցի գլխավոր հաշվապահը և մի շարք այլ աշխատակիցներ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մինչև 2026-ը 232 դպրոց կմիավորվի, ամենաշատը՝ Սյունիքի մարզում

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Տաշիր» հիմնադրամը ՀՀ գյուղական համայնքների բոլոր առաջին դասարանցիներին կնվիրի դպրոցական պայուսակներ

20/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀԱՀ-ից ինձ առաջարկվել էր ընդհատել դասավանդումը բուհում, ընդհատել եմ․ Ֆարմանյան

19/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաբուշկինը՝ ռուս – ադրբեջանական վերաբարեկամության միջնորդ, նա էլ կծնրադրի Հեյդարի արձանին

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչև 2026-ը 232 դպրոց կմիավորվի, ամենաշատը՝ Սյունիքի մարզում

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևն ասել է, որ հայ հասարակությունը հիվանդ է

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի մոտ՝ ավտոմեքենայում, հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին․ Լուսանկար

22/08/2025 infomitk@gmail.com